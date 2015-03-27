Sıra dışı yatak odası tasarımları

Kimilerine yetmese de bir gün yirmi dört saat ve ortalama olarak bu yirmi dört saatin neredeyse üçte biri uyuyarak geçiyor. Böyle olunca da özellikle çalışan insanlar için yatak odaları evin en çok zaman geçirilen bölümü haline geliyor. Belki bir zamanlar yatak odalarının dekorasyonuna evin misafir denetimine açık salon, oturma odası ya da mutfak gibi bölümlerine nazaran daha az özen gösteriliyordu ama büyüyen ekonomiler e gelişen mimari ve tasarım trendleriyle son yıllarda yatak odası dekorasyonu da çok önem kazandı. Farklı tarzlar ve renkler, mobilyaların ve tekstil ürünlerinin uyumuna daha çok dikkat edilir oldu. Gece uykuya zor dalan kişiler koyu renk odaları tercih ederken, sabah uyanmakta zorlananlar yatak odalarını açık renklerle donattılar.
Piyasada çok sayıda ve modelde yatak odası takımları bulmak mümkün. Hazır ürünler ihtiyacınıza cevap vermiyorsa hayalinizdeki yatak odasını sipariş verip yaptırmak da bir başka seçenek. Ama biz bu yazımızda yerli tasarımcıların ellerinden çıkan sıra dışı birkaç yatak odası modeline bakacağız. Haydi gelin başlayalım.
Bursa merkezli Niyazi Özçakar İç Mimarlık fonskiyonelliği ve estetiği harmanlayarak tasarladığı modern yaşam alanlarıyla tanınıyor. Bu resimde gördüğünüz resim de firmanın Bursa'da tasarımını gerçekleştirdiği bir konut projesinin ebeveyn yatak odası. Renklere bakılırsa ev sahibi sabahları zor uyananlardan. Eminiz bu açık renkli yatak odası uyanmayı daha da kolay hale getirecektir. Zeminden duvarlara, karyoladan gardıroba açık renk tonları seçilen yatak odasındaki tüm unsurlar birbirleriyle mükemmel bir uyum içinde. Yatağın arkasında kalan duvardaki desenli doku odaya ayrı bir hava katmış. Bu bölümdeki raf sayesinde gece yatmadan önce okuyacağınız kitaplara bir kol mesafedesiniz. Gardırop için ayrı bir ışıklandırma çözümü kullanılmış. Tavandaki spot lambalar kıyafet seçiminde çok faydalı olacak gibi görünüyorlar.
Yine Bursa'da faaliyet gösteren İnan Aydoğan Interiors yaptığı sıra dışı tasarımlarla her zaman Homify okurlarının beğenisini kazanan firmalarından biri. İnan Aydoğan ev sahipleri için tasarım projeleri geliştirdiği gibi dünyaca ünlü markalara da tasarımlarını eriyor. Bu resimde gördüğünüz de Aydoğan'ın MMinterier firması için tasarladığı Element isimli yatak odası modeli. Ayakları masif ceviz ağacından, gövdesi lake mdfden yapılan yatak, yuvarlak hatlı yatak başıyla dikkat çekiyor. Yatak başındaki makyaj masasındaki turuncu bölümler baskı tekniğiyle hazırlanıyor. Yatak odasında kullanılan ayna da yatak başlarıyla geometrik olarak uyum sağlamış.
İstanbul'daki mobilya merkezi Masko'da faaliyet gösteren Trabcelona Design kendi tasarımlarını kendisi uygulayan bir mobilya e iç mimari firması. Konut ve iş yerleri tasarım desteği de sağlayan firma mobilya ürünlerini de müşterinin istediği boyutlarda üretebiliyor. Resimde firmanın İber isimli konseptine ait yatak odasını görüyorsunuz. Adını İspanya'nın farklı kentlerinden almış bir çok modeli bulunan firma bu konsepte de İspanya ve Portekiz'in olduğu İber Yarımadası'nın ismini vermiş. Gövdesi lake boyalı mdfden olan karyolanın başlığı kumaş kaplama ve renk seçimi müşterinin tercihine bırakılmış. Makyaj masasında makyaj aynasının yanı sıra, gövdede koleksiyonun imzası niteliğindeki geometrik füme bir ayna bulunuyor.
’Mükemmel mobilya, birlikte aynı ortamda bulunmaktan mutluluk duyulan mobilyadır” Bu sözler 47 yıldır ürettiği klasik çizgilerin hakim olduğu lüks mobilyalarla tanınan Asortie Mobilya Dekorasyon A.Ş'nin sahibi Gafur Yılmaz'a ait.
Resim firmanın koleksiyonunda bulunan Hayal Yatak Odası Takımı'na ait. Tamamen kapitone kumaşla kaplı yuvarlak yatak için farklı renk seçenekleri mevcut. İstenirse yatak olarak ortopedik yatak da tercih edilebiliyor. takımın makyaj masası ve komodinlerde tamamen doğal ahşap kullanılmış ve bu parçalar altın varakla zenginleştirilmiş. Abajur, avize ve makyaj pufu da yatakla bütünlük sağlıyor. Son olarak takımın tamamen el işçiliği olduğunu belitmekte de yarar var.
Baytuğra Mobilya Denizli'de faaliyet gösteren bir mobilya firması. Mutfak, yemek odası ve yemek odaları tasarlayıp üreten firma resimde gördüğünüz tasarımında tüm yatak odasının karyolanın gövdesinde kullanılan masif ahşapla kaplamış ve son derece estetik bir iş ortaya çıkarmış.