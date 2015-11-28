Göz kamaştıran salonlarıyla en güzel ev modelleri

Her evin mimari yapısı iç dekorasyonu da belirler. Bu yazımızda derlediğimiz örneklerde farklı mimari yapılar içinde birbirinden şık salon dekorasyonlarını bir araya getirdik. Sizin de bu derlemede bulabileceğiniz evinizin modeline uygun örneklerden ilham alarak dekorasyonunuz için bir çıkış noktası bulabilirsiniz. Keyifli okumalar!
Uzun dikdörtgen bir salonun ferah ve konforlu bir biçimde dekore edildiği görülüyor bu örnekte. Salonun mimari yapısı eşyaların nasıl yerleştirilmesi ve salonun nasıl birimlere ayrılması gerektiğini belirliyor. Salonun dikdörtgen yapısı yemek masasının bulunduğu ve oturma grubunun yer aldığı iki bölüm olarak düşünülmüş. Oldukça büyük bir köşe takımının kullanılması da mekanı bölen ve aynı zamanda konfor sunan bir seçim. Mekanın sol tarafının tamamen camlardan oluşması manzaranın yanı sıra evde gün ışığının daha çok kullanılması demek. Tavandaki eğimden salonun üzerinde bir çatı olduğu anlaşılıyor. Ahşap kiriş kullanımı, mimari bir ögenin dekora dahil edilerek hem çatı eğiminin vurgulanmasına hem de mekana bir sıcaklık duygusu katmasına sebep olmuş.
Burada gördüğümüz ev de yüksek tavanlı bir yapı. Salonun sadece tek bir duvarı dışarıya açılmasına rağmen çok büyük boyutlarda bir pencere kullanılarak salonun doğal ışık kaynağı maksimum düzeyde arttırılmış. Kullanılan şömine de zeminden tavana kadar tek bir blok olarak düşünülmüş. Şöminenin ön panelinde metal seperatör kullanılması ve şöminenin blok biçimi salonun modern görünümüne katkı sunuyor. Mimari özelliklerinin bu kadar güzel olduğu bir evde de çok fazla eşya kullanarak bu özelliklerin daha az görünmesine sebep olmamak gerekir. Şömineden gelen ısıdan en iyi şekilde faydalanılacak şekilde konumlandırılan köşe takım şık tasarımıyla mekanın karakteriyle örtüşüyor. Koltuk ve orta sehpa dışında başka bir mobilya eklenmeyen salon boşluklarıyla ferah bir kullanım imkanı sağlıyor. Tabi ağaçlıklı bir manzaraya da baksanız yüksek tavanın avantajını kullanarak içeriye de büyük bitkiler koyabilirsiniz.
Tek katlı evler birçok ev modeline göre çok daha fazla alternatif denemenize olanak sağlayan yapılardır. Evinizin nasıl bir atmosferde olmasına birebir siz karar verebilir, şartlara göre hareket etmeyebilirsiniz. Örnek oturma odası örneği de bahsettiğimiz doğallıkta ve özgürlükte tasarlanmış. Tropikal stili hayatınıza geçirmek için size sunduğumuz örnek oturma odası dekorasyonu hem konforunuza hem de mekana estetik değer katan elemanlar içeriyor. Örnek dizayn bahçeyle ve tropikal bitkilerle çevrelenmiş bir alandan oluştuğu gibi oturma odası dekorasyon örnekleri arasından kolaylıkla sıyrılıyor. Toprak tonlarıyla kaplanmış kanepeden mobilyalardaki ahşap detaylara kadar her eleman incelikle doğal bitki örtüsüne göre tasarlanmış gibi gözüküyor. Siz de şehir hayatından sıyrılıp uzaklara gitme isteğinizi dindiremiyorsanız örnek oturma odası dekorasyonu içinizi açıp yeni kararlar almanızı sağlayabilir.
Örnek fotoğraftaki oturma odası dekorasyonu malzemeyi öne çıkaran, gereksiz süs ve detaya yer vermeyen mimari yaklaşım olan brütal tasarım örneklerinden biridir. Bu yaklaşıma bağlı olarak örnek fotoğraftaki dekorasyon brütal tasarımı duvarlarda vurgulamayı amaçlamış mekanın kendisine ciddi anlamda bir stil kazandırmıştır. Grinin üç tonu kullanılarak oluşturulan bu tasarım la kanepeyle ve minderlerin sarısıyla hoş bir vurgu yakalamış. Sıradan duvar rengi beyaz ve krem rengi yerine grinin tonları kullanıldığından her tür renkle alternatif tasarımlar yaratabilir ve evinize bambaşka bir hava katabilirsiniz.
