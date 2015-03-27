Bir Ankara mucizesi

İnşaat sektöründeki gelişmelerin giderek hız kazanmakta olduğu son on yıllık dönemin başlarında, yeni projeler ağırlıklı olarak İstanbul'dan çıkmaktaydı. Büyük inşaat firmalarının yanı sıra irili ufaklı çeşitli mimarlık ve iç mimarlık ofisleri de oturmuş bir pazarın ve müşteri portföyünün olduğu İstanbul'da faaliyet yürütüyorlardı. Ancak sektörün büyümede bir istikrar yakalaması ve ekonomik göstergelerin olumlu yönde olmasıyla birlikte, önce diğer büyük şehirlerde, sonrasında ise Türkiye'n,n her yerinde birbirinden iddialı konut projeleri ortaya çıkmaya başladı. Elbette buna tekil tasarım projeleri ve çeşitli renovasyon projeleri de eşlik etti. Ankara da, Bursa, İzmir, Adana, Gaziantep, Antalya gibi illerle birlikte, gerek büyük ve iddialı toplu konut projeleri, gerekse çok özel tasarım projeleri ile sektörün önde gelen merkezlerinden biri haline gelmeye başladı. Bugün sizlerle iç mimari ve dekorasyon çalışması sektörün önde gelen firmalarından olan Nuevo Tasarım tarafından yapılan çok özel bir Ankara evini tanıtacağız. Bu hayranlık uyandıran projede genel olarak modern bir tarz ön planda tutulmuş. Ancak evin son derece geniş iç mekanlarında farklı üsluplar da denenmiş ve böylelikle ortaya fonksiyonel, şık ve asil olduğu kadar özgün stiliyle de göz dolduran bir konut çıkarılmış.
Nuevo Tasarım imzası taşıyan bu görkemli evde farklı üslup denemelerinin olduğunu daha önce de vurgulamıştık. Üst kat mutfağında kullanılan Ege esintili, beyaz ve mavinin ağırlıkta olduğu tasarım da adeta bunu kanıtlar nitelikte. Minimal ve fonksiyonelliğin ön planda olduğu mutfak aynı zamanda evin en keyifli alanları arasında yer alıyor. Arka planda görülen küçük yemek masası ve yine küçük bir oturma alanı da buranın yalnızca bir mutfak değil aynı zamanda bir yaşam alanı olduğuna işaret ediyor.
Son derece yüksek tavanı ile ferahlık kavramına adeta hayat veren bu salonda, genel karakterine uygun olarak rahat mobilyalar tercih edilmiş. Duvarlara hakim olan beyaz renk de bu konforlu atmosferi destekler nitelikte. Bunun yanında tavandan inen özel tasarım aydınlatma elemanları salonu karakterize eden bir diğer unsur olarak göze çarpıyor. Modern bir çizginin ağır bastığı mekanda yeni denemeler yapmaktan kaçınmayan bir tasarımcının dokunuşunu fark etmemek de mümkün değil.
Sırtını yüksek tavanlı ana salona yaslayan bu oturma odasında ise nispeten daha farklı bir tarz gözleniyor. Ahşap ağırlıklı mekanda birinci sınıf malzeme kullanılan zeminle birlikte asıl olarak yine ince bir işçiliğin göze çarptığı büyük yemek masası dikkat çekiyor. Arka plandaki tavana kadar uzanan son derece geniş pencereler doğal gün ışığının gösterişsiz ve fakat bir o kadar da eşsiz aydınlatmasından yararlanmayı garanti altına alırken, kuyruklu piano ile yemek odasına asil bir hava katılmış.
Burada evdeki çok sayıda oturma alanından bir başkasını görüyorsunuz. Son dönem Osmanlı saraylarını andıran beyaz renkli ahşabın hakim olduğu bir çizgi dikkatlerden kaçmıyor. Bununla birlikte geniş pencereler dışarıdaki yeşil alanla da bir bütünleşme sağlayarak odaya doğal bir hava katıyor. Öyle ki her yönden büyük pencerelerle kuşatılmış bu mekanı bir tür kış bahçesi olarak bile düşünebilirsiniz.
En üst katta bulunan ve çatı eğiminden yararlanarak özel bir karaktere bürünen bu banyo adeta şık bir butik otel süitinin banyosunu andırıyor. Beyaz rengin hakim olduğu banyonun bir diğer önemli özelliği de kullanılan çok geniş aynalar. Üçgen çatı penceresi de mekana şık bir hava katmasının yanı sıra gün ışığından yararlanılmasını da sağlıyor. Son olarak beyaz renkteki parlak zeminin kaliteli duruşuna da vurgu yapmadan geçmemek gerekir.
Burada da yine farklı bir tarzın görüldüğü modern bir mutfak ve oturma odası birleşimi görüyoruz. Kahverengi ve gri renkteki koltuklar, fonda parlak mutfak dolaplarıyla karakterize olan ve endüstriyel izler taşıyan mutfakla mükemmel bir uyum içerisinde. Mutfağın oturma odasına bakan bölümü bir tür tezgah ve bar karışımı olarak dizayn edilmiş ve burayı misafirleri ağırlamak için harika bir mekan haline getiriyor. Nuevo Tasarım başkentte tasarladığı bu evde gerçekten iddialı bir iş gerçekleştirmiş. Umarız Ankara'da bu nitelikte daha fazla proje görebiliriz.