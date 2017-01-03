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En iyi ve en kötü 14 bahçe yatırımı

nihal e. nihal e.
Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de BahçeBitki & Çiçekler
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Şehir hayatının getirdiği stres ve yorgunluktan uzaklaşıp biraz nefes aldığımız tek yer yaşam alanımızdır. Bu sebeple insanlar satın aldıkları evi çok iyi araştırır ve ihtiyaçlarına uygun olup olmadığına bakarlar. Tek yaşayan insanlar için stüdyo tipi daireler yeterli olsa da özellikle çocuklu, kalabalık aileler için evin bulunduğu muhit kadar konfor da önemlidir. Konfordan kasıt sadece sadece iç mekan için geçerli değil elbette. Bilhassa çocukların açık havada vakit geçirmesi için ağaçlı bir bahçe şart. Hafta içi çok çalışan ve barbekü yapmaktan hoşlanan ev sahipleri için de güzel bir seçenek bahçeler. Bahçelerin hayatımızdaki önemini teslim ettiğimize göre burada yaptığımız düzenlemelere de göz atmamızda fayda var. Bir bahçede olması gerekenler bahçeyi ne için kullanmak istediğinize göre değişiklik gösterir. Ancak kaçınılması gereken şeyler az çok bellidir. Yani yapılmaması gerekenler kişisel zevkinize ilişkin değil, basitçe iyi bir yatırım olmayan şeylerdir. Bugünkü yazımızda hem iyi hem de kötü bahçe düzenlemelerini ele alacağız. Ana kriterimiz uzun vadede ne kadar yararlı olduğu ve mali açıdan cüzdanımızı yorup yormadığı.

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1- Kötü: Özellikle hava karardıktan sonra bahçe aydınlatması bir ihtiyaçtır. Bununla birlikte güneş enerjisi ya da tasarruflu aydınlatma sunan pek çok seçenek varken hala klasik ışıklandırma tercih etmek bir hatadır.

Außenleuchten der Marke Lampenwelt.com, Lampenwelt.de Lampenwelt.de BahçeIşıklandırma
Lampenwelt.de

Lampenwelt.de
Lampenwelt.de
Lampenwelt.de

2- İyi: Çok amaçlı ve uzun ömürlü bir bahçe yaratmaya yardım eden ahşap platformlar cazip ve kullanışlı olduğundan iyi bir bahçe yatırımıdır.

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PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

3- Kötü: Her ne kadar bahçenizi diğer bahçelerden daha güzel gösterse de çok iyi bakım, dikkat ve uzmanlık isteyen pahalı, egzotik süs bitkileri uzun vadede kötü bir yatırımdır.

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de BahçeBitki & Çiçekler
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

4- İyi: Bahçede vakit geçirmek istiyorsanız mahremiyete ihtiyacınız olacak. Gizlilik ve güvenliği sağlayan bahçe çitleri özellikle ahşap olursa bahçenize stil ve estetik katar.

Taras drewniany i ogrodzenie. Realizacja w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

5- İyi: Kendiliğinden büyüyen ve orada burada çıkan irilik ufaklı çalıları biçmeyin. Zira tüm boşlukları kaplayan bu bitkiler bahçenin sağlıklı ve yeşil gözükmesini sağlar.

Neugestaltung eines Wohlfühlgartens an einem Blockhaus, Gärten für Auge und Seele Gärten für Auge und Seele BahçeBitki & Çiçekler
Gärten für Auge und Seele

Gärten für Auge und Seele
Gärten für Auge und Seele
Gärten für Auge und Seele

6- Kötü: Bahçeyi şık ve sofistike gösteren son moda çeşme modelleri her ne kadar ilgi çekici gözükse de montajı zordur. Özellikle kurulum ve çalıştırma ile ilgili sorun yaşarsanız astarı yüzünden pahalı gelebilir.

Bahçe Şelalesi homify BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
homify

Bahçe Şelalesi

homify
homify
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7- İyi: Çalılarla birlikte uzun yıllar dayanan ve yaprak dökmeyen ağaç türleri tüm bir yıl boyunca bahçeyi canlı ve gür tutmaya yardımcı olacaktır.

Сад , Студия "ART Story" Студия 'ART Story' BahçeBitki & Çiçekler
Студия <q>ART Story</q>

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

8- Kötü: Tohumlar her zaman harika bir fikir gelebilir kulağa ancak aşırı zaman ve emek gerektirir. Özellikle bahçe bitkileriyle yeni tanışan biriyseniz kesinlikle kötü bir fikirdir.

homify BahçeBitki & Çiçekler
homify

homify
homify
homify

9- İyi: Bahçede çok fazla yer işgal etmeden dengeli bir oranda inşa edilen çatılar, mevsim ve hava koşullarından bağımsız olarak her daim kullanılabilir alan oluşturmak için pratik bir fikir.

Breve Panoramica Dei Nostri Lavori, Tende Ravini Tende Ravini BahçeSera & Çardaklar
Tende Ravini

Tende Ravini
Tende Ravini
Tende Ravini

10- Kötü: Böcek ilaçları satın alırken her ne kadar ucuz olsa da uzun vadede bitki ve hayvanlara zarar verir. Kısacası çevre dostu yöntemler tercih edilmeli.

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de BahçeBitki & Çiçekler
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

11- İyi: Güzel ve güvenilir bir ızgara ürünü asla demode olmaz. Ancak satın alırken dayanıklı olmasına özen gösterin ki bir daha almak zorunda kalmayasınız.

Romana wood fired oven La Hacienda BahçeOcak & Barbekü
La Hacienda

Romana wood fired oven

La Hacienda
La Hacienda
La Hacienda

12- Kötü: Dekoratif amaçlı üretilen ve başka amacı olmayan ticari bahçe süslemeleri bahçenize tarz katmak için masraflı bir yoldur. Bunun yerine evde kendi ürettiğiniz ve yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz aksesuarlara yönelin.

homify BahçeAksesuarlar & Dekorasyon Doğal Elyaf Yeşil
homify

homify
homify
homify

13- İyi: Açık havada vakit geçirmek için yuvarlak masa gibi daha az yer kaplayan, dört kişilik bir masa takımı yeterli olacaktır.

homify
homify

homify
homify
homify

14- Kötü: Ahşap mobilyalar ne yazık ki zamanla yıpranacağı için bahçe için uygun değildir.

Barlow Tyrie, Brandstores - das Markenmöbel Portal Brandstores - das Markenmöbel Portal BahçeMobilyalar
Brandstores – das Markenmöbel Portal

Brandstores - das Markenmöbel Portal
Brandstores – das Markenmöbel Portal
Brandstores - das Markenmöbel Portal
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