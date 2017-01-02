Mutlaka görmeniz gereken 7 ev

PM Arquitetura imzasını taşıyan bir diğer proje Portekiz mimarisine daha yakın olup kolonyal stilde kır evi tasarımı sunuyor. Renk seçimi olarak beyaz tercih edilse de devasa çatısından ötürü pek dikkat çekmiyor. İki katlı yapı esasen göründüğünden çok daha küçük. Zira zemin kattaki geniş çatı evi olduğundan daha büyük gösteren bir yanılgı yaratıyor. Sıcak iklime sahip bir yerde inşa edilmesinden ötürü geniş çatı ve bolca açıklık sayesinde serin bir yazlık amaçlanmış.