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Yaratıcı fikirlere sahip 6 küçük daire

umit atdağ umit atdağ
Monolocale 4 Palazzi, GINO SPERA ARCHITETTO GINO SPERA ARCHITETTO
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Küçük bir apartman dairesine sahipseniz bütün eşyalarını kapsayacak bir dekorasyon yapmak için yaratıcı fikirlere ihtiyaç duyarsınız. Bu gün size yardımcı olacak yaratıcı fikirlere sahip 6 küçük daireyi yakından inceliyoruz. Kusursuz bir şekilde dekore edilmiş ve tüm alanları işlevsel hale getirerek yaratıcı fikirler ışığında dekore edilmiş bu daireler küçük daireler olmasına rağmen iç mimari olarak oldukça geniş ve fonksiyonel daireler olarak karşımızda duruyor. Zekice depolama alanlarının yer aldığı, şık ve pratik çözümlerin yer verildiği, evin her alanının verimli kullanıldığı bu daireler homify yaratıcı fikirler sayfasında yer alıyor. Bu daireleri birlikte yakından inceleyelim.

Duvar nişleri

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto Modern Oturma Odası
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

Evlerimizde genel olarak yatak odalarımızda yer alan gömme dolapları mutfaklarda da kullanabilirsiniz. Ancak duvara gömülü olan dolaplar yerine niş alanlar oluşturmak ve bu niş alanları kullanmak mutfağınızı farklı kılacağı gibi size yeni alanlar açacaktır. Bu nedenle niş alanlar oluşturmalısınız.

Yüzey farklılıkları

Suite a Trastevere, Archifacturing Archifacturing Eklektik Evler
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

Yüzey farklılıkları oluşturduğunuzda sizin için yeni depolama alanları ortaya çıkacaktır. Bu sayede evinizin içinde muhafaza ve depolama alanlarını artırmış olursunuz. Örnek uygulama da yatağın altı ve kanepe içi depolama alanları olarak size hizmet ediyor.

Kot farkları ve depolama alanları

Suite a Trastevere, Archifacturing Archifacturing Eklektik Evler
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

Odalar içinde kot farkları var ise yüzeyleri farklılaştırarak evinizin görselliğini artırabilirsiniz. Özellikle stüdyo dairelerde kot farklılıkları yaratarak eviniz içinde sanal sınırlar oluşturacağınız gibi fantastik bir iç dekorasyona da imza atabilirsiniz.

Altbau Sanierung, Design Design Modern Mutfak
Design

Design
Design
Design

Stüdyo dairelerde odalar olmadığı için yapılması gereken çeşitlilik oluşturmak ve alan tasarrufu yapmaktır. Alan tasarrufu için sürgülü kapılar veya kartonpiyerler kullanarak bir kişilik tuvalet, banyo oluşturmalısınız. Böylece evinizin alanını verimli bir şekilde kullanmış olursunuz.

Tüm açıları kullanın

Studio Apartments, Urban Shaastra Urban Shaastra Minimalist Mutfak
Urban Shaastra

Urban Shaastra
Urban Shaastra
Urban Shaastra

Evinizde mutfağınızda bulunan tüm açıları kullanmalısınız.  Köşeleri, kolonları ve kirişleri dekorasyona dahil edip bu alanları kullanmalı ve tüm açıların verimli bir şekilde kullanıldığı geniş dekorasyonlar yaparak evinizi daha işlevsel bir ev haline getirmelisiniz.,

Yaratıcı olun

Die Wohnung W und die Bergbuche vom Sonntagshorn, Holzgeschichten Holzgeschichten Modern Mutfak
Holzgeschichten

Holzgeschichten
Holzgeschichten
Holzgeschichten

Evinizde farklılık oluşturmak ve tarzınızı yansıtarak evinizi görkemli bir ev haline getirmek size kalmıştır. Örnek uygulama da olduğu gibi mutfak içinde dinlenme alanı oluşturup bu alanları verimli olarak kullanabilirsiniz. Bu sayede mutfak için ayıracağınız alanı minimal hale getirebilirsiniz.,

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Dinlenme alanı detayları

Die Wohnung W und die Bergbuche vom Sonntagshorn, Holzgeschichten Holzgeschichten Modern Yatak Odası
Holzgeschichten

Holzgeschichten
Holzgeschichten
Holzgeschichten

Mutfak ile arasında bir sınır bulunan dinlenme alanı oldukça sade ve şık bir şekilde dekore edilmiş ve minimal ölçüler kullanılarak dinlenme alanının verimli olması sağlanmış. Entegre tasarımlar yapılarak stüdyo daire muhteşem bir ev haline getirilmiş. seçilen renkler ve kullanılan malzemeler bu dairenin muhteşem bir güzelliğe sahip olmasını sağlamış.

Sarmal merdiven

Monolocale 4 Palazzi, GINO SPERA ARCHITETTO GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO

GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO

Salon içinde asma kat oluşturarak evinizin tüm alanını verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Örnek uygulama da sarmal bir merdiven tercih edilmiş ve sarmal merdiven sayesinde daha az yer işgal etmesi sağlanmış. ayrıca korkuluklar ile sarmal merdiven uyumlu malzeme ve renklerde tercih edildiğinden muhteşem bir salon dekorasyonuna imza atılmış. Mobilyalar ve renk uyumları salonun görselliğini artırırken daha geniş bir salon oluşmasını da sağlamış.

Genç çiftler için beyaz ve şık bir daire
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