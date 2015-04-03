Dikkat çeken TV ünitesi modelleri

Eskiden hayatımızda TV ünitesi diye bir kavram yoktu. Şahsen bana ilkokuldayken TV ünitesi diye bir şey sorsalar, ders kitaplarına yardımcı ünite dergilerinin televizyona ayrılmış sayısı diyebilirdim. Zira o dönemlerde hantal tüplü televizyonları yine onların hantallıklarıyla uyumlu koca koca vitrinlere konurdu. Zaman geçtikçe televizyonlar renklendi, kanal sayıları arttı, kumandasız televizyonların itibarı zayıfladı. Televizyon muhafazaları da küçüldü. Artık vitrinler televizyonlar için uygun değildi çünkü sadece televizyon için değil, televizyona bağlanan dvd oynatıcı, dekoder ve oyun konsolları da düşünülerek hazırlanan mobilyalara ihtiyaç vardı. Bunun için küçük televizyon sehpaları dönemi başladı. Bu sehpaların en önemli özelliklerinden biri de televizyonun oturtulduğu yüzeyin bir mil etrafında dönebiliyor olmasaydı. Böylece hala çok ağır olan televizyonlarımızı zahmetsizce istediğimiz tarafa döndürebiliyorduk.
Ama yıllar geçtikçe televizyon algısı değişti. Televizyon artık kocaman bir kutu olmaktan çıkıp incecik ama ekranı bir hayli büyük bir cihaza dönüştü. LCD, Plazma ve LED televizyonlar arttıkça ister istemez yeni bir mobilya gereksinimi de ortaya çıktı. İşte hayatımızı TV ünitesi kavramı bu şekilde girdi.
Kimi televizyon ünitesinde sadece zemin üzerinde duran bir parça bulunuyor ve tv bu parçanın üstünde dikiliyor, kimi televizyon ünitesinde ise hem böyle bir paça hem de duvar duvarı kaplayan bir cephe oluyor ve televizyon bu panele sabitleniyor. Her ne şekilde olursa olsun, televizyon üniteleri artık hayatımızın değişmez bir parçası ve evlerimizin salonlarına hoş bir hava katıyorlar.
Bu yazıda hepsi yerli tasarımcıların hünerli ellerinden çıkma bir grup televizyon ünitesini sizler için inceledik. Siz de yeni bir TV ünitesi almayı düşünüyorsanız, ya da mevcut TV ünitenizi yenileme kararı aldıysanız bu yazı sizin için çok faydalı olabilir.
Sade ama şık bir TV ünitesiyle karşı karşıyayız. İstanbul Modoko'da faaliyet gösteren Trabcelona Design'ın koleksiyonunda Polo TV ünitesi televizyon ve elektronik cihazların yanında günlük kullanılan e eşyalarını saklayabileceğiniz iki de çekmece sunuyor. DVD'ler için ise iki adet raf bulunuyor. Resimde bir kısmını gördüğünüz sehpa da firmanın aynı ahşap malzemeden ürettiği TV ünitesiyle takım olabilecek bir parça.
Tv ünitesi hayatımıza yeni girmiş bir kavram olabilir ama bu klasik tarzda bir Tv ünitesi olmayacağı anlamına gelmiyor. Yaptığı son derece şık klasik ve lüks mobilyalarla adını sıkça duyuran Asortie Mobilya TV ünitesi konusunda da klasını konuşturmuş.
Tamamen doğal ahşaptan el oyma işçiliği ile üretilen ünitenin koleksiyondaki ismi Mihrace. Antik krem üzerine bronz bakır rengi ile süslenen parça farklı ölçü ve renk seçenekleri ile mekana özel olarak da üretilebiliyor. Ayrıca firmanın bu televizyon ünitesiyle aynı adı taşıyan bir de salon takımı bulunuyor.
Resimde gördüğünüz TV ünitesi İki İç Mimar adıyla kurdukları bağımsız oluşumda hizmet veren iki genç kadın iç mimar Özge Taştan ve Rüya Yurdum'un imzasını taşıyor. Son derece sade ve kompakt bir tasarıma sahip ünitede TV ve elektronik cihazların yanı sıra bağımsız olarak kitap ve bibloları koyabileceğiniz üç adet de raf bulunuyor.
Resimde gördüğünüz TV ünitesi kompleksi Kayseri'de faaliyet gösteren İndeksa Mimarlık ve İç mimarlık tarafından tasarlanan bir dairede bulunuyor. Değişen tasarım trendlerini takip ederek ve farklı örnekleri yorumlayarak onlara yeni bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen firma çok işlevli bir TV ünitesi seti hazırlamış.
Ünitenin durduğu duvarın da girinti oluşturacak şekilde ve farklı bir dokuda hazırlandığı projede TV ve elektronik cihazların yanı sıra çok sayıda kitap, DVD ve diğer eşyaları depolayabileceğiniz parçalar bulunuyor. Beş parçalı bu set lake boya MDF'den imal edilmiş.
Ünitenin ilginç olan bir diğer özelliği ise TV için sadece çerçeve gibi görünecek bir panelin kullanılmış olması.
Şu ana kadar gördüğümüz TV ünitelerinin tamamı tek renk olarak üretilmişti. 1986'dan beri İstanbul'da hizmet veren mobilya firması Archidecors'a ait Ustabaşı TV ünitesi modelinde ise kahverengi beyaz ve mavi bir arada kullanılmış. Kahverengi bölümleri ahşap kaplama olan ünitenin beyaz ve mavi bölümlerinde lake boya kullanılmış. Firmanın üretim anlayışında kişiye özel üretim öne çıkarılıyor ve kulp, renk ve ekstralar dışında modelde köklü değişiklikler yapılabiliyor.