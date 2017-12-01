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Bu soğukta insanın içini ısıtan bir evden kopya çekebileceğiniz 10 fikir

nihal e. nihal e.
Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Rustik Mutfak
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Havaların iyice soğuduğu zamanlara girdiğimiz şu günlerde sizi alıp Rusya’ya götürüyoruz. Soğuk iklim deyince akla ilk gelen ülkelerden biri olan Rusya’da şahane bir kütük ev projesine göz atacağız. Bilindiği üzere güçlü bir yalıtım malzemesi olan ahşap, yapı malzemesi olarak sıkça karşımıza çıkar. Yine bu sebeple dağ evleri genellikle ahşaptan yapılır. Bugün tanıtacağımız ev de işçiliğindeki titizlikle öne çıkan harika bir kütük ev. Üstelik tek ilginç özelliği kütükten yapılması da değil. İç dekorasyonu öylesine yaratıcı ki hayran kalmamak elde değil. Şimdi sırayla inceleyeceğimiz fotoğraflardan siz de kendi eviniz için ilham verici fikirler bulabilirsiniz.

​1- Kütük dış cephe

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Rustik Evler
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

İki kattan oluşan ahşap ev, kütükten yapılmış olup son derece heybetli bir görünüme sahip. Her ne kadar evin tamamı kütükten de yapılsa temelinde doğal taşlar kullanılmış. Aynı zamanda parmaklıkta kullanılan demir gibi farklı malzemeler bir arada güzel bir uyum sağlamış. Çatıların arasındaki boşlukta kullanılan devasa pencereler ise evi daha güçlü gösteriyor.

​2- Şömine farkı

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Rustik Oturma Odası
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Genellikle bu tür ahşap ve taş yapılarda ısıtma olarak eski model, geleneksel şömineler kullanılır. Çünkü kırsal yerlerde inşa edilen bu tür evlere modern ısıtma biraz sırıtabilir. Bu örnekte ise dökme demirden imal edilen ve uzun bir bolu ile bacaya bağlanan yaratıcı bir şömine fikri görüyoruz.

​3- Dikkat çekici lamba tasarımı

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Rustik Oturma Odası
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

İki katlı olmasından ötürü yüksek bir tavanı olan kütük evin lambası ise ışıltılı, yuvarlak halkalardan oluşan güzel bir tasarım. Bu tür yüksek tavanlı evlerde yüksekliği vurgulama amaçlı ilgi çekici lamba tasarımları her zaman iyi durur.

​4- Desenli tavan kirişleri

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Rustik Mutfak
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Bu fotoğrafta mutfakla yemek odasını bir arada görüyoruz. Kütük eve uygun olarak yemek takımı da ahşaptan imal edilme. Yalnız masa yüzeyi hariç beyaz renkli bir ahşap. Üzerindeki tabak takımından görüleceği üzere çok şık bir masa. Ancak daha ilginç bir manzara için başımızı yukarı kaldırmamız gerekiyor. Salonda tercih edilmeyen avize, yemek masasını süslüyor. Klasik avizeleri andırsa da yaprak şeklindeki süslemeleri çok yaratıcı. Tavanın bir diğer dikkat çekici özelliği ise ahşap kirişler. Üzerinde desen bulunan tavan kirişleri dekorasyondaki inceliği gösteriyor.

5- Rustik stilde şıklık

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Rustik Oturma Odası
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Resimde gördüğümüz bir diğer oda dekorasyonu öyle şık ki hangi bir parçadan başlasak karar veremiyoruz. Genel olarak kullanılan aksesuar özgünlüğünden sahte hayvan postu ve deri gibi farklı malzemeler bir arada kullanılarak enfes bir oda meydana gelmiş.

​5- Bavuldan masa

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Rustik Oturma Odası
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Sehpa olarak ahşap sandık ve çalışma masası olarak bir bavul kullanılarak klas bir mobilya grubu elde edilmiş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

​6- İki renkli perde

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Rustik Yatak Odası
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Sayvanlı yatak modeline özgünlük katan eğimli tavanına ek olarak iki renkli perde tercih edilmesi şıklığı arttıran detaylar.

​7- Siyah-beyaz çizgiler

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Rustik Banyo
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Evin banyosu da yapının tamamı gibi kütükten yapılma. Bununla beraber şeffaf duşakabinin dayandığı duvara siyah-beyaz renklerden oluşan seramik kaplama yapılmış. Aksesuarlardaki turkuaz rengiyle birlikte hoş bir renk paleti göze çarpıyor.

​8- Yaratıcı obje kullanımı

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Rustik Yatak Odası
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Projedeki bir diğer yatak odası diğer örneğe oranla çok farklı bir tarza sahip. Diğerinde daha klasik mobilyalar kullanılırken bu örnekte daha muzip ve yaratıcı objeler tercih edilmiş.

​9- Sehpa işlevi gören yatak

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Yerle bitişik yatağın yanına eklenen portatif bir ahşap yüzey ile küçük sehpanız hazır.

​10- Geleneksel detaylar

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной MutfakLavabo & Armatürler
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Yapımında kullanılan malzemelerden ötürü her ne kadar projede rustik tarz ağır bassa da mutfaktaki geleneksel ürün seçiminden modern mobilyalara dek çarpıcı ve özgün bir dekorasyon çalışması mevcut.

Daha fazla rustik ev örneği görmek isterseniz ’Rustik ve modern: Bu eve bayılacaksınız’ başlığına bakabilirsiniz.

Ortalama bir alana sahip şık ve modern bir daireden ilham veren fotoğraflar
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