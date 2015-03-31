İskenderun'un incisi

Hatay ve çevresi de konut sektörünün canlı olduğu bölgelerden birisi. Türkiye'nin çoğu ilinden daha yoğun bir nüfusa sahip olmasına rağmen ilçe olan İskenderun da bu canlılıktan payını alıyor. Her segmente uygun konut projelerinin görüldüğü İskenderun'da lüks segmentteki konutlar bir hayli fazla.

3 blokta 12 daire ve 12 çatı dubleksiyle 24 aileye ev sahipliği yapacak De Life Homes projesi de bu projelerden biri. Şehrin içinde ama şehrin gürültü ve stresinden uzak bir nokta konumlanan site lüks dairelerinin yanı sıra sosyal imkanlarıyla da ev sahiplerine kaliteli bir yaşam vaat ediyor.

Çağrı Aytaş İskenderun ve bölgesinde imza attığı başarılı projelerle adından sıkça söz ettiren bir iç mimar. Gerek mekân, gerekse obje tasarımlarında müşterilerinin zevkleri, fikirleri, yaşam tarzları, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları, hobileri çıkış noktası olarak alan Çağrı Aytaş projelerine mimari trendleri ustalıkla dahil ederek estetik ve konforu bir arada sunuyor.

Bu yazımızda De Life Homes projesinde yer alan ve iç mekanı Çağrı Aytaş tarafından tasarlanmış bir daireyi inceleyeceğiz.