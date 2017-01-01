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Feng Shui konseptinde 10 basit daire

umit atdağ umit atdağ
Studio in loft style, Rubleva Design Rubleva Design Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
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Feng Şui; uzak doğu kültürüne ait olan popüler bir kültür olarak dilimize geçmiş ve hayatımızda yer etmiştir. Profesyonel iç mimarlar tarafından uygulandığında bir düşünce biçiminden çok size mutluluk veren somut bir yaşam biçimine dönüşen Feng Şui kavramını en iyi şekilde uygulanmış olan 10 farklı basit daireyi inceliyoruz. Homify daire dekorasyonları içinde yer alan bu dairelerde mütevazi bir dizayn, nesnel malzemelerin mekansal düzeni, insan üzerinde bıraktığı güçlü etki ve görsel anlamda kusursuz olması kültürümüzde yer edinmesini sağlamıştır. Basit dairelerde feng şui uygulamalarını yakından inceleyelim.

Malzemelerin dengesi

#Adalardekorasyon Ev TAdilatları Asyatik Banyo
Ev TAdilatları

#Adalardekorasyon

Ev TAdilatları
Ev TAdilatları
Ev TAdilatları

Feng Şui düşüncesinin en öneli faktörü iç mekanda kullanacağınız tüm unsurların dengelenmesidir. Bu nedenle iç mekan dekorasyonunda aynı ve benzer özellikli malzemeleri az kullanmalısınız. Bu düşünce tarzında kullanacağınız en önemli unsurlar ahşap, toprak, metal, ateş ve su unsurlarıdır.

Su unsuru

Water feature, bench and Palm tree with lighting MyLandscapes Garden Design Modern Bahçe exootic,planting,plants,garden,outdoor,subtropical,bamboo,palm,trees,deck,lighting,london
MyLandscapes Garden Design

Water feature, bench and Palm tree with lighting

MyLandscapes Garden Design
MyLandscapes Garden Design
MyLandscapes Garden Design

Feng şui düşüncesinde önemli faktörlerden biri olan su bu örnekte oldukça estetik bir dizaynda kullanılmış. Evin ana giriş bölümünde bahçenin bir parçası olarak kullanılan su bu alanı doğal bir alan haline getirmiş ve sadeliğin zirvesine taşımış.

Mükemmel dizayn

Georgetown Townhouse, Hinson Design Group Hinson Design Group Modern Yatak Odası
Hinson Design Group

Hinson Design Group
Hinson Design Group
Hinson Design Group

Bu düşünce içinde dizayn ve yerleşim çok önemlidir. Dekorasyon unsurlarının yerleşimi  ve dizaynı resimde yer alan yatak gibi muhteşem bir şekilde yapılmadığında hem dekorasyonunuz kötü görünecek hem de feng şui düşüncesini uygulayamamış olacaksınız.

Ölü noktalar

Designer's Den, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts MutfakMutfak Tezgâhları
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

Bu düşünce içerisinde her hangi bir ölü nokta olmamalıdır. Feng şui kavramı her noktanın ve her detayın dekorasyon içinde olmasını sağlayan, estetik kaygı içeren bir düşünce olduğu için kesinlikle ölü noktaları dekorasyon içinde bırakmamalısınız. Örnek mutfak uygulamasında her detay muhteşem bir şekilde uygulanmış.

Giriş koridoru

Studio in loft style, Rubleva Design Rubleva Design Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

Evinizin giriş koridorunda feng şui uygulaması yapacaksanız denge ve az unsur olmasına özen göstermelisiniz. Resimdeki gibi kırmızı tuğlalardan inşa edilmiş bir giriş koridoru için muhteşem bir uygulama yapmalı ve resimdeki gibi hayranlık verici bir güzelliğe imza atmalısınız.

Mobilya yerleşimi

Ristrutturazione, INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri Modern Oturma Odası
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri

INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri

Feng şui kavramı daha çok yerleşim ve denge üzerine kurulu bir düşünce akımıdır. Bu nedenle her mobilya evinizde dengeleyici unsur olarak görev yapar. Mobilya yerleşimlerini kusursuz  ve mükemmel yaptığınızda evinizin her alanı dengeleyici bir düşünce ile dizayn edilmiş olacaktır.

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Çalışma odası

祐天寺の家, 築紡｜根來宏典 築紡｜根來宏典 Modern Çalışma Odası Ahşap Ahşap rengi
築紡｜根來宏典

築紡｜根來宏典
築紡｜根來宏典
築紡｜根來宏典

Evlerimizde genel olarak çalışma odası için yer ayıramayız. Feng şui kavramında bu durum biraz daha farklıdır. evin koridorlarında bir çalışma odası oluşturabilirsiniz. Örnek uygulama evin koridoruna çok zekice yerleştirilen masa ve kitaplıklar ile hem dengeli hem de görsel olarak muhteşem bir çalışma odası oluşturulmuş.

Sadelik

コンセプトモデルハウス(Model Housing)_みんなの家, 株式会社高岡 株式会社高岡
株式会社高岡

株式会社高岡
株式会社高岡
株式会社高岡

Feng şui kavramı genel olarak sadeliğe ve estetiğe dayalı olduğu için evinizde ferah bir iç ortam oluşturur. örnek salon dekorasyonunda salonun bir köşesi basit bir orta masa ve minderler ile feng şui konseptinde dekore edilmiş. Sonuç olarak insana huzur veren muhteşem bir alan ortaya çıkarılmış.

Bahçe bitkileri

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia Modern Oturma Odası
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

Feng şui düşüncesinin 5 ana faktöründen biri olan toprak evinizde mutlaka yer almalıdır. Toprağı bahçe bitkileri şeklinde evinize yerleştirebilir, ferah olduğu kadar doğal bir iç ortamda elde edebilirsiniz. Örnek uygulamada dengeli bir şekilde yerleştirilen bahçe bitkileri iç ortamın ferah ve havadar olmasına katkı sağlamış.

Kişisellik

Living Spaces, ERC ERC İskandinav Oturma Odası
ERC

ERC
ERC
ERC

Feng şui düşüncesinde kişiselleştirme de çok önemli bir yer tutar.  Yapacağınız dekorasyona kendinizden bir şeyler katmanız ve dekorasyon bütünlüğü sağlamanız muhteşem olduğu kadar tarzınızı yansıtan bir dekorasyona sahip olmanızı da sağlar.

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