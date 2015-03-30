Orijinal armatür çeşitleri

Armatür sözlükteki ilk anlamıyla bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım demek. Armatür kelimesi elektrik tesisatları için de kullanılsa da günümüzde yaygın olarak musluk başları için kullanılıyor. Bugün birçok farklı malzemeden çok çeşitli modellerde üretilen armatürlerin ilk örnekleri bildiğimiz klasik tepeden burgaçlı musluklardı. İngiltere'de ilk musluk patenti 1845 yılında alındı ve üretildi.
O tarihten sonra yaygınlaşan musluklar, şehirlerde su şebekelerinin kurulmasıyla çeşitli model ve biçimlerde üretilmeye başlandı. Bugün armatür endüstrisi inşaat sektörünün önemli bir ayağı ve pek çok büyük firma birbiriyle yarış halinde. Ülkemizde de ithal ürünlerin yanı sıra kendi fabrikalarında üretim yapan çok sayıda marka bulunuyor.
Armatürler küçük aksesuarlar olmalarına rağmen evlerin görüntüsüne yaptıkları katkı büyük. Bu küçük aksesuarlar mutfak ve banyoların en göze çarpan parçaları haline gelebiliyorlar.
Bu yazımızda size farklı armatür modellerinden oluşan bir seçki derledik. Hazırsanız gelin bu birbirinden farklı armatür modellerini hep birlikte görelim. Yeni ev yaptıranlara evde tadilat yapanlara fikir verelim.
Bu armatür için ne kadar konuşsak az. Lavabo teknesiyle yarattığı uyum mükemmel. El işlemeli seramik lavabo teknesine de ancak böyle antika görünümlü bir armatür yakışabilirdi. Altın yaldızlı armatürün sapları beyaz seramik malzemeden yapılmış. Ancak otel banyoları ya da lüks mekanlarda rastlanabilecek bu armatür ve lavabo kombinasyonunu evinize uygulamak da mümkün. Zira bu resim Hakan Helvacıoğlu'nun imzasını taşıyan bir evden alınma.
Son derece modern bir mutfak tasarımına çok yakışan bir armatür görüyorsunuz.Mat krom nikel alaşımdan yapılan armatür lavabo teknesiyle de uyumlu. Ayrıca bu ikilinin mutfağın inoks ankastre ürünleriyle de bir bütünlük oluşturacağını söylemeye gerek yok sanırım. Armatür üstten basarak çalışıyor. Bu özelliğiyle de farklı bir fonksiyona sahip. Sıcak ve soğuk ayarı ise yine basmalı bölümden yapılıyor. Modern ve minimalist mutfaklar için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Resimde gördüğümüz mutfak Albox Mobilya'nın Alboxceramics serisindeki Moss modeline ait.
Buldukları eski dekorasyon malzemelerini dönüştürerek farklı işlevlerde farklı mobilya ve araçlara dönüştüren Reformist Project, bu üründe eski bir hamur teknesini çelikle kombinleyerek bir banyo tezgahına dönüştürmüş ve bu kompozisyonu tamamlamak için bakır görünümünde eskitilmiş bir armatür kullanmış. Armatür kaç kere açılıp kapandı bilmiyoruz ama reklamlarda söylenen kadar çok açılıp kapanmış olduğunu düşünüyoruz. Epeyce yıpranmış ama şıkır şıkır çalışıyor.
Son dönemlerde genelde aç-kapa türü armatürler tercih edilse de bu armatürler için bir soru akla geliyor. Mat görüntülü olanları mı seçmeli yoksa parlak olanlar mı? Resimde gördüğünüz model parlak bir çelik armatür ve bu tarz bir armatür kullanmanın bir avantajı da şu: Armatürü diğer banyo aksesuarları, tuvalet kağıdı askısı, fırça takımı, sifon butonu, ve radyatörle kombinlemek çok kolay oluyor zira bu parçaların da parlak metal görünümlü krom nikel modellerini bulmak mümkün. Resimde gördüğünüz banyo Teknik Sanat Mimarlık tarafından gerçekleştirilen bir konut projesinde bulunuyor.
Gördüğümüz banyo Leyla Doğrular Simpson yönetimindeki Aykuthall Architectural Interiors tarafından tasarlanan bir villada bulunuyor. Armatür, sabun ve fırçalık koyulacak apliklerin yanı sıra lavabo tezgahının altındaki dolap saplarıyla da uyumlu olarak tercih edilmiş. Apliklerde ve saplarda altın varak kullanılırken, armatür de bakır görünümlü malzeme üzerine altın yaldızla kaplanmış. Tüm bu aparatlar duvarın desenleri ve aynanın çerçevesiyle de uyumlu.
İncelediğimiz armatür modelleri size ilham vermiştir diye umut ediyoruz.