Oturma odaları günümüzdeki şehir hayatında binaların arasından ışığı görmeye çalıştığımız mekanlar olarak karşımıza çıkıyor. Oysa en güzel ev modelleri sanılanın aksine bir site içerisinde korunaklı yerlerde oturmak yerine oksijeni ve doğayı hissettiğiniz mekanlar olabilir. ESCALA ARQUİTETURA adlı Brezilyalı firma içimizi ısıtacak tasarımlarıyla dikkatimi çekiyor. Beyaz kumaş kaplı kanepe ve koltuktan oluşan oturma grubu mekandaki tüm renkliliği gösterecek bir aracı haline gelmiş. Cam tezgahlı ahşap orta sehpa ve televizyon ünitesinin bir parçası olan raflı dolap ahşabın sıcaklığını hissetmemizi sağlıyor. Mekandaki aydınlatma elemanlarından tutun da kanepe üzerine serpiştirilmiş minderlere kadar her detay çeşitli renklerle teras balkonun yeşilliğiyle bütünleşiyor. Kısacası en güzel ev modelleri en çok zaman geçirdiğiniz yerlerin detaylarında gizli olabilir.
Örnek oturma odası dekorasyonu en güzel ev modelleri sıralamasında birinci olmaya aday bir yapı çiziyor. Oturma odası dekorasyonunu şehir ve doğa manzarası eşliğinde dekore etmek ayrı bir zevk olsa gerek. Aslında kapalı bir balkon gibi tasarlanmış mimari alan bir çok mekanı bir araya toplayan çizgide dekore edilmiş. Hem bahçede hem de evin içinde hissedebileceğiniz örnek oturma odası yalın çizgiye sahip dekorasyonuyla gözlerimizi kamaştırıyor. Beyaz renkli kanepe seçimi hem zeminle hem de iki adet hasır tasarım koltukla müthiş bir uyum içinde. Mekanın içeriye ve dışarıya açılan metal konstrüksiyonlu balkon camları dikey çizgilerle mekanı hapsetmeden koruyor adeta. Modern stile sahip oturma odası dekorasyonu elbette doğanın bir parçası olan ahşap sehpalarla bütünlük kazanarak sıcaklığı yansıtıyor. Dilerseniz Bodrum'daki taş villalarla ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz Bodrum’da harika taş villalardan oluşan bir proje adlı yazımıza göz gezdirebilirsiniz. Bodrum'a gitmeyen kalmasın!
Oturma odalarınız her zaman çok geniş olmayabilir, fakat yine de mekanınızı genişletmenin bir çok yolu var. Uzmanlarımız sayesinde oturma odası dekorasyonunuz evinizi hem ışıltılı hem de ferah hale getirebilir. Örnek oturma odası dekorasyonunda zemin rengi olarak siyah seçilse de üzerine atılan vernikle atmosferin parlaklığını yansıtmaktan kaçınılmamış. Geniş ve modern bir çestır kanepe tasarımı eni çok geniş olmayan mekanda bir duvar önüne yerleştirilerek tavandaki kartonpiyer ve şömine tasarımının stiliyle birebir örtüşecek şekilde dizayn edilmiş. Kanepe üzerine serpiştirilmiş birkaç adet sarı minder pencere önündeki koltuğun rengiyle aynı düşünülerek müthiş bir renk birliği yaratılmış. En güzel ev modelleri içinden dilediğinizi seçin, ama bu örneği aklınızdan çıkaramayacağınıza eminiz!
Bu örnekteki dekorasyon yüzeylerde kullanılan ürünler dolayısıyla mimariyi algılamamızı da etkiliyor. Paletten tasarlanan koltuklar ve duvarda kullanılan bavullardan bahsetmek gerek. Ancak televizyonun arkasından tavana doğru uzanan ve normalde zeminde görmeye alıştığımız parke biçimindeki yüzey kaplamaları mekan yanılsaması oluşturmuyor mu? Parke gibi yüzeylerle duvar ve tavandaki açık gri alanlar Escher'in resimleri gibi kısır döngü algısı yaratıyor. Sanki duvarda yürüyüp tavandan devam ederek aynı yere dönecekmişsiniz gibi. Bu mekana baktığımızda bavulların kompoze edilmesiyle tasarlanan duvar en çok dikkat çeken ve mekanınıza uygulamak isteyeceğiniz güzel bir görüntü. Vurguladığımız yüzeyler de oluşturduğu yanılsamalarla evinizi farklılaştırabilir.
Evinizin oturma odasının kare bir biçimi varsa ve manzaranız göz alabildiğine derya ise geniş pencerelerden vazgeçmeyin. Geniş pencerelerin ferahlığını örtmemek için buradaki gibi mekanınızın boyutlarına göre tasarlanmış duvar ile bitişik ve geniş bir köşe koltuk ile hem fazlasıyla oturma alanına sahip olursunuz hem de salonunuzdaki boş alanlar size kalır.
Oturma odası dar ve uzun bir dikdörtgen biçimindeyse ancak siz daha büyük görünmesi isteniyorsa ayna ile yapılacak oyunlara ihtiyaç var. Bu örnekte mekan derinliğini arttırmak için salonun kısa duvarını tamamen kaplayan bir ayna yerleştirilmiş. Ancak asıl yanılsamayı sağlayan aynanın önündeki seperatör. Bu sayede oturma odası başka bir alana açılıyormuşçasına geniş görünüyor değil mi?