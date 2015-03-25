Mutfağınıza renk katacak 5 şahane aksesuar

Kimi zaman, bir evin ya da odanın göze hoş görünmesini sağlayan duvarlar, mobilyalar, zemin ya da lambalar değil, küçük dokunuşlardır. Doğru yere konmuş ufacık bir süs eşyası, hem pratik bir işlevi olan hem de odaya uyum sağlayan küçük bir mutfak aleti ya da montonluğu önlemek için startejik bir yere yerleştirilmiş farklı renteki dekoratif bir unsur hem bütün manzarayı değiştirebilir, hem de evinize kendi damganızı vurmak için size olanak tanır. Bu yazıda yerli tasarımcılardan mutfağınıza renk katabilecek olan 5 şahane aksesuarı derledik.
Mutfak aksesuarı deyince elbette ilk akla gelen şeyler kap-kacak türü oluyor. Bunlar basit bir biblonun aksine hem belli bir işlevi olan, hem de estetik anlamda mutfağınıza değer katabilecek unsurlar. Bursa merkezli bir şirket olan Bin Bir Dekorasyon'un koleksiyonunda bulunan bu desenli ikram seti hem renkleriyle, hem zarif deseniyle göz alıyor. Sarı, hardal, mavi, lila, fıstık yeşili ve pembe olmak üzere, altı farklı renk kombinasyonuna sahip olan set sıriçi olarak üretildiğinden bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor.
Tam anlamıyla bir aksesuar denebilir mi bilinmez ama sıradaki ürün zekice ve pratik tasarımın Türkiye'den çıkmış en güzel örneklerinden biri. İstanbul'da bulunan Studio MU•CA'nın koleksiyonunda bulunan ürün,
Slim Toaster adı verilen çok özel bir mutfak aleti. Aşırı yer kaplayan, hantal tost ve ekmek kızartma makinalarının aksine, duvara monte edilebilen bu alet hem çok önemli bir işlev üstlenmeye, hem de canlı renkleriyle mutfağınıza heyecan getirmeye aday. Alt haznede biriken ekmek kırıntılarının kış aylarında kuşların ihtiyacını karşılamak için kullanılabiliyor olması da cabası.
İşte yine farklı yemekleri ve evinde misafir ağırlamayı sevenlerin bayılacağı, özel tasarım bir ürün. İstanbul'da faaliyet gösteren Ayşe Şakarcan Ceramics'in koleksiyonunda bulunan ürün, bambu dalı kabartmalarıyla bir suşi seti olarak tasarlanmış. Beyaz seramik çamurundan üretilen tabaklar, form verilip kurutulduktan sonra önce 1000 derecede pişirilmiş, daha sonra efektli mavi bir sırla sırlanıp tekrar 1050 derecede pişirilmiştir. Kurşun içermeyen bu ürünü sadece suşi için değil, küçük mezeleri servis etmek için de kullanabilirsiniz. Hem renkli, hem özel, hem de işlevli.
Kimi zaman sadece mutfağımızı renklendirmekle yetinmeyip, kimsede olmayan çok özel ürünler de evimizde bulunsun isteriz. Böyle bir isteği olanların uzağa gitmesin gerek yok. İzmir'de faaliyet gösteren 203 Çini ve Seramik Atölyesi'nin koleksiyonunda bulunan bu ürün sadece basit bir kahve kupasından ibaret değil. Tasarımcının
Karatahta Mug olarak adlandırdığı bu kupayı aynı zamanda üzerine not alabileceğiniz, istediğinizi yazıp silebileceğiniz küçük bir not defteri gibi de kullanabiliyorsunuz. Renkli veya beyaz tebeşir seçeneğiyle gelen ürün, bulaşık makinası ve mikrodalgaya da girebiliyor. Sadece mutfakta değil evin her alanında ve ofislerde de kullanılabilecek özel bir ürün.
Mutfağınıza renk katmak istiyorsanız, sıradan mutfak aletlerinden de sıkılmış, özel ve eğlenceli bir şeyler arıyor olabilirsiniz. Durum buysa, Bursa merkezli Sonsuz Dekorasyon'un koleksiyonundaki ürünler aradığınız aksesuarlar olabilir. Burada bir örneğini gördüğümüz ve şirketin
neşeli mutfak ürünleri olarak nitelediği ürünler arasında renkli kaşıklar, servisler, magnetler, salata servisleri ve başka birçok ürün var. Özellikle çocuklu evler ya da hiç büyümemiş çocukların kullandığı mutfaklar için hem eğlenceli, hem de ideal birer aksesuar.