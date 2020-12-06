Banyo fayansı nasıl döşenir?

Banyoları güzelleştiren ve banyoların rahatlatıcı mekanlar olmasını sağlayan temel aksesuarlar fayanslardır. Fayanslar doğru bir şekilde döşendiğinde duvarlar modern ve renkli bir görünüme sahip olacağı gibi uzun yıllar sağlam bir şekilde kalır. Fayans döşeme işlemi doğru teknikler ve malzemeler ile yapılmadığında ise banyonuzda kötü bir dekorasyona sahip olursunuz. Modern bir banyoya sahip olmak için fayans nasıl döşenir, doğru fayans nasıl seçilmelidir diye düşünüyorsanız bu alanda sahip oldukları tecrübeler ile sizlere yol gösterecek olan banyo tasarımcıları ile iletişime geçebilirsiniz. Sahip oldukları tecrübeler ile sizlere profesyonel bir şekilde hizmet verecek olan banyo tasarımcıları, tarzınıza, mimari yapınıza ve banyo içindeki renklere göre fayans seçimi yaparak doğru bir şekilde döşenmesini sağlarlar. Fayans ölçüleri, fayans şekilleri gibi detaylar profesyonel bir şekilde tasarlayan tasarımcılar aynı zamanda fayans nasıl kesilir, en doğru teknik hangisidir sorularına da cevap veren kişilerdir.

Banyo fayanslarınızı kendinizin de döşeyebileceği hiç aklınıza gelir miydi? Her ne kadar zor işlem gibi görünse de doğru alet edevat ve iyi bir araştırma ile bu işlemi siz kendiniz de yapabilirsiniz. İşlemin çok kolay olacağını iddia etmiyorum ancak göreceksiniz ki, o kadar da zor değil. Normalde işin profesyonellerine, yani döşeme ustalarına bırakılan bu işi, aslında kendi başımıza da başarıyla tamamlayabileceğimiz bir projeye dönüştürebiliriz.

Sıfırdan, şap üzerine fayans döşemek nispeten zor olabilir, zira zemini düzgün hale getirmek, fayans döşemenin birinci kuralıdır. Ama elbette bu da imkansız değil. En önemli nokta doğru malzemeyi doğru aletle kullanmakta. Gerekli bir alet yerine, idare edeceğini düşündüğümüz başka bir aleti asla kullanmamalıyız. Belirli bir iş için tasarlanan alet yalnızca o işte kullanılmalı ve o iş için mutlaka kullanılmalıdır. Eğer ki aletler birbiri yerine geçseydi, piyasada olduğu üzere, bu kadar çok çeşitleri olmazdı. Bunu akılda tutmakta fayda var. Bir işi basitleştirmenin en iyi yolu, doğru malzeme ve doğru alet kullanımından geçer. Doğru oranda yoğunluğa sahip çimento ve bir mala yardımı ile düzgün bir satıh elde edebilirsiniz. Ancak banyonuzun duvarlarında ve zemininde halihazırda döşenmiş fayans varsa ve türlü nedenle bu fayanslardan kurtulup yeni fayans döşemek istiyorsanız, yeni teknoloji ürünü malzemeler sayesinde, eskisini sökmeden de yeni fayansınızı döşeyebilirsiniz.