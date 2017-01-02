Genç çiftler için beyaz ve şık bir daire

Bu gün yeni evli genç bir çift için dekore edilmiş bir daireye misafir oluyoruz. Barcelona'da yer alan ve Grupo İnventa Mimarlık tarafından hayata geçirilen bir proje olan bu daire genç çiftin aşk yuvası olmasını istedikleri basit bir daire iken beyaz renk ve tonları ile muhteşem ve göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip daire haline gelmiş. Uzmanlar tarafından şık olduğu kadar sade bir dekorasyon planı içinde oldukça zarif bir şekilde dekore edilmiş olan bu daire de her detay en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Beyaz duvarlar, beyaz zeminler, beyaz mobilyalar ve geçiş çizgileri ile hayranlık uyandıuran bu daire homify beyaz dekorasyonlar sayfasında yer alıyor. Beyaz rengin saflığı sadeliği ve çekiciliği kullanılarak büyüleyici bir güzelliğe kavuşturulan bu evi yakından inceleyelim.