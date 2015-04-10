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Rengarenk banyo modelleri

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iç mekan,stant ve ürün tasarımları, MUNGAN INTERIOR DESIGN MUNGAN INTERIOR DESIGN Modern Banyo
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Banyoda genellikle klasik bir renk olarak beyaz ya da krem gibi açık tonlar tercih edilir. Oysa değişimlere açıksanız, renkli bir kişiliğiniz ve çılgınlık potansiyeliniz varsa, klasik bir banyoya muhtaç olmadığınız gibi, evinizin banyosunu rengarenk bir yer haline getirmeniz de mümkün. Güne başladığımız ve bitirdiğimiz yer olan ve özellikle güne iyi başlamak için mutlaka iç açıcı bir atmosfere sahip olması gereken banyonuzu değiştirmek ya da baştan aşağıya yenilemek istiyorsanız, bu renkli alternatifler size de fikir ve ilham verebilir. 

İşte Türkiye'deki evlerden ve banyo üreticilerinin koleksiyonlarından seçtiğimiz rengarenk banyo modelleri. Bakalım siz hangisini beğeneceksiniz.

Canlı ve heyecanlı

ALİNDA BANYO homify BanyoDekorasyon
homify

ALİNDA BANYO

homify
homify
homify

Banyonuza renk getirmek istiyorsanız bunun en basit ve pratik yöntemlerinden biri elbette banyo dolapları ve havlu, bornoz, paspas tarzı aksesuarlar. Yani renkli bir banyo için illâ ki her şeyi baştan değiştirmenize ve bir sürü masraf yapmanıza gerek yok. Örneğin Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Nil Dekor'un koleksiyonundaki bu banyo, o aydınlık ve pırıl pırıl atmosferini canlı bir sarıya boyanmış dolap kapakları ile onlara eşlik eden fosforlu yeşil havluya borçlu. Birkaç küçük aksesuar ilavesiyle ya da dolaplarınızı boyayarak siz de banyonuza ve hayatınıza renk katabilirsiniz. (Ahşap mobilyalarınızı nasıl boyayabileceğinizle ilgili olarak bu yazıya göz atabilirsiniz.)

Renkli ve klasik

Viento 100 V3, BADELLA BANYO BADELLA BANYO BanyoLavabolar
BADELLA BANYO

Viento 100 V3

BADELLA BANYO
BADELLA BANYO
BADELLA BANYO

Klasik ya da lüks mobilyalarda ve bu tarzla döşenmiş mekânlarda renk skalası da genellikle benzer olur ve çok fazla macera içermemesine dikkat edilir. Oysa, Kocaeli'de bulunan Badella Banyo adlı firmanın koleksiyonundaki bu banyo, söz konusu yaklaşımın da istisnaları olabileceğini gösteren şahane bir örnek. Burada lüks duygusunu sonuna kadar yaşatan klasik altın renkli varaklı ayna ve duş başlığı, bordonun asaletiyle mükemmel şekilde tamamlanırken, hem lüks, hem de belirli bir hafiflik ve eğlence hissi veren bir banyo çıkıyor ortaya. 

Modern ve renkli

BANYO DOLAPLARI, POLEN MUTFAK POLEN MUTFAK BanyoDekorasyon
POLEN MUTFAK

BANYO DOLAPLARI

POLEN MUTFAK
POLEN MUTFAK
POLEN MUTFAK

Başta söylediğimiz gibi renkli bir banyo elde etmenin en kolay yolu dolapları renklendirmekten geçiyor. Ama bunun için de doğru rengi bulmak lazım. Malatya'da bulunan Polen Mutfak koleksiyonundan seçtiğimiz bu banyo mekânın stiline uygun renk seçimi bakımından örnek bir uygulama. Burada genel olarak modern, hatta yer yer endüstriyel çizgilere sahip olan banyo, bu tarza uygun düşecek koyu bir patlıcan rengi tonuyla mükemmel biçimde tamamlanmış. Normalde soğuk ve mesafeli görünen mekânın bu renk ilavesiyle nasıl bir sıcaklık kazandığına da dikkatinizi çekeriz.

SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Modern Banyo
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

SO EVI

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

Bahar ayları gibi bir banyo

ESEN 80CM ALFA &BANYO BanyoLavabolar
ALFA &amp;BANYO

ESEN 80CM

ALFA &BANYO
ALFA &amp;BANYO
ALFA &BANYO

Renkli bir banyo elde etmenin bir başka kolay yolu da duvarlarınızı değiştirmek olabilir. Bunun pratik yöntemlerinden biri de duvart kağıtları elbette. İstanbul'da bulunan ve banyo konusunda uzmanlaşmış olan Alfa & Banyo adlı şirketin koleksiyonundan seçtiğimiz bu banyo, söz konusu yaklaşımın gayet hoş bir örneği. Çiçeklerle kaplı bu renkli duvar mekâna girer girmez insanın içini açan, özellikle sabahları güne iyi başlamanızda mutlaka yardımı dokunacak güzellikte bir banyonun ortaya çıkmasına neden olmuş.

Renkli fayanslar

iç mekan,stant ve ürün tasarımları, MUNGAN INTERIOR DESIGN MUNGAN INTERIOR DESIGN Modern Banyo
MUNGAN INTERIOR DESIGN

iç mekan,stant ve ürün tasarımları

MUNGAN INTERIOR DESIGN
MUNGAN INTERIOR DESIGN
MUNGAN INTERIOR DESIGN

Dolap kapakları, havlu ve bornoz gibi aksesuarlar, banyo duvarları derken; renkli bir banyo elde etmenin son bir yöntemiyle bitirelim. Bursa'da faaliyet gösteren Mungan Interior Design koleksiyonunda bulunan bu banyo, hem şekil, hem de renk itibarıyla hem son derece orijinal görünen, hem de canlı renkleriyle mekânın havasını değiştiren duvar fayansı uygulamasıyla dikkat çekiyor. Normalde beyazın ağırlıkta olduğu böyle bir mekânın fazla steril görünmesi tehlikesine karşı alabileceğiniz en güzel önlemlerden biri, böyle şık bir uygulama olabilir.

Kuş evleri
Siz bu banyo modellerinden en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın. 

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