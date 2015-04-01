Ofislerin vitrini: Lobiler

İş yerleri ve ofislere ilk girdiğimizde bir girişle karşılaşırız. İş yerine gelen ziyaretçilerin muhtemel iş ortaklarınız olduğunu düşündüğünüzde ofisinizin verdiği ilk izlenim çok önemli bir hale gelir. Bu yüzden de ofis girişine en az ofisiniz kadar özen göstermeniz gerekiyor.

Işıl ışıl, en son trend mobilyalarla donatılmış, konukları konforlu bekleme koltuklarında oturtabileceğiniz ve güler yüzlü bir karşılama personelinin olduğu bir ofis girişi gelen misafirleri etkiler ve gerçekleştireceğiniz toplantıları olumlu yönde etkiler.

Bu yazımızda yerli tasarımcılar tarafından tasarlanmış ofis girişlerine göz atacağız. Belki bu girişlerden birisi size ilham verir ve iş yerinizin giriş bölümünü değiştirmenize vesile olur. Hazırsanız başlayalım.