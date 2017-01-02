Mutlaka görmeniz gereken 7 ev

Geleneksel mimari ve yerel malzemeler tatil beldelerinde inşa edilen yazlık evler için yeterlidir. İş, okul gibi sebeplerle sürekli olmasa da zaman zaman nefes almak için hafta sonu kaçamağı da yapılabilen yazlık evler şayet bahçeliyse çok daha eğlencelidir. Bu sayede bahçeye çeşitli çiçek ve bitkiler ekebilir, her ziyaretinizde nasıl büyüdüklerini gözleyebilirsiniz. Bugün farklı ülkelerde inşa edilmiş 8 adet yazlık ev projesini inceleyeceğimiz yazıda yerel özelliklerin yanı sıra rahat ve zarif tasarımlı yapılara konuk olacağız. Hazırsanız başlayalım.
Madueno Arqitectura & Engenharia şirketinin tasarımı olan bu tropikal plaj evi çinileriyle göz dolduruyor. Çatısında bambu ve ağaç gövdeleri gibi tamamen doğal malzemeler kullanılmıştır. Büyük yapraklar ve tropikal bitkiler dışında yaprak biçimindeki şahane bahçe yolu peyzaj tasarımcılarının başarısını gösteriyor. Evin tarzını yansıtan renkler aydınlık ve tropikal; pembe dış cephe rengini çerçeveleyen sarı ve kahverengi hoş bir uyum yakalıyor.
Sadece deniz kenarı değil doğal bir ortam içinde yer alan kırsal evler de aradığınız huzur ve rahatlığı size sağlayabilir. Çünkü öncelikle şehirden kaynaklı endüstriyel kirden arınmış saf havayı hissedersiniz. Evin detaylarına gelince… Hafif eğimli bir arazi üzerine inşa edilen evin canlı sarı rengi pozitif enerji veriyor. Küçük pencereleri beyaz çizgilerle çerçevelenmiş yapıya ön taraftan bakıldığında korunaklı bir ev izlenimi oluşturabilir. Oysa açık alanları daha çok arka kısmındadır.
Üçüncü örnekte yatay hacimli bir ev görüyoruz. Dikdörtgen şeklindeki taş duvarlar adeta bir kale gibi. Taş duvarın içinde ise dar fakat uzun bir ev yer alır. Taş duvarlarla kontrast oluşturan ana yapı koyu renklidir. Yine bu taş duvarlar sayesinde ev oldukça korunaklı görünüyor. Bakımlı bahçesi, enfes manzarası ve taş duvarlardaki geniş açıklıkla birlikte tatil için ideal.
Bioma Arquitectos imzasını taşıyan bu proje, kusursuz yüzeylere sahip olmadan da güzel ve konforlu bir ev elde edilebileceğinin başarılı bir kanıtı. Gerek iç gerekse dış tasarımda kullanılan doğal materyaller yapı malzemeleriyle harmanlanmış. Örneğin bambudan yapılmış gibi görünen çatı aslında çinilerle desteklenmiş.
Brezilya’dan inşa edilen şahane tropikal ev ön cephesinde yer alan üç adet kemerli kapısıyla oldukça davetkar. Beyaz dış cephe rengi dışında çatısı, verandası ve kapı pervazları ahşaptan yapılma. Güzel bir bitki örtüsü ile kaplı bahçe ise açık havada vakit geçirmek harika görünüyor.
PM Arquitetura imzasını taşıyan bir diğer proje Portekiz mimarisine daha yakın olup kolonyal stilde kır evi tasarımı sunuyor. Renk seçimi olarak beyaz tercih edilse de devasa çatısından ötürü pek dikkat çekmiyor. İki katlı yapı esasen göründüğünden çok daha küçük. Zira zemin kattaki geniş çatı evi olduğundan daha büyük gösteren bir yanılgı yaratıyor. Sıcak iklime sahip bir yerde inşa edilmesinden ötürü geniş çatı ve bolca açıklık sayesinde serin bir yazlık amaçlanmış.
RAC Arquitectura imzalı son proje plaj evi olarak ideal boyutta bir yapı. Tek katlı evin geniş kiremit çatısı ön avluya gölgelik sağlıyor. Kalın kütüklerle desteklenen çatı doğal malzeme seçimiyle bulunduğu çevreye uyum göstermiş. Evin ön cephesinde kırmızı tuğla taşlar kullanılırken yan cepheler tamamen beyaz renkli. Pencere yerine açık bırakılan iki kapaklı kapılar sıcak havanın tadını çıkarmak için.
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