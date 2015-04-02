Görkemli salon takımları

Salonlar evin misafir denetimine en açık yeri. Bu nedenle salona seçilen eşyalarda daha bir özen gösteriliyor. Gerçi öyle olmasa da kendi rahatını düşünen aileler de salon takımı seçimi konusunda oldukça hassas davranıyor. Zira salonlar eskiden olduğu gibi sadece misafir geldiğinde açılan, sair zamanlarda koltukların üstü bile örtülerek kapısını kilit vurulan bir oda değil. Orta yaş ve sütündeki kişiler salonların bu halini iyi hatırlar. Anneler salonlara dünyanın en önemli eserlerinin sergilendiği bir müze muamelesi yapardı ve kimseyi sokmazdı. Ama bu durum çoktan geride kaldı. Şimdilerde bir çok firma her türlü kullanıma uygun salon takımları üretiyor.

Eskiden beri mobilya sektöründe trendleri belirleyen bölgeler olmuştur. İstanbul'un yanı sıra, İzmir Karabağlar'daki, İnegöl'deki ve Ankara Siteler'deki üretici firmalar geliştirdikleri modelleri müşterilerin isteklerine göre revize ederek, her tür yaşam alanına uygun mobilyalar üretiyorlar.

Origami Mobilya da elli yılı aşkın bir süredir bu şekilde hizmet veren Ankara Siteler orijinli bir mobilya firması. Modern mobilya, masif mobilya, country mobilya olmak üzere 3 farklı koleksiyona sahip olan firma özgün bakış açısıyla kendine özgü mobilyalar üretiyor.

Origami Mobilya 2015 koleksiyonunu, herhangi bir moda kaygısı gözetmeden, farklılıklarımız zenginliğimizdir görüşüyle ortaya çıkarmış. Gelin hep birlikte firmanın 2015 koleksiyonundaki görkemli salon takımlarını keşfe çıkalım.