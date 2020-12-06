Banyo fayansı nasıl döşenir?

Banyoları güzelleştiren ve banyoların rahatlatıcı mekanlar olmasını sağlayan temel aksesuarlar fayanslardır. Fayanslar doğru bir şekilde döşendiğinde duvarlar modern ve renkli bir görünüme sahip olacağı gibi uzun yıllar sağlam bir şekilde kalır. Fayans döşeme işlemi doğru teknikler ve malzemeler ile yapılmadığında ise banyonuzda kötü bir dekorasyona sahip olursunuz. Modern bir banyoya sahip olmak için fayans nasıl döşenir, doğru fayans nasıl seçilmelidir diye düşünüyorsanız bu alanda sahip oldukları tecrübeler ile sizlere yol gösterecek olan banyo tasarımcıları ile iletişime geçebilirsiniz. Sahip oldukları tecrübeler ile sizlere profesyonel bir şekilde hizmet verecek olan banyo tasarımcıları, tarzınıza, mimari yapınıza ve banyo içindeki renklere göre fayans seçimi yaparak doğru bir şekilde döşenmesini sağlarlar. Fayans ölçüleri, fayans şekilleri gibi detaylar profesyonel bir şekilde tasarlayan tasarımcılar aynı zamanda fayans nasıl kesilir, en doğru teknik hangisidir sorularına da cevap veren kişilerdir.
Banyo fayanslarınızı kendinizin de döşeyebileceği hiç aklınıza gelir miydi? Her ne kadar zor işlem gibi görünse de doğru alet edevat ve iyi bir araştırma ile bu işlemi siz kendiniz de yapabilirsiniz. İşlemin çok kolay olacağını iddia etmiyorum ancak göreceksiniz ki, o kadar da zor değil. Normalde işin profesyonellerine, yani döşeme ustalarına bırakılan bu işi, aslında kendi başımıza da başarıyla tamamlayabileceğimiz bir projeye dönüştürebiliriz.
Sıfırdan, şap üzerine fayans döşemek nispeten zor olabilir, zira zemini düzgün hale getirmek, fayans döşemenin birinci kuralıdır. Ama elbette bu da imkansız değil. En önemli nokta doğru malzemeyi doğru aletle kullanmakta. Gerekli bir alet yerine, idare edeceğini düşündüğümüz başka bir aleti asla kullanmamalıyız. Belirli bir iş için tasarlanan alet yalnızca o işte kullanılmalı ve o iş için mutlaka kullanılmalıdır. Eğer ki aletler birbiri yerine geçseydi, piyasada olduğu üzere, bu kadar çok çeşitleri olmazdı. Bunu akılda tutmakta fayda var. Bir işi basitleştirmenin en iyi yolu, doğru malzeme ve doğru alet kullanımından geçer. Doğru oranda yoğunluğa sahip çimento ve bir mala yardımı ile düzgün bir satıh elde edebilirsiniz. Ancak banyonuzun duvarlarında ve zemininde halihazırda döşenmiş fayans varsa ve türlü nedenle bu fayanslardan kurtulup yeni fayans döşemek istiyorsanız, yeni teknoloji ürünü malzemeler sayesinde, eskisini sökmeden de yeni fayansınızı döşeyebilirsiniz.
Fayans döşeme işlemi sırasında derzler için bırakılan boşlukları doğru bir şekilde doldurmak için kaliteli dolgu malzemesi tercih edilmelidir. Kısa süre de kararacak veya solacak bir dolgu tercih ettiğinizde sürekli derz yenilemek durumunda kalırsınız.
Banyolarda yapılacak fayans döşeme işleminde tüm duvar fayans ile kaplanmalıdır. Aksi durumda kısa süre de üst kısımdan hava alacak olan fayans dolguları dökülmeye başlayacaktır.
