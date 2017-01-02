Yaratıcı fikirlere sahip 6 küçük daire

Küçük bir apartman dairesine sahipseniz bütün eşyalarını kapsayacak bir dekorasyon yapmak için yaratıcı fikirlere ihtiyaç duyarsınız. Bu gün size yardımcı olacak yaratıcı fikirlere sahip 6 küçük daireyi yakından inceliyoruz. Kusursuz bir şekilde dekore edilmiş ve tüm alanları işlevsel hale getirerek yaratıcı fikirler ışığında dekore edilmiş bu daireler küçük daireler olmasına rağmen iç mimari olarak oldukça geniş ve fonksiyonel daireler olarak karşımızda duruyor. Zekice depolama alanlarının yer aldığı, şık ve pratik çözümlerin yer verildiği, evin her alanının verimli kullanıldığı bu daireler homify yaratıcı fikirler sayfasında yer alıyor. Bu daireleri birlikte yakından inceleyelim.
Evlerimizde genel olarak yatak odalarımızda yer alan gömme dolapları mutfaklarda da kullanabilirsiniz. Ancak duvara gömülü olan dolaplar yerine niş alanlar oluşturmak ve bu niş alanları kullanmak mutfağınızı farklı kılacağı gibi size yeni alanlar açacaktır. Bu nedenle niş alanlar oluşturmalısınız.
Yüzey farklılıkları oluşturduğunuzda sizin için yeni depolama alanları ortaya çıkacaktır. Bu sayede evinizin içinde muhafaza ve depolama alanlarını artırmış olursunuz. Örnek uygulama da yatağın altı ve kanepe içi depolama alanları olarak size hizmet ediyor.
Odalar içinde kot farkları var ise yüzeyleri farklılaştırarak evinizin görselliğini artırabilirsiniz. Özellikle stüdyo dairelerde kot farklılıkları yaratarak eviniz içinde sanal sınırlar oluşturacağınız gibi fantastik bir iç dekorasyona da imza atabilirsiniz.
Stüdyo dairelerde odalar olmadığı için yapılması gereken çeşitlilik oluşturmak ve alan tasarrufu yapmaktır. Alan tasarrufu için sürgülü kapılar veya kartonpiyerler kullanarak bir kişilik tuvalet, banyo oluşturmalısınız. Böylece evinizin alanını verimli bir şekilde kullanmış olursunuz.
Evinizde mutfağınızda bulunan tüm açıları kullanmalısınız. Köşeleri, kolonları ve kirişleri dekorasyona dahil edip bu alanları kullanmalı ve tüm açıların verimli bir şekilde kullanıldığı geniş dekorasyonlar yaparak evinizi daha işlevsel bir ev haline getirmelisiniz.,
Evinizde farklılık oluşturmak ve tarzınızı yansıtarak evinizi görkemli bir ev haline getirmek size kalmıştır. Örnek uygulama da olduğu gibi mutfak içinde dinlenme alanı oluşturup bu alanları verimli olarak kullanabilirsiniz. Bu sayede mutfak için ayıracağınız alanı minimal hale getirebilirsiniz.,
Mutfak ile arasında bir sınır bulunan dinlenme alanı oldukça sade ve şık bir şekilde dekore edilmiş ve minimal ölçüler kullanılarak dinlenme alanının verimli olması sağlanmış. Entegre tasarımlar yapılarak stüdyo daire muhteşem bir ev haline getirilmiş. seçilen renkler ve kullanılan malzemeler bu dairenin muhteşem bir güzelliğe sahip olmasını sağlamış.
Salon içinde asma kat oluşturarak evinizin tüm alanını verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Örnek uygulama da sarmal bir merdiven tercih edilmiş ve sarmal merdiven sayesinde daha az yer işgal etmesi sağlanmış. ayrıca korkuluklar ile sarmal merdiven uyumlu malzeme ve renklerde tercih edildiğinden muhteşem bir salon dekorasyonuna imza atılmış. Mobilyalar ve renk uyumları salonun görselliğini artırırken daha geniş bir salon oluşmasını da sağlamış.