Feng Shui konseptinde 10 basit daire

Feng Şui; uzak doğu kültürüne ait olan popüler bir kültür olarak dilimize geçmiş ve hayatımızda yer etmiştir. Profesyonel iç mimarlar tarafından uygulandığında bir düşünce biçiminden çok size mutluluk veren somut bir yaşam biçimine dönüşen Feng Şui kavramını en iyi şekilde uygulanmış olan 10 farklı basit daireyi inceliyoruz. Homify daire dekorasyonları içinde yer alan bu dairelerde mütevazi bir dizayn, nesnel malzemelerin mekansal düzeni, insan üzerinde bıraktığı güçlü etki ve görsel anlamda kusursuz olması kültürümüzde yer edinmesini sağlamıştır. Basit dairelerde feng şui uygulamalarını yakından inceleyelim.