İskenderun'un incisi

Hatay ve çevresi de konut sektörünün canlı olduğu bölgelerden birisi. Türkiye'nin çoğu ilinden daha yoğun bir nüfusa sahip olmasına rağmen ilçe olan İskenderun da bu canlılıktan payını alıyor. Her segmente uygun konut projelerinin görüldüğü İskenderun'da lüks segmentteki konutlar bir hayli fazla.
3 blokta 12 daire ve 12 çatı dubleksiyle 24 aileye ev sahipliği yapacak De Life Homes projesi de bu projelerden biri. Şehrin içinde ama şehrin gürültü ve stresinden uzak bir nokta konumlanan site lüks dairelerinin yanı sıra sosyal imkanlarıyla da ev sahiplerine kaliteli bir yaşam vaat ediyor.
Çağrı Aytaş İskenderun ve bölgesinde imza attığı başarılı projelerle adından sıkça söz ettiren bir iç mimar. Gerek mekân, gerekse obje tasarımlarında müşterilerinin zevkleri, fikirleri, yaşam tarzları, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları, hobileri çıkış noktası olarak alan Çağrı Aytaş projelerine mimari trendleri ustalıkla dahil ederek estetik ve konforu bir arada sunuyor.
Bu yazımızda De Life Homes projesinde yer alan ve iç mekanı Çağrı Aytaş tarafından tasarlanmış bir daireyi inceleyeceğiz.
Bu kez bir değişiklik yapıp mutfakla başlayalım. Beyaz lake boyalı mutfak dolapları kahverengi renkli granit tezgahla bütünlenmiş. Tezgah rengi zemin döşemelerinin rengiyle uyum sağlamış. Tezgah ve üst dolaplar arasında kalan duvar ise yine TV ünitesinin olduğu duvar gibi ateş tuğla dokusunda.
Projenin dış cephe tasarımı da Çağrı Aytaş'a ait. Dışından son derece modern görünen bloklar bize içerisi hakkında da fikir veriyor.
Salonun her tafaını saran geniş pencereler sayesinde oldukça aydınlık ve ferah bir hava kazanan mekan hem salon hem yemek odası işlevlerini bir arada görüyor. Bej renkli kadife döşemeli bir koltuk takımı tercih edilen salonda koyu renkli ahşap yemek masası yine bej renkli sandalyelerle tamamlanmış. Koltuk takımının tekli koltukları ise asimetrik olarak koyu renkte seçilmiş. Salonun en dikkat çekici parçaları ise ortama renk katan iki adet tablo. Bu sanat eserleri yemek masasının arkasındaki şık ahşap panoya asılmış. Bir diğer dikkat çekici özellik ise aydınlatma. Yemek masasının aydınlatmasında kullanılan çok özel ışık panelinin yanı sıra pencere kenarındaki ayaklı abajur da göz dolduruyor.
Salonun başka bir açıdan alan bu fotoğrafta TV ünitesi ve arkasında duvarı görüyoruz. Beyaza boyalı ateş tuğla dokusunda hazırlanan duvar salona hoş bir ambiyans katmış. Salonun aydınlatma ünitelerde oldukça estetik görünüyor.
Yatak odasına da bej ve gri renkler hakim. Yatağın arkasındaki duvar adeta bir karyola başı gibi tasarlanmış. Duvar, yatak ucu pufu ve halıda bej kullanılırken, perdeler ve nevresimde kullanılan füme-gri tonlar mükemmel bir uyum tablosu yaratmış. Yatak odasındaki tekli koltuk ise bej ve griyi bünyesinde barındırıyor.
Yatak odasının bir kısmı giyinme odası olarak ayrılmış pek de sık görmeye alışık olmadığımız bir biçimde yatak odasıyla arasına cam bir duvar konmuş. Böylece gardıroba ekstra kapak koymadan giysilerin tozlanmasının önüne geçilmiş. Giyinme odası gizli ışıklandırmayla da dikkat çekiyor. Gardıropta, askılı bölüm ve çekmecelerin yanı sıra alt kısım da ayakkabılara ayrılmış.
Genç odası evin iki çocuğunun bir arada kalabileceği şekilde tasarlanmış. İki adet tekli yatağın yanı sıra iki adet de çalışma masası konmuş. Genç odasının duvarlarında ateş tuğla dokusunun hakimiyeti var. Yatak başındaki duvar komple beyaz tuğla dokuyla kaplıyken çalışma masalarının arkasında kalan genç işi baskılarla süslenen kabartma duvardan arta kalan bölümler Amerikan kolejlerinin karakteristik malzemesi kırmızı ateş tuğla dokusuyla kaplanmış. Odanın ışıkları da tam genç işi.