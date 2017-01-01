Feng Shui konseptinde 10 basit daire

Feng Şui; uzak doğu kültürüne ait olan popüler bir kültür olarak dilimize geçmiş ve hayatımızda yer etmiştir. Profesyonel iç mimarlar tarafından uygulandığında bir düşünce biçiminden çok size mutluluk veren somut bir yaşam biçimine dönüşen Feng Şui kavramını en iyi şekilde uygulanmış olan 10 farklı basit daireyi inceliyoruz. Homify daire dekorasyonları içinde yer alan bu dairelerde mütevazi bir dizayn, nesnel malzemelerin mekansal düzeni, insan üzerinde bıraktığı güçlü etki ve görsel anlamda kusursuz olması kültürümüzde yer edinmesini sağlamıştır. Basit dairelerde feng şui uygulamalarını yakından inceleyelim.
Feng Şui düşüncesinin en öneli faktörü iç mekanda kullanacağınız tüm unsurların dengelenmesidir. Bu nedenle iç mekan dekorasyonunda aynı ve benzer özellikli malzemeleri az kullanmalısınız. Bu düşünce tarzında kullanacağınız en önemli unsurlar ahşap, toprak, metal, ateş ve su unsurlarıdır.
Feng şui düşüncesinde önemli faktörlerden biri olan su bu örnekte oldukça estetik bir dizaynda kullanılmış. Evin ana giriş bölümünde bahçenin bir parçası olarak kullanılan su bu alanı doğal bir alan haline getirmiş ve sadeliğin zirvesine taşımış.
Bu düşünce içinde dizayn ve yerleşim çok önemlidir. Dekorasyon unsurlarının yerleşimi ve dizaynı resimde yer alan yatak gibi muhteşem bir şekilde yapılmadığında hem dekorasyonunuz kötü görünecek hem de feng şui düşüncesini uygulayamamış olacaksınız.
Bu düşünce içerisinde her hangi bir ölü nokta olmamalıdır. Feng şui kavramı her noktanın ve her detayın dekorasyon içinde olmasını sağlayan, estetik kaygı içeren bir düşünce olduğu için kesinlikle ölü noktaları dekorasyon içinde bırakmamalısınız. Örnek mutfak uygulamasında her detay muhteşem bir şekilde uygulanmış.
Evinizin giriş koridorunda feng şui uygulaması yapacaksanız denge ve az unsur olmasına özen göstermelisiniz. Resimdeki gibi kırmızı tuğlalardan inşa edilmiş bir giriş koridoru için muhteşem bir uygulama yapmalı ve resimdeki gibi hayranlık verici bir güzelliğe imza atmalısınız.
Feng şui kavramı daha çok yerleşim ve denge üzerine kurulu bir düşünce akımıdır. Bu nedenle her mobilya evinizde dengeleyici unsur olarak görev yapar. Mobilya yerleşimlerini kusursuz ve mükemmel yaptığınızda evinizin her alanı dengeleyici bir düşünce ile dizayn edilmiş olacaktır.
Evlerimizde genel olarak çalışma odası için yer ayıramayız. Feng şui kavramında bu durum biraz daha farklıdır. evin koridorlarında bir çalışma odası oluşturabilirsiniz. Örnek uygulama evin koridoruna çok zekice yerleştirilen masa ve kitaplıklar ile hem dengeli hem de görsel olarak muhteşem bir çalışma odası oluşturulmuş.
Feng şui kavramı genel olarak sadeliğe ve estetiğe dayalı olduğu için evinizde ferah bir iç ortam oluşturur. örnek salon dekorasyonunda salonun bir köşesi basit bir orta masa ve minderler ile feng şui konseptinde dekore edilmiş. Sonuç olarak insana huzur veren muhteşem bir alan ortaya çıkarılmış.
Feng şui düşüncesinin 5 ana faktöründen biri olan toprak evinizde mutlaka yer almalıdır. Toprağı bahçe bitkileri şeklinde evinize yerleştirebilir, ferah olduğu kadar doğal bir iç ortamda elde edebilirsiniz. Örnek uygulamada dengeli bir şekilde yerleştirilen bahçe bitkileri iç ortamın ferah ve havadar olmasına katkı sağlamış.