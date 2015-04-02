Görkemli salon takımları

Salonlar evin misafir denetimine en açık yeri. Bu nedenle salona seçilen eşyalarda daha bir özen gösteriliyor. Gerçi öyle olmasa da kendi rahatını düşünen aileler de salon takımı seçimi konusunda oldukça hassas davranıyor. Zira salonlar eskiden olduğu gibi sadece misafir geldiğinde açılan, sair zamanlarda koltukların üstü bile örtülerek kapısını kilit vurulan bir oda değil. Orta yaş ve sütündeki kişiler salonların bu halini iyi hatırlar. Anneler salonlara dünyanın en önemli eserlerinin sergilendiği bir müze muamelesi yapardı ve kimseyi sokmazdı. Ama bu durum çoktan geride kaldı. Şimdilerde bir çok firma her türlü kullanıma uygun salon takımları üretiyor.
Eskiden beri mobilya sektöründe trendleri belirleyen bölgeler olmuştur. İstanbul'un yanı sıra, İzmir Karabağlar'daki, İnegöl'deki ve Ankara Siteler'deki üretici firmalar geliştirdikleri modelleri müşterilerin isteklerine göre revize ederek, her tür yaşam alanına uygun mobilyalar üretiyorlar.
Origami Mobilya da elli yılı aşkın bir süredir bu şekilde hizmet veren Ankara Siteler orijinli bir mobilya firması. Modern mobilya, masif mobilya, country mobilya olmak üzere 3 farklı koleksiyona sahip olan firma özgün bakış açısıyla kendine özgü mobilyalar üretiyor.
Origami Mobilya 2015 koleksiyonunu, herhangi bir moda kaygısı gözetmeden, farklılıklarımız zenginliğimizdir görüşüyle ortaya çıkarmış. Gelin hep birlikte firmanın 2015 koleksiyonundaki görkemli salon takımlarını keşfe çıkalım.
Bu salon takımı 2 üçlü koltuk, iki tekli koltuk, bir orta sehpa, bir TV ünitesi ve bir petek raftan oluşuyor. Asimetrik bir uyum sunan koltuk takımının üçlü koltuklarından bir beyazken diğeri pembe olarak tasarlanmış. Pembe koltuk kadife döşemesiyle dikkat çekiyor. Orta sehpa da cam yoğunluklu malzeme kullanılmış. Takımın diğer parçalarına tamamen beyaz hakim. Takımın en dikkat çeken parçası ise arı peteğinden esinlenilerek tasarlanmış raf.
Bu salon takımı ise bir üçlü, bir ikili ve çok hoş tasarımı sahip bir tekli koltuk ile TV ünitesi ve konsoldan oluşuyor. Üçlü koltuk beyaz, ikili koltuk ise eflatun olarak tasarlanmış. İkili koltuk döşemesinde kadife kullanılmış. Takımın en dikkat çekici parçası ise yine kadife kaplı tekli koltuk. Asında bu parçaya bir sandalye demek de mümkün. Son derece ince çizgilere sahip koltuk-sandalye metal ayaklar üzerine oturuyor. Orta sehpa lake mdf olarak üretilmiş. TV ünitesi ve konsol ise üzerindeki kabartma desenlerle dikkat çekiyor.
Bu salon takımının iki üçlü, iki de tekli koltuğu bulunuyor ve bu sefer bütün parçalarda aynı renk ve kumaş kullanılmış. Koltukların tasarım çizgileri oldukça estetik. Takımın en dikkat çekici özelliyi ise sehpa ve TV ünitesinde kullanılan rattan doku. Sehpanın rattan dokulu yüzeyi canla kaplanmış. TV ünitesi ise rattan dokuyla sarılmış. Ayrıca sehpanın şık ayaklarına da dikkat çekmek istiyoruz. Ayaklar salona çok hoş bir hava katmış. Ayrıca duvardaki parlak lake boyalı siyah kitaplığa değinmemek de olmaz. Kitaplık salon takımını tamamlar nitelikte.
Salon erguvan ve grinin mükemmel uyumunu sergiliyor. İki üçlü koltuktan biri gri biri ise erguvan renkli kapitone kumaşla kaplanmış. Tekli koltukta ise daha koyu bir gri ton kullanılarak asimetrik bir bütünlük sağlanmış. Duvara monte edilen küçük ve iince uzun dolap ve fiskos masasında da erguvan renkler kullanılarak konsept bütünlüğü meydana getirilmiş. Takımın sehpası ise dekoratif camla kaplı ve çok şık duruyor.
Yazının başından beri tanıttığımız salon takımlarında mor, eflatun, erguvan tonlardan bahsettik. Aslında bunların hepsi bu senenin moda rengi marsalanın türevleri. Bu salon takımının üçlü koltuklarından biri ise tamda marsala renginde. Diğer koltuk ise füme olarak tasarlanmış. İkisinde de kadife doku kullanılmış. Lake sehpa ve TV ünitesi beyaz renkte tasarlanmış. Takımın en dikkat çekici parçlarından bir diğeri ise rengarenk döşemesiyle göz alan tekli koltuk.