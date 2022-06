Mutfağınıza renk katacak 5 şahane aksesuar

Kimi zaman sadece mutfağımızı renklendirmekle yetinmeyip, kimsede olmayan çok özel ürünler de evimizde bulunsun isteriz. Böyle bir isteği olanların uzağa gitmesin gerek yok. İzmir'de faaliyet gösteren 203 Çini ve Seramik Atölyesi'nin koleksiyonunda bulunan bu ürün sadece basit bir kahve kupasından ibaret değil. Tasarımcının Karatahta Mug olarak adlandırdığı bu kupayı aynı zamanda üzerine not alabileceğiniz, istediğinizi yazıp silebileceğiniz küçük bir not defteri gibi de kullanabiliyorsunuz. Renkli veya beyaz tebeşir seçeneğiyle gelen ürün, bulaşık makinası ve mikrodalgaya da girebiliyor. Sadece mutfakta değil evin her alanında ve ofislerde de kullanılabilecek özel bir ürün.