Mutfağınıza renk katacak 5 şahane aksesuar

Kimi zaman, bir evin ya da odanın göze hoş görünmesini sağlayan duvarlar, mobilyalar, zemin ya da lambalar değil, küçük dokunuşlardır. Doğru yere konmuş ufacık bir süs eşyası, hem pratik bir işlevi olan hem de odaya uyum sağlayan küçük bir mutfak aleti ya da montonluğu önlemek için startejik bir yere yerleştirilmiş farklı renteki dekoratif bir unsur hem bütün manzarayı değiştirebilir, hem de evinize kendi damganızı vurmak için size olanak tanır. Bu yazıda yerli tasarımcılardan mutfağınıza renk katabilecek olan 5 şahane aksesuarı derledik.