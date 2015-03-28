Bir İzmir mucizesi

Henüz birkaç yıl öncesine kadar yalnızca büyük gazetelerin internet sitelerindeki foto galeri bölümlerinde rastladığımız türden ihtişamlı evlerin, artık ülkemizde de görülebiliyor olması, inşaat ve mimari alanlarında ne kadar mesafe kat ettiğimizin açık bir göstergesi sayılabilir sanıyoruz. Hollywood yıldızlarının görkemli evlerini aratmayacak kalite ve niteliğe sahip villaları, veya dizilerde görmeye alışkın olduğumuz iddialı Manhattan evlerini andıran ferah daireleri tasarlayabilecek yetkinliğe sahip firmalar arasında her gün yenileri ekleniyor. As Tasarım – Mimarlık da bu firmalar arasında son günlerde adından sıkça söz ettirenlerden biri. Bu yazımızda ele aldığımız muhteşem villa As Tasarım – Mimarlık'ın elinden çıkan özel projelerden bir tanesi. Bu son derece iddialı proje, maddi gücün tek başına bir şey çözmeye muktedir olmadığı halde tasarım zekasıyla birleştiğinde ne derece olağanüstü sonuçlar çıkarabileceğini kanıtlar nitelikte. Gelin kıskandıracak güzellikteki bu villaya biraz daha yakından bakalım.
Bir evin en önemli mekanları arasında yer alan mutfaklar, aynı zamanda bir evin karakterini en çok yansıtan, daha doğru bir ifadeyle o karakteri belirleyen mekanlardır aynı zamanda. Modern bir çizginin hakim olduğu, kaliteyi ve asaleti mükemmel bir şekilde harmanlayan bu mutfak da gerçekten bu ihtişamlı villanın kısa bir özeti niteliğinde dersek hata etmiş olmayız.
Baştan uyarmakta yarar var, bu yatak odasıyla keni yatak odanızı kıyaslarsanız, ne kadar güzel olursa olsun kendinizinkini yetersiz bulmaya başlayabilirsiniz. Zira As Tasarım – Mimarlık burada öylesine başarılı bir iş çıkarmış ki, kıyaslayabilecek ikinci bir benzerini bulmak hakikaten hiç kolay olmayacaktır. Bir cephesi tümüyle cam olan ve bu yönüyle mükemmel bir manzaranın bütünüyle dolduğu yatak odasında alçak profilde mobilyalar tercih edilmiş. Zemindeki ahşapla birlikte kullanılan beyaz renk odaya iddialı olduğu kadar sade ve gözü de yormayan bir hava katıyor.
Tanıtmakta olduğumuz villa yalnızca güzel tasarımıyla değil, son derece geniş iç mekanlarıyla da övgüye layık. Çok sayıda odası bulunuyor. Bu odaların bazılarında evin genel çizgisiyle kısmen kontrast oluşturan tarzlar da mevcut. Ahşap ağırlığının aksesuarlara varana kadar tüm odada belirgin biçimde hissedildiği bu yemek odası buna örnek teşkil ediyor. Buna karşın hiçbir şekilde aykırı bir duruşu yok ve ahşabın sıcaklığıyla misafirlerini hemen kucaklıyor.
Çift lavabosu, lüks masajlı küveti, doğal taş duvar kaplaması ve tamamen cam kapının kullanıldığı duş bölümü ve suya dayanıklı birinci sınıf ahşabın kullanıldığı zemin kaplaması ile neresinden bakılırsa bakılsın eksiksiz, hem ihtiyaçlara tam olarak yanıt verecek, hem de estetik olarak mükemmel bir banyo.
As Tasarım-Mimarlık bu ihtişamlı villayı dekore ederken gerçekten de bütün detaylarla en ince ayrıntılarına kadar ilgilenmiş. Evde kullanılan aksesuarlardan tutun da duvarlardaki tablolara, mobilyalara varana kadar bu özeni ve ince çalışmayı gözlemlemek mümkün. Duvara tamamen gömülmüş bu son derece şık şömine uygulaması da bunun güzel örneklerinden bir tanesi. Şöminenin hemen önünde kullanılan uzun siyah dolap grubu ise kullanışlı olduğu kadar mekana şıklık katan bir unsur olarak öne çıkıyor.
Kendinize ait bir sinemanın düşüncesi bile harika değil mi? Gerçekten de öyle. Özellikle giderek hızlanan ve karmaşıklaşan şehir hayatında kendimize ayırabildiğimiz vaktin giderek düşmekte olduğu bu günlerde, kalabalık arkadaş gruplarınızla eğlenebileceğiniz bu türden bir multimedya salonu fikri, hayalleri süsleyecek kadar güzel. Ama elbette bu kadar özel bir villa projesinde bu türden bir bölümün olması bizi şaşırtmadı. Duvarlardan zemine, geniş oturma grubundan sinema perdesine kadar bütün yönleriyle konforu ve rahatlığı ön plana çıkaran bu geniş sinema odası, korku filmi maratonlarına da, alternatif yılbaşı partilerine de rahatlıkla ev sahipliği yapabilecek nitelikte.