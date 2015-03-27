Bir Ankara mucizesi

İnşaat sektöründeki gelişmelerin giderek hız kazanmakta olduğu son on yıllık dönemin başlarında, yeni projeler ağırlıklı olarak İstanbul'dan çıkmaktaydı. Büyük inşaat firmalarının yanı sıra irili ufaklı çeşitli mimarlık ve iç mimarlık ofisleri de oturmuş bir pazarın ve müşteri portföyünün olduğu İstanbul'da faaliyet yürütüyorlardı. Ancak sektörün büyümede bir istikrar yakalaması ve ekonomik göstergelerin olumlu yönde olmasıyla birlikte, önce diğer büyük şehirlerde, sonrasında ise Türkiye'n,n her yerinde birbirinden iddialı konut projeleri ortaya çıkmaya başladı. Elbette buna tekil tasarım projeleri ve çeşitli renovasyon projeleri de eşlik etti. Ankara da, Bursa, İzmir, Adana, Gaziantep, Antalya gibi illerle birlikte, gerek büyük ve iddialı toplu konut projeleri, gerekse çok özel tasarım projeleri ile sektörün önde gelen merkezlerinden biri haline gelmeye başladı. Bugün sizlerle iç mimari ve dekorasyon çalışması sektörün önde gelen firmalarından olan Nuevo Tasarım tarafından yapılan çok özel bir Ankara evini tanıtacağız. Bu hayranlık uyandıran projede genel olarak modern bir tarz ön planda tutulmuş. Ancak evin son derece geniş iç mekanlarında farklı üsluplar da denenmiş ve böylelikle ortaya fonksiyonel, şık ve asil olduğu kadar özgün stiliyle de göz dolduran bir konut çıkarılmış.