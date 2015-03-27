Fransa'da hayalleri süsleyen 5 ev

Bazı evler yalnızca sıradan birer ev değil, adeta modern masalların içinden çıkmış büyülü birer konak gibi görünür. Herkesin hayallerinde böyle bir ev modeli vardır mutlaka. “Nasıl bir evde yaşamak istersiniz?” diye sorulsa, çoğumuz düşünmeden cevap verebiliriz. İşte bunun için, daha önce sizlerle farklı ülkelerdeki hayalleri süsleyecek kadar güzel ve mimari birer eser niteliğindeki evlerden örnekler vermiştik. Şimdi de yine bir başka ülkeye, Fransa'ya gidiyor ve Fransa'nın modern masallar diyarından çıkmış evlerini ziyaret ediyoruz. İşte birbirinden farklı ve ilgi çekici 5 harika mimari örneği.
Şehirden ve şehir hayatından uzakta, Montredon'un tablo gibi manzarasına bakan bir tepede konumlanan, enerji verimliliği yüksek ve enerji kaybına yol açmayan bu ekolojik ahşap ev globalleşme karşıtı Fransız aktivist José Bové ve çevre için tasarlanmış örnek bir ev. Bu tip ekolojik evler doğayla, yeryüzüyle ve çevreyle uyum içinde yaşamak isteyen her ev sahibi için bir prototip oluşturuyor. Binanın yapımında kullanılan malzemelerin tamamı doğal ve yerel. Örneğin evin inşa aşamasında yerel ağaçlardan elde edilen kereste, bakır ve reçine kullanılmış. Duvarların izolasyonunda mantar meşesi ve alçıtaşından oluşan fiber malzeme kullanılmış. Çatıya evin sıcak su ihtiyacının % 40'ını karşılayan güneş paneli sistemi yerleştirilmiş ve ev topraktan yapılmış bir soba sistemiyle ısıtılıyor.
Hayalleri süsleyen ikinci Fransız eviyse yine ahşaptan yapılmış bir ev ancak son derece farklı bir çevrede, Atlas Okyanusu'nun üzerindeki Saint-Girons Kumsalı'nda konumlanıyor. Çoğumuzun hayallerini süsleyen evin deniz kıyısında, mümkünse olabildiğine geniş bir kumsalda olduğu doğrudur. İşte bu ev de hem denizin dibinde, kumsalın üzerine yerleşmesiyle hem de mimarisiyle gönülleri çalıyor. Bölgedeki geleneksel sahil evleri gibi denizden tamamiyle ahşap sütunlar yardımıyla yükseltilmemiş olsa da yine de mimari olarak bölge kültürünü yansıtan özellikleri bünyesinde barındırıyor.
Bir diğer mimari harikası yapı da Fransa'nın en güneybatısında, taş evlerin eski bir mimari gelenek olarak bugüne kadar süregeldiği küçük kasabalardan oluşan Midi-Pyrénées'de bulunan bu büyüleyici ev. Bu evin özelliği eski bir kasaba evinin lüks ve konfor katılarak restore edilmesi ve yeniden düzenlenmesiyle modern bir konağa dönüştürülmüş olması. Eve katkı sağlayan en önemli dönüşüm ön cephesinin tamamen camla kaplanarak evin ışığının ve ferahlığının arttırılması ve estetik bir görünüm kazandırılması olmuş. Beton ve cam gibi modern malzemelerin eski taşlarla harmanlanması da son derece şık bir kontrast oluşturarak bu geleneksel evden restore edilmiş çağdaş yapıyı hayallerimizi süsleyen evlerin arasına katıyor.
Fransa'daki dördüncü örnek evi ziyaret etmek için ülkenin en kuzeyine, Haute-Normandie bölgesine gidiyoruz. Daha ilk bakışta siyah ve beyazın mükemmel uyumunun uygulandığı dış cephesiyle dikkatleri çeken bu lüks villa birden fazla girişi, farklı boyut ve şekillerdeki pencereleri, değişik mimari doku ve biçimleriyle canlı ve dinamik bir yapı olarak da öne çıkıyor.
Fransa'daki yolculuğumuzu ülkenin güneydoğusunda yer alan en güzel göllerinden birinin, Paladru'nun kıyısında onun eşsiz manzarasıyla bütünleşmiş bu beşinci ve son evle bitiriyoruz. Manzarası ve çevresindeki dinginlikle büyüleyen bir konumda yer alan bu ev düz çatısıyla ve ilgi çekici malzeme karışımıyla inşa edilmiş ve Bauhaus tarzında dizayn edilmiş modern bir doğa evi niteliği taşıyor. Evin en önemli özelliğiyse elbette ki tepenin üzerinde konumlanışı ve devasa pencereleri sayesinde her noktasından ve alabildiğine geniş bir açıyla tüm göl ve doğa manzarasıyla bütünleşiyor olabilmesi.