Gündüz şekerlemesi için yataklar

Bu yazımızı homify'ın Almanca edisyonundan paylaşıyoruz. Almanca'da Tagesbetten diye bir kavram var. Bizde tam karşılığı olmasa da bunu gündüz yatağı olarak çevirmek mümkün. Kelime gün içinde uzanıp kestirebileceğiniz yataklar için kullanılıyor.

Eskiden bizde bu işlevi gören sedirler vardı. Çoğu derme çatma bu sedirler genelde profesyonel ellerden çıkmazdı. Evin erkeğinin çıkma tahta parçalarını çakarak oluşturduğu iskeletin üstüne evin hanımının doldurduğu minder ve yastıklar konulurdu. Bazen de sadece şilte serilirdi. Minderler sert olduğunda, ya da sadece şilte serildiğinde çok sağlıklı bir şekilde kestirilirdi zira bu sedirlerin zemini çok sertti.

Gündüz yatakları hem pratik, hem çok amaçlı mobilyalar olduğu gibi aynı zamanda her tür dekora uyum sağlayabilen parçalardır. Ayrıca bu mobilyalar sadece yatmak amacıyla değil aynı zamanda oturmak ve dinlenmek amacıyla da kullanılabilir. Gündüz yatakları yatak, kanepe ve koltuk arası bir şeydir ve genellikle yatak odalarında yer almazlar. Farkı tarzlarda, şekillerde, renklerde ve tasarımlarda gündüz yatakları bulabileceğimiz gibi iç mekan ve dış mekan için uygun gündüz yataklarına da rastlamak mümkün olur. Gündüz vakti bir iki saat kestirmek istediğinizde ya da kitap okumak için birebirdir bu mobilyalar. Ayrıca küçük evlerde misafirleri yatırabileceğiniz yatak olarak da kullanımları söz konusudur. Bu yazımızda bu şekilde işle görebilecek parçalara yakından bakacağız. Buyurun hep beraber bir keşfe çıkalım.