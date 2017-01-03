En iyi ve en kötü 14 bahçe yatırımı

Şehir hayatının getirdiği stres ve yorgunluktan uzaklaşıp biraz nefes aldığımız tek yer yaşam alanımızdır. Bu sebeple insanlar satın aldıkları evi çok iyi araştırır ve ihtiyaçlarına uygun olup olmadığına bakarlar. Tek yaşayan insanlar için stüdyo tipi daireler yeterli olsa da özellikle çocuklu, kalabalık aileler için evin bulunduğu muhit kadar konfor da önemlidir. Konfordan kasıt sadece sadece iç mekan için geçerli değil elbette. Bilhassa çocukların açık havada vakit geçirmesi için ağaçlı bir bahçe şart. Hafta içi çok çalışan ve barbekü yapmaktan hoşlanan ev sahipleri için de güzel bir seçenek bahçeler. Bahçelerin hayatımızdaki önemini teslim ettiğimize göre burada yaptığımız düzenlemelere de göz atmamızda fayda var. Bir bahçede olması gerekenler bahçeyi ne için kullanmak istediğinize göre değişiklik gösterir. Ancak kaçınılması gereken şeyler az çok bellidir. Yani yapılmaması gerekenler kişisel zevkinize ilişkin değil, basitçe iyi bir yatırım olmayan şeylerdir. Bugünkü yazımızda hem iyi hem de kötü bahçe düzenlemelerini ele alacağız. Ana kriterimiz uzun vadede ne kadar yararlı olduğu ve mali açıdan cüzdanımızı yorup yormadığı.

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