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Ofislerin vitrini: Lobiler

Aydin Sanli Aydin Sanli
Head Office -1, BWorks BWorks Ticari alanlar
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İş yerleri ve ofislere ilk girdiğimizde bir girişle karşılaşırız. İş yerine gelen ziyaretçilerin muhtemel iş ortaklarınız olduğunu düşündüğünüzde ofisinizin verdiği ilk izlenim çok önemli bir hale gelir. Bu yüzden de ofis girişine en az ofisiniz kadar özen göstermeniz gerekiyor. 

Işıl ışıl, en son trend mobilyalarla donatılmış, konukları konforlu bekleme koltuklarında oturtabileceğiniz ve güler yüzlü bir karşılama personelinin olduğu bir ofis girişi gelen misafirleri etkiler ve gerçekleştireceğiniz toplantıları olumlu yönde etkiler. 

Bu yazımızda yerli tasarımcılar tarafından tasarlanmış ofis girişlerine göz atacağız. Belki bu girişlerden birisi size ilham verir ve iş yerinizin giriş bölümünü değiştirmenize vesile olur. Hazırsanız başlayalım. 

Ferah bir ofise giriş

73 // Office Project, Escapefromsofa Escapefromsofa Eklektik Okullar Ofis Alanları
Escapefromsofa

73 // Office Project

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Yaptığı başarılı tasarımlarla tanınan Escapefromsofa tasarımlarında sadeliğe önem verirken detayları da dikkate alarak çalışıyor. Nişantaşı'nda bulunan 73 Organizayon firmasına ait ofiste de bu özellikleri görmek mümkün. Escapefromsofa imzası taşıyan ofisin dekorasyonunda sadelik ve ferahlık ön planda. Metal ve ahşabın modern birlikteliğinden faydalanılan mobilyaların yanı sıra yeşil bitkilerle de ofise hoş bir hava verilmiş.

Yuvarlak hatlı masa

Akare Ofisi 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design Ticari alanlar Ofis Alanları
5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design

Akare Ofisi

5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design
5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design
5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design

Mekanın temelinde insan vardır; mekan demek insan deneyimi demektir. mottosuyla mekanlar tasarlayan 5 Dakika Deneyim Tasarımı gerçekleştirilen ofis tasarımının giriş bölümünü görüyorsunuz. Ahşap çeyrek daire şeklindeki masa girişe hareket sağlarken ahşap dolapların fonundaki sanatsal çalışmalar ve turuncu makam koltuğu ofise sıcak bir hava katmış.

Sonsuzluk hissi uyandıran bir ofis

AKIN HUKUK OFİSİ, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Ticari alanlar Ofisler ve Mağazalar
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

AKIN HUKUK OFİSİ

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

Başarılı bir eğitim hayatından sonra aynı düzeyde başarılı bir iş hayatına başlayan Dicle Hökenek'e ait Dicle Hökenek Architecture tarafından tasarlanan Akın Hukuk Ofisi bembeyaz duvarları ve mekanı dolduran bol ışıkla görende sonsuzluk duygusu uyandırıyor. Resimde gördüğünüz giriş de yuvarlak lake banko oldukça etkileyici bir izlenim uyandırıyor. Siyah kanepe ve sehpa da beyaz hakimiyetini tamamlıyor. Duvardaki tablo ise ortama hem renk hem de sanatsal bir dokunuş katmış.

Görkemli bir karşılama

Head Office -1, BWorks BWorks Ticari alanlar Ofis Alanları
BWorks

Head Office -1

BWorks
BWorks
BWorks

Ofis ve konut projelerinde uzmanlaşan BWORKS yaptığı ofis tasarımlarının başarısıyla adından sıkça söz ettiren bir şirket. Şirketin bir inşaat firmasının genel merkezi için yaptığı tasarım çalışmasının giriş bölümünü görüyorsunuz. Böyle görkemli bir girişin ziyaretçileri daha baştan çok etkileyeceğine inanıyoruz. Duvarda ve zeminde doğal taş görüntülü seramik kullanılan girişe son derece konforlu bir kanepe ve modern çizgilere sahip iki tekli koltuktan oluşan bir oturma grubu yerleştirilmiş. Giriş aydınlatmasıyla da göz dolduruyor. 

Kim korkar diş hekiminden

Serger Diş Kliniği Şölen Üstüner İç mimarlık Ticari alanlar Klinikler
Şölen Üstüner İç mimarlık

Serger Diş Kliniği

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

Aslında diş hekiminden pek çok kişi korkar. Hatta bu nedenle diş bakımını sürekli erteleyen insanlar bile var. Ancak diş hekimi muayenehanesi böyle bir girişe sahipse dişçi korkusu eksilebilir. Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Şölen Coşar İç Mimarlık tarafından tasarlanan diş hekimi muayenehanesinde sıcak renkler kullanılarak beyazın hijyen duygusunun yanı sıra sıcak bir hava katılmaya çalışılmış. Sıcak renkler için tercih edilen ise bu senenin moda rengi marsala olmuş. 

Bembeyaz bir karşılama

GVAS GM YAPIARTI MİMARLIK Ticari alanlar Ofis Alanları
YAPIARTI MİMARLIK

GVAS GM

YAPIARTI MİMARLIK
YAPIARTI MİMARLIK
YAPIARTI MİMARLIK

1997 yılında 5 kişilik bir ekiple faaliyete geçen Yapıartı Mimarlık  bugün 100 kişilik bir ekip ile inşaattan yenilemeye, tasarımdan proje yönetimine, üretimden uygulamaya kadar pek çok alanda hizmet vermektedir. Resimde Yapıartı'nın uygulamasını gerçekleştirdiği bir finans kurumunun binasında bulunan girişi görüyorsunuz. Lake boyalı banko üç boyutlu olarak şirketin logosunu yansıtmakta. Arkada yer alan duvarda ise metal üzerine baskı şirket logosu bulunmakta. Metal levha alttan çok hoş biçimde aydınlatılmış. Alanı aydınlatan spotların haricinde bankonun daha ışıltılı görülmesi için tavana ince uzun bir halojen lamba da yerleştirilmiş. 

Huzur dolu şık bir villa
Siz bu girişlerden en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. 

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