Gündüz şekerlemesi için yataklar

Bu yazımızı homify'ın Almanca edisyonundan paylaşıyoruz. Almanca'da Tagesbetten diye bir kavram var. Bizde tam karşılığı olmasa da bunu gündüz yatağı olarak çevirmek mümkün. Kelime gün içinde uzanıp kestirebileceğiniz yataklar için kullanılıyor.
Eskiden bizde bu işlevi gören sedirler vardı. Çoğu derme çatma bu sedirler genelde profesyonel ellerden çıkmazdı. Evin erkeğinin çıkma tahta parçalarını çakarak oluşturduğu iskeletin üstüne evin hanımının doldurduğu minder ve yastıklar konulurdu. Bazen de sadece şilte serilirdi. Minderler sert olduğunda, ya da sadece şilte serildiğinde çok sağlıklı bir şekilde kestirilirdi zira bu sedirlerin zemini çok sertti.
Gündüz yatakları hem pratik, hem çok amaçlı mobilyalar olduğu gibi aynı zamanda her tür dekora uyum sağlayabilen parçalardır. Ayrıca bu mobilyalar sadece yatmak amacıyla değil aynı zamanda oturmak ve dinlenmek amacıyla da kullanılabilir. Gündüz yatakları yatak, kanepe ve koltuk arası bir şeydir ve genellikle yatak odalarında yer almazlar. Farkı tarzlarda, şekillerde, renklerde ve tasarımlarda gündüz yatakları bulabileceğimiz gibi iç mekan ve dış mekan için uygun gündüz yataklarına da rastlamak mümkün olur. Gündüz vakti bir iki saat kestirmek istediğinizde ya da kitap okumak için birebirdir bu mobilyalar. Ayrıca küçük evlerde misafirleri yatırabileceğiniz yatak olarak da kullanımları söz konusudur. Bu yazımızda bu şekilde işle görebilecek parçalara yakından bakacağız. Buyurun hep beraber bir keşfe çıkalım.
Gündüz yatakları genelde bir metreyi geçmeyen uzunluğa sahiptirler ve katlanabilir özellikleriyle çok fazla yer kaplamazlar. Laurent Muller'in bu modeli tam da bu tanıma uyuyor. Modern ve minimalist tasarımları sevenlerin kaçırmaması gereken bir parça. Sert ve şeffaf plastikten estetik ayaklara sahip yatak sert süngerden mavi renkle döşenmiş yatak ve mavinin iki tonunda döşenmiş silindirik yastıkla satışa sunuluyor.
Bentwood ismiyle anılan bir koleksiyonun parçası olan bu yatak Avusturyalı tasarımcı Adolf Krischanitz'e ait. Homify uzmanlarından Rısconi tarafından da satılan bu yatak hafif ve kaliteli malzemesiyle dikkat çekiyor. Çok hafif bir metalden yapılan iskeleti katlanabilen, Bir şezlong gibi sırt bölümü kademeli olarak ayarlanabilen yatak için deri döşemelik kullanılmış. Sert süngerin kullanıldığı yatak kısmı son derece ortopedik bir dinlenme imkanı sunuyor. Hem hafif, hem katlanabilir olan parça az yer kaplayarak tercih edilen bir ürün haline geliyor. Deri döşemesine kıyabilirseniz bu yatağı pikniğe ve plaja da götürebilirsiniz.
Bu yatakla çocuk odasında daha az yer kaplayarak bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Hem çocuğunuzla oynarken üstünde oturabilir hem de çocuk uykuya dalınca siz de bu kanepe-yatağın üstüne uzanarak yorgunluğunuz atabilirsiniz. Tasarımı Annette Frank'e ait, yat ve deniz temalı kanepe gündüz kanepe işlevi görürken, gece sırt yastıklarını kaldırıp yatak gibi hizmet edebilir. Aynı zamanda her gündüz yatağında olduğu gibi bu yatakta altındaki boşlukla kullanmadığınız giysilere saklayabileceğiniz bir depolama alanı imkanı sunuyor.
Alman meslektaşlarımız yazılarına Türkiye'den de bir örnek almışlar. K105 Mobilya Pazarlama'ya ait bu tasarım
Demir Daybed (demir Gündüz Yatağı) olarak satılıyor. Hafif demir malzemeden dekoratif biçimde oluşturulan iskeletin üstünde sadece oturulacak bölümde turuncu kahverengi çizgili döşemelik kumaş giydirilmiş sert sünger bulunuyor. Sırt kısmında sünger bulunmayan sedirin iki ucunda da yine aynı döşeme malzemesiyle kaplanmış iki adet silindirik yastıık bulunuyor. Süngerler olmadan bir park bankına benzeyen parça, banktan daha geniş bir oturma yerine sahip olmasına rağmen demir döküm banklara göre kat kat hafif.
Dışarıda hafif rüzgar suratınız yalarken ve yakıcılığını kaybetmiş akşamüstü güneşinin altında kestirmek çok keyiflidir. Hele resimdeki mobilya gibi bir de sizi güneşten koruyacak gölgeliği olan bir yatağınız varsa bu keyif daha da artar. Bu parça Solpuri firması tarafından tasarlanmış ve ismi Lagoon. Rahat ve yumuşacık yatakta ister kestirin ister güneşliği yukarı kaldırıp bronzlaşmak için kendinizi güneşe bırakın.