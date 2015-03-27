Sıra dışı yatak odası tasarımları

Kimilerine yetmese de bir gün yirmi dört saat ve ortalama olarak bu yirmi dört saatin neredeyse üçte biri uyuyarak geçiyor. Böyle olunca da özellikle çalışan insanlar için yatak odaları evin en çok zaman geçirilen bölümü haline geliyor. Belki bir zamanlar yatak odalarının dekorasyonuna evin misafir denetimine açık salon, oturma odası ya da mutfak gibi bölümlerine nazaran daha az özen gösteriliyordu ama büyüyen ekonomiler e gelişen mimari ve tasarım trendleriyle son yıllarda yatak odası dekorasyonu da çok önem kazandı. Farklı tarzlar ve renkler, mobilyaların ve tekstil ürünlerinin uyumuna daha çok dikkat edilir oldu. Gece uykuya zor dalan kişiler koyu renk odaları tercih ederken, sabah uyanmakta zorlananlar yatak odalarını açık renklerle donattılar.

Piyasada çok sayıda ve modelde yatak odası takımları bulmak mümkün. Hazır ürünler ihtiyacınıza cevap vermiyorsa hayalinizdeki yatak odasını sipariş verip yaptırmak da bir başka seçenek. Ama biz bu yazımızda yerli tasarımcıların ellerinden çıkan sıra dışı birkaç yatak odası modeline bakacağız. Haydi gelin başlayalım.