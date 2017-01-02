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Genç çiftler için beyaz ve şık bir daire

umit atdağ umit atdağ
Reforma integral en calle Foneria de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia Modern Mutfak Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
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Bu gün yeni evli genç bir çift için dekore edilmiş bir daireye misafir oluyoruz. Barcelona'da yer alan ve Grupo İnventa Mimarlık tarafından hayata geçirilen bir proje olan bu daire genç çiftin aşk yuvası olmasını istedikleri basit bir daire iken beyaz renk ve tonları ile muhteşem ve göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip daire haline gelmiş. Uzmanlar tarafından şık olduğu kadar sade bir dekorasyon planı içinde oldukça zarif bir şekilde dekore edilmiş olan bu daire de her detay en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Beyaz duvarlar, beyaz zeminler, beyaz mobilyalar ve geçiş çizgileri ile  hayranlık uyandıuran bu daire homify beyaz dekorasyonlar sayfasında yer alıyor. Beyaz rengin saflığı sadeliği ve çekiciliği kullanılarak büyüleyici bir güzelliğe kavuşturulan bu evi yakından inceleyelim.

Küçük ve konforlu bir teras

Reforma integral en calle Foneria de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia Modern Balkon, Veranda & Teras Beton Beyaz
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

Yaz akşamlarında açık havanın ve serin gecelerin tadını çıkarmak için yapılmış olan bu teras beyaz ile renklendirilmiş ve kapı, pencere kenarları, üst örtü ve  beyaz tonlarda dekore edilerek beyaz bütünlüğü sağlanmış. Teras alanının ferah olması sağlanarak hem görsel hem de  bahar aylarının yaşam alanı haline getirilmiş. zemin ise zıt renklerde fayanslar ile dekore edilmiş ve ortaya muhteşem bir teras çıkarılmış.

Mutfak

Reforma integral en calle Foneria de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia Modern Mutfak Ahşap-Plastik Kompozit Gri
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

Mutfak U mutfak konseptinde dekore edilmiş. İç duvarlar beyaz boya ile boyanmış ve zıt renk olarak siyah yerine mutfak ekipmanlarının dış kaplaması olan krom rengi kullanılmış. Mutfak tezgahı geniş tutulmuş ve mutfağın rahat ve konforlu bir mutfak olmasının yanında ferah ve havadar bir mutfak olması da sağlanmış. Tezgah üzerindeki parlak yüzey alanı mutfağa farklı bir hava vermiş.

Mutfağın detayları

Reforma integral en calle Foneria de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia Modern Mutfak Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

Mutfağa farklı açılardan baktığınızda tüm detayların özenle uygulandığını, her açıdan muhteşem görünen bir mutfak ortaya çıkarıldığını görüyorsunuz.  Mutfak tezgahı ve köşe konsepti çok titiz bir şekilde uygulandığı için mutfakta ölü hiç bir alan bırakılmamış. Ayrıca beyaz ve parlak gri mutfağı harika bir mutfağa çevirmiş.

Yatak odası

Reforma integral en calle Foneria de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia Modern Yatak Odası Beton Beyaz
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

Evin yatak odası beyaz renklerden nasibini almış. Tüm iç duvarlar beyaza boyanmış. Pencere çerçeveleri ve pervazları tamamen beyaz renkte tercih edilerek mutfağın bütünlüğü ve görselliği sağlanmış. Yatak odasının ısıtılmasında kullanılan petekler de beyaz renge boyanmış ve  yatak odasının beyazlar şehri olması sağlanmış.

Banyo

Reforma integral en calle Foneria de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia Modern Banyo Mozaik Bej
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

Banyolar küçük alanlar olduğu için ferah ve havadar olması gerektiği kadar aydınlıkta olması gerekir. Bu nedenle açık tonların kullanılması ideal olan tercihtir. Bu banyo da açık tonlar kullanılmış ancak ev sahiplerinin isteği üzerine beyaz tonlarda banyoya dahil edilerek muhteşem bir uyum sağlanmış. Kapı, mobilyalar ve lavabo beyaz renkli olarak tercih edilerek genel dekorasyon içinde bütünlük sağlanmış.

Zarif mozaikler

Reforma integral en calle Foneria de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia Modern Banyo Mozaik Rengarenk
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

Banyo içinde yer alan duş alanının çevresi zarif kahve tonlarındaki mozaikler ile kaplanmış. Beyaz duş teknesi ve kahve tonları harika bir ikili oluşturmuş ve görsel anlamda göze hitap eden bir duş alanı oluşturulmuş.

Evinizin dağınık ve kasvetli görünmesine neden olan 7 hata
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