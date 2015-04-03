Dikkat çeken TV ünitesi modelleri

Eskiden hayatımızda TV ünitesi diye bir kavram yoktu. Şahsen bana ilkokuldayken TV ünitesi diye bir şey sorsalar, ders kitaplarına yardımcı ünite dergilerinin televizyona ayrılmış sayısı diyebilirdim. Zira o dönemlerde hantal tüplü televizyonları yine onların hantallıklarıyla uyumlu koca koca vitrinlere konurdu. Zaman geçtikçe televizyonlar renklendi, kanal sayıları arttı, kumandasız televizyonların itibarı zayıfladı. Televizyon muhafazaları da küçüldü. Artık vitrinler televizyonlar için uygun değildi çünkü sadece televizyon için değil, televizyona bağlanan dvd oynatıcı, dekoder ve oyun konsolları da düşünülerek hazırlanan mobilyalara ihtiyaç vardı. Bunun için küçük televizyon sehpaları dönemi başladı. Bu sehpaların en önemli özelliklerinden biri de televizyonun oturtulduğu yüzeyin bir mil etrafında dönebiliyor olmasaydı. Böylece hala çok ağır olan televizyonlarımızı zahmetsizce istediğimiz tarafa döndürebiliyorduk.

Ama yıllar geçtikçe televizyon algısı değişti. Televizyon artık kocaman bir kutu olmaktan çıkıp incecik ama ekranı bir hayli büyük bir cihaza dönüştü. LCD, Plazma ve LED televizyonlar arttıkça ister istemez yeni bir mobilya gereksinimi de ortaya çıktı. İşte hayatımızı TV ünitesi kavramı bu şekilde girdi.

Kimi televizyon ünitesinde sadece zemin üzerinde duran bir parça bulunuyor ve tv bu parçanın üstünde dikiliyor, kimi televizyon ünitesinde ise hem böyle bir paça hem de duvar duvarı kaplayan bir cephe oluyor ve televizyon bu panele sabitleniyor. Her ne şekilde olursa olsun, televizyon üniteleri artık hayatımızın değişmez bir parçası ve evlerimizin salonlarına hoş bir hava katıyorlar.

Bu yazıda hepsi yerli tasarımcıların hünerli ellerinden çıkma bir grup televizyon ünitesini sizler için inceledik. Siz de yeni bir TV ünitesi almayı düşünüyorsanız, ya da mevcut TV ünitenizi yenileme kararı aldıysanız bu yazı sizin için çok faydalı olabilir.