Spiral şarap mahzeni

Herkesin şarap zevki ayrıdır. En başta kimisi kırmızı sever, kimisi beyaz. Bazıları dek şarap tutkunudur, bazılarıysa dömi sek tercih eder. Meyve şarabı sevenler de bir başka gruptur. Favori şarabınız ister Cabarnet Savignon oldun, ister Shiraz, ister Merlot ya da ister Pino Noir hakkıyla yıllandırılmış ve iyi korunmuş şarabın yeri bir ayrıdır. Bu arada saydığımız bütün üzümler yabancı üzüm oldu. Yerli şarap üreticilerini kızdırmayıp, Öküzgözü'nü, Boğazkere'yi ve Papaz Karası'nı da ekleyelim.

Evet ne diyorduk… İyi saklanmış şarapta bahsediyorduk. Şarabı iyi saklamanın yolu iyi bir mahzene sahip olmaktan geçiyor. Daha sonrası saklama koşullarıyla ilgili bilgilere kalıyor.

Şarap tutkunların en büyük hayallerinden biri de dünyanın çeşitli yerlerinden topladıkları şarapları evlerinde saklayıp yıllandırabilecekleri bir mahzene sahip olmaktır. Ancak herkes evinde şarap mahzeni yapacak kadar geniş bir lana sahip olacak kadar şanslı değil. Tek çare yeni baştan bir ev inşa edip bu evin planında bir de şarap mahzeni için yer ayırmak gibi görünse de aslında gerçek bu değil. Spiral şarap mahzenleri bu duruma çare olabilir. Bu mahzenler bodrumu olmayan evlere bile kolaylıkla uygulanabiliyor. İçten merdivenli silindirik bir daire şeklindeki mahzen yer altına gömülerek menteşeli kapağı bina zeminine sıfırlanıyor. Gelin hep birlikte bu şarap mahzenlerine daha yakından bakalım ve avantajlarını daha ayrıntılı bir şekilde keşfedelim.