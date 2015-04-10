Banyoda genellikle klasik bir renk olarak beyaz ya da krem gibi açık tonlar tercih edilir. Oysa değişimlere açıksanız, renkli bir kişiliğiniz ve çılgınlık potansiyeliniz varsa, klasik bir banyoya muhtaç olmadığınız gibi, evinizin banyosunu rengarenk bir yer haline getirmeniz de mümkün. Güne başladığımız ve bitirdiğimiz yer olan ve özellikle güne iyi başlamak için mutlaka iç açıcı bir atmosfere sahip olması gereken banyonuzu değiştirmek ya da baştan aşağıya yenilemek istiyorsanız, bu renkli alternatifler size de fikir ve ilham verebilir.
İşte Türkiye'deki evlerden ve banyo üreticilerinin koleksiyonlarından seçtiğimiz rengarenk banyo modelleri. Bakalım siz hangisini beğeneceksiniz.
Banyonuza renk getirmek istiyorsanız bunun en basit ve pratik yöntemlerinden biri elbette banyo dolapları ve havlu, bornoz, paspas tarzı aksesuarlar. Yani renkli bir banyo için illâ ki her şeyi baştan değiştirmenize ve bir sürü masraf yapmanıza gerek yok. Örneğin Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Nil Dekor'un koleksiyonundaki bu banyo, o aydınlık ve pırıl pırıl atmosferini canlı bir sarıya boyanmış dolap kapakları ile onlara eşlik eden fosforlu yeşil havluya borçlu. Birkaç küçük aksesuar ilavesiyle ya da dolaplarınızı boyayarak siz de banyonuza ve hayatınıza renk katabilirsiniz. (Ahşap mobilyalarınızı nasıl boyayabileceğinizle ilgili olarak bu yazıya göz atabilirsiniz.)
Klasik ya da lüks mobilyalarda ve bu tarzla döşenmiş mekânlarda renk skalası da genellikle benzer olur ve çok fazla macera içermemesine dikkat edilir. Oysa, Kocaeli'de bulunan Badella Banyo adlı firmanın koleksiyonundaki bu banyo, söz konusu yaklaşımın da istisnaları olabileceğini gösteren şahane bir örnek. Burada lüks duygusunu sonuna kadar yaşatan klasik altın renkli varaklı ayna ve duş başlığı, bordonun asaletiyle mükemmel şekilde tamamlanırken, hem lüks, hem de belirli bir hafiflik ve eğlence hissi veren bir banyo çıkıyor ortaya.
Başta söylediğimiz gibi renkli bir banyo elde etmenin en kolay yolu dolapları renklendirmekten geçiyor. Ama bunun için de doğru rengi bulmak lazım. Malatya'da bulunan Polen Mutfak koleksiyonundan seçtiğimiz bu banyo mekânın stiline uygun renk seçimi bakımından örnek bir uygulama. Burada genel olarak modern, hatta yer yer endüstriyel çizgilere sahip olan banyo, bu tarza uygun düşecek koyu bir patlıcan rengi tonuyla mükemmel biçimde tamamlanmış. Normalde soğuk ve mesafeli görünen mekânın bu renk ilavesiyle nasıl bir sıcaklık kazandığına da dikkatinizi çekeriz.
Renkli bir banyo elde etmenin bir başka kolay yolu da duvarlarınızı değiştirmek olabilir. Bunun pratik yöntemlerinden biri de duvart kağıtları elbette. İstanbul'da bulunan ve banyo konusunda uzmanlaşmış olan Alfa & Banyo adlı şirketin koleksiyonundan seçtiğimiz bu banyo, söz konusu yaklaşımın gayet hoş bir örneği. Çiçeklerle kaplı bu renkli duvar mekâna girer girmez insanın içini açan, özellikle sabahları güne iyi başlamanızda mutlaka yardımı dokunacak güzellikte bir banyonun ortaya çıkmasına neden olmuş.
Dolap kapakları, havlu ve bornoz gibi aksesuarlar, banyo duvarları derken; renkli bir banyo elde etmenin son bir yöntemiyle bitirelim. Bursa'da faaliyet gösteren Mungan Interior Design koleksiyonunda bulunan bu banyo, hem şekil, hem de renk itibarıyla hem son derece orijinal görünen, hem de canlı renkleriyle mekânın havasını değiştiren duvar fayansı uygulamasıyla dikkat çekiyor. Normalde beyazın ağırlıkta olduğu böyle bir mekânın fazla steril görünmesi tehlikesine karşı alabileceğiniz en güzel önlemlerden biri, böyle şık bir uygulama olabilir.