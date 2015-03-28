Avizelerle renklenen yatak odaları

Işık, çoğu zaman farkında bile olmasak da, hayatımızın en önemli parçalarından biridir. Dışarıda görüp algıladığımız dünya, renkler, gece, gündüz, bütün bunlar ışıkla var olan şeylerdir. Gün ışığı elbette dünyayı görmemizi sağlayan ışık çeşitleri arasında en güzeli ve kuşkusuz en verimlisidir. Bu yüzden gün ışığını iyi kullanmak, mekanları mümkün olduğunca doğal ışıktan yararlanarak aydınlatmak mimari ve iç mimarinin en önemli konuları arasında yer alır. Fakat gün ışığı, adı üzerinde gün ün ışığıdır ve gece yerini karanlığa bırakır. Ve son iki yüz yıldır, karanlık günün bitmesi anlamına gelmediğinden, aydınlatma elemanları hava karardıktan sonra gün ışığının yerini alır ve modern hayat bireyin seçeceği saate kadar devam eder. Buradan hareketle, aydınlatma ekipmanlarının en az gün ışığı kadar önemli ve bir o kadar da vazgeçilmez olduklarını söylersek herhalde abartmış olmayız. Elbette bu aydınlatma araçları yalnızca güçlerine, ışık renklerine ya da enerji verimliliklerine göre değerlendirilmiyor artık. Bu işin bir de estetik yönü var. Artık sonsuz çeşitlilikte ve her türlü amaca yönelik aydınlatma elemanları bulmak mümkün. Avizeler ise çok uzun zamandır, hatta elektrik öncesi dönemden bu yana en şık aydınlatma çözümleri arasında başı çeken unsurlar olarak hayatımızda yer almaktalar. Bu yazımızda ise avizelerin özel olarak yatak odalarında kullanımları üzerinde durduk. Avizeler, aslında yatak odalarından ziyade geniş ve görkemli salonlarla veya oturma odalarıyla ilişkili eşyalar olarak düşünülseler de, doğru kullanıldıklarında yatak odalarına da harika katkılar sunabiliyorlar. İşte size yerli tasarımcılardan seçilmiş ilham verici birkaç örnek.