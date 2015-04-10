Rengarenk banyo modelleri

Banyonuza renk getirmek istiyorsanız bunun en basit ve pratik yöntemlerinden biri elbette banyo dolapları ve havlu, bornoz, paspas tarzı aksesuarlar. Yani renkli bir banyo için illâ ki her şeyi baştan değiştirmenize ve bir sürü masraf yapmanıza gerek yok. Örneğin Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Nil Dekor'un koleksiyonundaki bu banyo, o aydınlık ve pırıl pırıl atmosferini canlı bir sarıya boyanmış dolap kapakları ile onlara eşlik eden fosforlu yeşil havluya borçlu. Birkaç küçük aksesuar ilavesiyle ya da dolaplarınızı boyayarak siz de banyonuza ve hayatınıza renk katabilirsiniz. (Ahşap mobilyalarınızı nasıl boyayabileceğinizle ilgili olarak bu yazıya göz atabilirsiniz.)