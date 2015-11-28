Göz kamaştıran salonlarıyla en güzel ev modelleri

Burada gördüğümüz ev de yüksek tavanlı bir yapı. Salonun sadece tek bir duvarı dışarıya açılmasına rağmen çok büyük boyutlarda bir pencere kullanılarak salonun doğal ışık kaynağı maksimum düzeyde arttırılmış. Kullanılan şömine de zeminden tavana kadar tek bir blok olarak düşünülmüş. Şöminenin ön panelinde metal seperatör kullanılması ve şöminenin blok biçimi salonun modern görünümüne katkı sunuyor. Mimari özelliklerinin bu kadar güzel olduğu bir evde de çok fazla eşya kullanarak bu özelliklerin daha az görünmesine sebep olmamak gerekir. Şömineden gelen ısıdan en iyi şekilde faydalanılacak şekilde konumlandırılan köşe takım şık tasarımıyla mekanın karakteriyle örtüşüyor. Koltuk ve orta sehpa dışında başka bir mobilya eklenmeyen salon boşluklarıyla ferah bir kullanım imkanı sağlıyor. Tabi ağaçlıklı bir manzaraya da baksanız yüksek tavanın avantajını kullanarak içeriye de büyük bitkiler koyabilirsiniz.