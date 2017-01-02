Yaratıcı fikirlere sahip 6 küçük daire

Küçük bir apartman dairesine sahipseniz bütün eşyalarını kapsayacak bir dekorasyon yapmak için yaratıcı fikirlere ihtiyaç duyarsınız. Bu gün size yardımcı olacak yaratıcı fikirlere sahip 6 küçük daireyi yakından inceliyoruz. Kusursuz bir şekilde dekore edilmiş ve tüm alanları işlevsel hale getirerek yaratıcı fikirler ışığında dekore edilmiş bu daireler küçük daireler olmasına rağmen iç mimari olarak oldukça geniş ve fonksiyonel daireler olarak karşımızda duruyor. Zekice depolama alanlarının yer aldığı, şık ve pratik çözümlerin yer verildiği, evin her alanının verimli kullanıldığı bu daireler homify yaratıcı fikirler sayfasında yer alıyor. Bu daireleri birlikte yakından inceleyelim.