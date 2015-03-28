Avizelerle renklenen yatak odaları

Işık, çoğu zaman farkında bile olmasak da, hayatımızın en önemli parçalarından biridir. Dışarıda görüp algıladığımız dünya, renkler, gece, gündüz, bütün bunlar ışıkla var olan şeylerdir. Gün ışığı elbette dünyayı görmemizi sağlayan ışık çeşitleri arasında en güzeli ve kuşkusuz en verimlisidir. Bu yüzden gün ışığını iyi kullanmak, mekanları mümkün olduğunca doğal ışıktan yararlanarak aydınlatmak mimari ve iç mimarinin en önemli konuları arasında yer alır. Fakat gün ışığı, adı üzerinde
günün ışığıdır ve gece yerini karanlığa bırakır. Ve son iki yüz yıldır, karanlık günün bitmesi anlamına gelmediğinden, aydınlatma elemanları hava karardıktan sonra gün ışığının yerini alır ve modern hayat bireyin seçeceği saate kadar devam eder. Buradan hareketle, aydınlatma ekipmanlarının en az gün ışığı kadar önemli ve bir o kadar da vazgeçilmez olduklarını söylersek herhalde abartmış olmayız. Elbette bu aydınlatma araçları yalnızca güçlerine, ışık renklerine ya da enerji verimliliklerine göre değerlendirilmiyor artık. Bu işin bir de estetik yönü var. Artık sonsuz çeşitlilikte ve her türlü amaca yönelik aydınlatma elemanları bulmak mümkün. Avizeler ise çok uzun zamandır, hatta elektrik öncesi dönemden bu yana en şık aydınlatma çözümleri arasında başı çeken unsurlar olarak hayatımızda yer almaktalar. Bu yazımızda ise avizelerin özel olarak yatak odalarında kullanımları üzerinde durduk. Avizeler, aslında yatak odalarından ziyade geniş ve görkemli salonlarla veya oturma odalarıyla ilişkili eşyalar olarak düşünülseler de, doğru kullanıldıklarında yatak odalarına da harika katkılar sunabiliyorlar. İşte size yerli tasarımcılardan seçilmiş ilham verici birkaç örnek.
Sarı ve siyahın biraraya gelmesi doğada tehlikeyi temsil eder. En zehirli yılan türleri bu renktedir mesela. Bu yüzden modern hayattaki tehlike simgelerinde de bu renkler kullanılmıştır. Bununla birlikte sarı ve siyah, belki de yan yana geldiklerinde en güzel görünen renk ikililerindendir. Gerek modada, gerekse ev dekorasyonunda dönem dönem moda olan ve aslında hiçbir zaman eskimeyen bu renk çifti, İdea Mimarlık tarafından tasarlanan bu şık yatak odasında beyazın da katkısıyla birlikte büyük bir başarıyla kullanılmış. Ampullerin bulunduğu kısımlarına mum şekli verilmiş mat siyah renkteki klasik avize ise yatak odasını mükemmel biçimde tamamlıyor.
NM Mimarlık imzası taşıyan bu sade ve klasik tarzda döşenmiş yatak odasında en çok dikkat çeken iki unsur var. Bunların ilki yatak başının arkasında kullanılan son derece geniş ve mozaik deseniyle bölümlere ayrılmış ayna uygulaması. İkincisi ise odanın genel çizgisiyle hafif bir tezat da göstererek mekana farklı bir hava katan, fütüristik izler taşıyan metal rengindeki avize.
Aynı evde, dahası aynı odada birden fazla tarzı biraraya getirmek zor, fakat zor olduğu kadar da başarıya ulaşıldığı zaman bunun ödülü verebilen bir girişimdir. Teknik Sanat Mimarlık tarafından tasarlanan bu odada, klasik ve modern çizgilerin nasıl ustalıkla biraraya getirilebileceğinin dikkat çeken bir örneği görüyoruz. Duvarlarda, aksesuarlarda ve tuvalet masasında klasik, hatta nostaljik bir çizgi görülmekteyken, yatağın kendisi ve yatak tarafındaki diğer eşyalar son derece modern ve minimal parçalarda oluşmakta. Sarkaç şeklindeki modern yeşil abajurlarla kontrast bir birliktelik içindeki avize de odanın klasik eşyaları arasında yer alıyor ve bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri olduğu da şüphesiz.
Borneo Mimarlık'ın dizayn ettiği bu görkemli yatak odasında ise, ilk bakışta bordo ve beyazın uyumu göze çarpıyor. Gösterişli ve dikkat çekici aksesuarların da kullanıldığı yatak odasında, beyaz renkteki büyük avize ise diğer parçaların gölgesinde kalmak bir yana, adeta kendisiyle birlikte odanın diğer unsurlarını da bir kat daha vurguluyor.
İç mimar Cansel Bozkurt imzası taşıyan bu sade ve şık yatak odası, onyıllar boyunca eskimeyecek bir tarzda döşenmiş. Belli yönleriyle lüks bir otel odasını da andıran mekanda ağırlıklı olarak dikkat çekmeyen, fonksiyonel mobilyalara yer verilmiş. Duvarlarda kullanılan sade beyaz renk de bu tercihleri destekler nitelikte. Buna karşın şeffaf cam olmasından dolayı ilk bakışta dikkat çekmeyen avize, son derece gösterişli ve iddialı bir model. Fakat bu klasik tasarım içinde hiç göze batmadan sakince yerini alıyor, odanın şıklığına ciddi bir katkı sağlıyor. Bu avize için bu yatak odasının gizli kahramanı dersek herhalde pek de abartmış olmayız.