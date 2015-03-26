Yaratıcılığınızı tetikleyecek üç loft dönüşüm projesi

Kendi evinizde birkaç yıl geçirdikten sonra, ailenizin genişlemesi veya eşyalarınızın artmasıyla birlikte sahip olduğunuz alanın yeterli gelmemeye başlaması oldukça yaygın bir durumdur. Buna karşın ev sahiplerinin artan ihtiyaçları doğrultusunda daha büyük ve daha pahalı yeni bir eve taşınmak yerine mevcut alanlarını genişletme yoluna gitmeleri de giderek daha fazla tercih edilen bir seçenek haline geliyor. Bu yolun seçilmesinde bir dizi etken rol oynuyor; artan emlak fiyatları ve ekonomideki dalgalanmaların yanı sıra, evde geçirilen uzun yıllar boyunca yaşananların kıymetli hatırları gibi manevi unsurlar da yeni bir eve geçmeme nedeni olabiliyor. İçinde yaşayanlarla birlikte iyi ve kötü günleri paylaşan evlerimizden vazgeçmek yerine, ihtiyaçlarımızla birlikte onların da bodruma, çatıya veya başka eklentilere doğru genişlemelerine karar veriyoruz. Bu genişleme de genellikle hayalini kurduğumuz yaşam tarzlarına hizmet edecek şekilde gerçekleşiyor. Bu tarz genişlemelerde evimizde halihazırda bulunan geleneksel odalara benzer yeni alanlar yerine sinema odaları, mini spor salonları, giyinme odaları gibi sıradışı seçenekler tercih ediyoruz. Belki de bunu sosyalleşmeyi, rahatlamayı veya sporu, modern yaşamın temel unsurları olarak görmeye başladığımızın bir işareti olarak düşünebiliriz.
Surrey'deki bu yarı bağımsız evin genişlemesi çatı odasının bir otel süitini andıran harika bir yatak odasına dönüştürülmesiyle gerçekleştirilmiş. Yeni yaratılan lofta gün ışığının rahatlıkla girebilmesi için yerleştirilen çatı pencerelerini görebilirsiniz. Dışardan bakıldığında bu evde bir değişimin gerçekleştiğinin tek işareti de bu pencerelerden ibaret. Fakat bu basit değişim bile kırmızı tuğlalarla karakterize olan birbirinin aynı evlerden oluşan bloktaki evin farklılaşmasına yetiyor.
Evinizde yapacağınız değişikliklerin ön cephede yaratacağı değişikliklerin komşu evleri etkileyip etkilemediğini göz önünde bulundurmak da bu tarz bir girişimin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Yapacağınız proje için gerekli izinleri de almayı ihmal etmemelisiniz. Çatı odanızda izne ihtiyaç duymadan da pek çok değişiklik yapabileceğizi unutmayın. Fakat çatınıza açacağınız bir pencere veya çatı yüksekliğinin arttırılması gibi işlemleri için bulunduğunuz yere bağlı olarak izin gereksiniminizin olması yüksek bir ihtimal.
Surrey'deki bu loft dönüşümünün en iddialı bölümünü oluşturan bu şık banyoda eldeki hacmin cömertçe kullanılduğını görüyoruz. Çatı pencereleri mükemmel bir doğal aydınlatma sağlarken birbirinden ayrı küvet ve duş bölümleri uzun, keyifli bir banyo ihtiyacına olduğu kadar ferahlatıcı hızlı bir duş gereksinimine de başarıyla yanıt veriyor.
Çatı odanızda bu türden değişiklikler yapmanın mülkünüzün fiyatına yüzde 12.5 civarında bir değer katabileceğini unutmayın. Bu tarz şık bir banyonun inşası sandığınız kadar zor olmayabilir. Diğer taraftan binanızın yeni bir banyonun ağırlığını taşıyabileceğinden emin olmadan bu tür bir işe kalkışmamak gerektiğini de aklınızdan çıkarmayın.
Wimbledon'da gerçekleştirilen bu loft dönüşümü ile kendine özel banyosuyla birlikte güzel bir yatak odası ve yeni bir yaşam alanı ortaya çıkarılmış. Burada da çatıya eklenen pencereler haricinde dışarıdan görülebilen bir değişiklik yok. Fakat içeride gerçekten büyük bir değişiklik yapılmış.
Zeminden tavana kadar uzanan ve odanın bir cephesini kaplayan pencere uygulaması Wimbledon manzarasını odaya dolduruyor. Geniş pencereler, aynı zamanda sıcak yaz günlerinde taze havayla odanın kolaylıkla serinletilmesi anlamına da geliyor. Duvarlarda tercih edilen beyaz renk ve yerde kullanılan kilim de odaya sıcak bir hava katmış.
Çatı katları ülkemizde eskiden beri kullanılan alanlar değiller. Dubleks dairelerin ihmal edilmiş veya pek az kullanılan üst katları olmak haricinde bir işlevleri bile yoktu yakın zamana kadar. Ancak hızlı ve kalabalık şehir hayatının en küçük alanları bile değerli kılmasıyla yeni mimari ve dekoratif ihtiyaçların birleşmesi, çatı katlarının bir kez daha düşünülmesine yol açtı. Ve bunun sonucunda Flat C/ Architecture tarafından gerçekleştirilen bu olağanüstü loft dönüşümüne benzer örneklere rastlamaya başladık.
Üç loft dönüşüm projesini biraraya getirdiğimiz bu yazımızın sonuncu projesi açıkçası diğerlerini bir parça gölgede bırakacak kadar iddialı. İstanbul'un en eski ve bugün de en popüler semtlerinden biri olan Nişantaşı'na da çok yakışan bu loft dönüşüm projesi görenlere parmak ısırtacak kadar şık ve güzel bir iş ortaya çıkarmış
Flat C/ Architecture bu sıradışı projenin her detayı üzerine mükemmel çalışmış ve ortaya çıkarılan mekanın her köşesinden tarz fışkırıyor adeta. Bu rustik görünümlü ve dev büyüklükteki demir kapı sanıyoruz tek başına bile bunu kanıtlamaya yeter.