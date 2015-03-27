Fransa'da hayalleri süsleyen 5 ev

Bir diğer mimari harikası yapı da Fransa'nın en güneybatısında, taş evlerin eski bir mimari gelenek olarak bugüne kadar süregeldiği küçük kasabalardan oluşan Midi-Pyrénées'de bulunan bu büyüleyici ev. Bu evin özelliği eski bir kasaba evinin lüks ve konfor katılarak restore edilmesi ve yeniden düzenlenmesiyle modern bir konağa dönüştürülmüş olması. Eve katkı sağlayan en önemli dönüşüm ön cephesinin tamamen camla kaplanarak evin ışığının ve ferahlığının arttırılması ve estetik bir görünüm kazandırılması olmuş. Beton ve cam gibi modern malzemelerin eski taşlarla harmanlanması da son derece şık bir kontrast oluşturarak bu geleneksel evden restore edilmiş çağdaş yapıyı hayallerimizi süsleyen evlerin arasına katıyor.