Bir İzmir mucizesi

Henüz birkaç yıl öncesine kadar yalnızca büyük gazetelerin internet sitelerindeki foto galeri bölümlerinde rastladığımız türden ihtişamlı evlerin, artık ülkemizde de görülebiliyor olması, inşaat ve mimari alanlarında ne kadar mesafe kat ettiğimizin açık bir göstergesi sayılabilir sanıyoruz. Hollywood yıldızlarının görkemli evlerini aratmayacak kalite ve niteliğe sahip villaları, veya dizilerde görmeye alışkın olduğumuz iddialı Manhattan evlerini andıran ferah daireleri tasarlayabilecek yetkinliğe sahip firmalar arasında her gün yenileri ekleniyor. As Tasarım – Mimarlık da bu firmalar arasında son günlerde adından sıkça söz ettirenlerden biri. Bu yazımızda ele aldığımız muhteşem villa As Tasarım – Mimarlık'ın elinden çıkan özel projelerden bir tanesi. Bu son derece iddialı proje, maddi gücün tek başına bir şey çözmeye muktedir olmadığı halde tasarım zekasıyla birleştiğinde ne derece olağanüstü sonuçlar çıkarabileceğini kanıtlar nitelikte. Gelin kıskandıracak güzellikteki bu villaya biraz daha yakından bakalım.