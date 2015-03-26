Yaratıcılığınızı tetikleyecek üç loft dönüşüm projesi

Surrey'deki bu yarı bağımsız evin genişlemesi çatı odasının bir otel süitini andıran harika bir yatak odasına dönüştürülmesiyle gerçekleştirilmiş. Yeni yaratılan lofta gün ışığının rahatlıkla girebilmesi için yerleştirilen çatı pencerelerini görebilirsiniz. Dışardan bakıldığında bu evde bir değişimin gerçekleştiğinin tek işareti de bu pencerelerden ibaret. Fakat bu basit değişim bile kırmızı tuğlalarla karakterize olan birbirinin aynı evlerden oluşan bloktaki evin farklılaşmasına yetiyor.

Evinizde yapacağınız değişikliklerin ön cephede yaratacağı değişikliklerin komşu evleri etkileyip etkilemediğini göz önünde bulundurmak da bu tarz bir girişimin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Yapacağınız proje için gerekli izinleri de almayı ihmal etmemelisiniz. Çatı odanızda izne ihtiyaç duymadan da pek çok değişiklik yapabileceğizi unutmayın. Fakat çatınıza açacağınız bir pencere veya çatı yüksekliğinin arttırılması gibi işlemleri için bulunduğunuz yere bağlı olarak izin gereksiniminizin olması yüksek bir ihtimal.