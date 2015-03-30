Orijinal armatür çeşitleri

Armatür sözlükteki ilk anlamıyla bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım demek. Armatür kelimesi elektrik tesisatları için de kullanılsa da günümüzde yaygın olarak musluk başları için kullanılıyor. Bugün birçok farklı malzemeden çok çeşitli modellerde üretilen armatürlerin ilk örnekleri bildiğimiz klasik tepeden burgaçlı musluklardı. İngiltere'de ilk musluk patenti 1845 yılında alındı ve üretildi.

O tarihten sonra yaygınlaşan musluklar, şehirlerde su şebekelerinin kurulmasıyla çeşitli model ve biçimlerde üretilmeye başlandı. Bugün armatür endüstrisi inşaat sektörünün önemli bir ayağı ve pek çok büyük firma birbiriyle yarış halinde. Ülkemizde de ithal ürünlerin yanı sıra kendi fabrikalarında üretim yapan çok sayıda marka bulunuyor.

Armatürler küçük aksesuarlar olmalarına rağmen evlerin görüntüsüne yaptıkları katkı büyük. Bu küçük aksesuarlar mutfak ve banyoların en göze çarpan parçaları haline gelebiliyorlar.

Bu yazımızda size farklı armatür modellerinden oluşan bir seçki derledik. Hazırsanız gelin bu birbirinden farklı armatür modellerini hep birlikte görelim. Yeni ev yaptıranlara evde tadilat yapanlara fikir verelim.