Bu soğukta insanın içini ısıtan bir evden kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Yapımında kullanılan malzemelerden ötürü her ne kadar projede rustik tarz ağır bassa da mutfaktaki geleneksel ürün seçiminden modern mobilyalara dek çarpıcı ve özgün bir dekorasyon çalışması mevcut.

Daha fazla rustik ev örneği görmek isterseniz ’Rustik ve modern: Bu eve bayılacaksınız’ başlığına bakabilirsiniz.