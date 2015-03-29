Spiral şarap mahzeni

Herkesin şarap zevki ayrıdır. En başta kimisi kırmızı sever, kimisi beyaz. Bazıları dek şarap tutkunudur, bazılarıysa dömi sek tercih eder. Meyve şarabı sevenler de bir başka gruptur. Favori şarabınız ister Cabarnet Savignon oldun, ister Shiraz, ister Merlot ya da ister Pino Noir hakkıyla yıllandırılmış ve iyi korunmuş şarabın yeri bir ayrıdır. Bu arada saydığımız bütün üzümler yabancı üzüm oldu. Yerli şarap üreticilerini kızdırmayıp, Öküzgözü'nü, Boğazkere'yi ve Papaz Karası'nı da ekleyelim.
Evet ne diyorduk… İyi saklanmış şarapta bahsediyorduk. Şarabı iyi saklamanın yolu iyi bir mahzene sahip olmaktan geçiyor. Daha sonrası saklama koşullarıyla ilgili bilgilere kalıyor.
Şarap tutkunların en büyük hayallerinden biri de dünyanın çeşitli yerlerinden topladıkları şarapları evlerinde saklayıp yıllandırabilecekleri bir mahzene sahip olmaktır. Ancak herkes evinde şarap mahzeni yapacak kadar geniş bir lana sahip olacak kadar şanslı değil. Tek çare yeni baştan bir ev inşa edip bu evin planında bir de şarap mahzeni için yer ayırmak gibi görünse de aslında gerçek bu değil. Spiral şarap mahzenleri bu duruma çare olabilir. Bu mahzenler bodrumu olmayan evlere bile kolaylıkla uygulanabiliyor. İçten merdivenli silindirik bir daire şeklindeki mahzen yer altına gömülerek menteşeli kapağı bina zeminine sıfırlanıyor. Gelin hep birlikte bu şarap mahzenlerine daha yakından bakalım ve avantajlarını daha ayrıntılı bir şekilde keşfedelim.
Üstten bakınca spiral şeklinde görülen mahzenler monte edileceği evin yapısına göre farklı genişlik, derinlik ve tasarımlara sahip olabiliyor. Öyle ki tam 3000 şişe şarabı saklayabileceğiniz büyüklükte olanları bile var. Büyüklüğüne ve tasarımına mahzeni nereye yerleştireceğinize ve zemin koşullarına göre karar vermek gerekiyor. Şarap mahzenleri sağlam cam kapakları sayesinde zemine gömülmüş bir akvaryum gibi görünüyor ve ortama da hoş bir ambiyans katabiliyor.
Bu tarz spiral mahzenlerin avantajları saymakla bitmiyor. Küçük ve bodrumu olmayan evlerde bu mahzenler sadece şaraplar için değil, başka malzemeler için de ideal bir depolama alanına dönüşebiliyor. Tabii ki böyle bir mahzeni birincil olarak şarap depolamak için almak daha mantıklı. Şarap tutkunuysanız böyle bir mahzen sizin için biçilmiş kaftan olabilir zira bu modern mahzenler şaraplar için en iyi koşulları sunuyor. Gelişmiş bir havalandırma ve soğutma sistemi sayesinde aksamayan bir hava dolaşımı, temiz hava sirkülasyonu ve her şarap için gerekli en iyi sıcaklık derecesi sağlanıyor.
Pratik kulanım avantajlarının yanı sıra yukarıda da belirttiğimiz estetik cam kapaklar görsel olarak hoş bir hava katıyor e ve değer kazandırıyor. Kalın cam kapak etrafındaki çelik kasa, yere kadar uzanan döner merdivenin masif ahşap kaplamaları mahzenlerin eve estetik bir tasarım unsuru olarak da katkı yapmalarını sağlıyor.
Depolama kapasitesi konusunda mucizeler yaratan mahzenin her santimi etkin biçimde kullanılmıştır. Çok küçük bir alana bile çok sayıda şarap şişesi sığdırmanız mümkün olabiliyor. Merdiven basamaklarındaki led aydınlatmalar aradığınız şarabı kolayca bulmanıza yardımcı olduğu gibi aynı zamanda mehzene iniş ve mahzenden çıkışlarınızı da güvenli hale getiriyor. Özellikle arkadaşlarınızla birkaç şişe şarabı devirdikten sonra
bakın şimdi de Bordeaux'dan aldığım 82 Cabarnet'i getireceğim ve onun tadına bakacağız dediğinizde bu ışıklar size çok yardım edecek. Geleneksel mahzenlerde üst raflara erişmek için kullanılan ayaklı merdivenler yüzünden meydana gelen kazalar da bertaraf edilmiş oluyor. Döner merdiven her rafa kolayca erişmenize olanak tanıyor.