Küçük fayans döşemesi yapılacaksa yapıştırıcınızı kaliteli seçmelisiniz. Kaliteli yapıştırıcılar ile fayansların kullanım ömrü uzar ve dilediğinizde fayans boyama işlemi yapabilirsiniz. Fayans boyama işlemi hakkında merak ettiğiniz konuları öğrenmek için '' Kırmadan dökmeden değişim: Fayans nasıl boyanır? '' başlıklı yazımızı okumalısınız.
Fayans döşeme işleminde döşeme yönüne göre fayans başlangıç noktası seçilmelidir. Eğer ters yönlerden biri seçilirse döşeme işlemi sonucunda istediğiniz desen ortaya çıkmaz ve hayal ettiğiniz banyo dekorasyonunu yapamazsınız. Başlangıç noktasını doğru seçerek istediğiniz ölçülerde ve desenlerde fayans döşemesi yapabilirsiniz.
Banyo fayansları günümüzde oldukça fazla çeşide sahip. Fayans seçimi yaparken kesenin ağzını bir miktar açıp ucuz ürünler ya da ikinci-üçüncü kalite ürünler satın almamakta fayda var. Fayans alışverişinde şu tavrı prensip edinebiliriz:
Ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Malum, fayanslar öyle her kafamıza estiğinde değiştirebileceğimiz ürünler değiller. Döşediğimiz fayansları mümkün olduğunca uzun kullanmayı hedefleriz. Ucuz ve ikinci sınıf ürünlerde aradığımız kalite yoktur. Satış yerinde kusursuz görünseler dahi, şunu unutmamak lazım; kimse kaliteli, iyi bir ürünü ederinin altında bir fiyata satmaz. O nedenle, fayans seçiminde birinci hedefimiz, bütçemizi zorlayacak dahi olsa kaliteli ürünü satın almakta.
Gelelim ikinci hedefe. Önceden de belirttiğimiz gibi, fayansları sık sık değiştirme olanağımız olmuyor. O nedenle de fayans seçiminde önem vermemiz gereken ikinci şey, gelip geçici trendlere kapılmamak. Döşediğimiz fayansların birkaç yıl sonra demode olmasını hiçbirimiz istemeyiz. Zevklerimiz klasik ya da modern, her ne yönde olursa olsun, banyo fayansı seçimimizde aşırılara kaçmamakta fayda var.
Fayans satın almadan önce tüm duvarları ve zemini ölçmemiz ve ürünü bu ölçülere göre almamız gerekmektedir. Banyomuzun ölçüleri ile fayansların ölçüleri çok büyük olasılık birbirine denk gelmeyecektir ve kenarlarda ve köşelerde fayansları gerekli boyutta küçültüp ona göre döşememiz gerekebilir. Bunun için özel olarak imal edilmiş, elmaslı kesme aletleri bulunmaktadır. Bu aletin de kalitelisini satın alırsanız, işiniz çok daha kolaylaşacaktır.
Ölçü alırken fayanslar arasında derz boşlukları olacağını göz ardı etmeyin ancak asla ucu ucuna denk gelecek şekilde de fayans alışveriş yapmayın zira arada zayiat olma olasılığı yüksek.
Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tasarımı gerçekleştirilen bu konutun banyosundaki gibi, aynı duvarda farklı fayanslar kullanmak istiyorsanız, ölçülerinizi alırken buna dikkat etmelisiniz.
Öncelikle zeminin düzgün yani aynı yükseklikte olmasına dikkat etmeliyiz. Eğer ki fayans döşeyeceğimiz zeminde tesviye farkı, yani çukurlar varsa, önce bu çukurları düzeltmeliyiz. Böyle bir durumda, çukurları düzelttikten ve zemini teraziye getirdikten sonra 24 saat beklemeliyiz ki şap kurusun.
Fayans yapacağınız yerin alt tarafı eğer yine eski fayans ya da çini ile kaplıysa, çekiç ve murç ile bunların üzerilerine iz yapmalısınız ki (çentik, çizgi vs) yapıştırıcı tutsun.
Zemini teraziye getirmek için: Mala
Fayans kesme aleti
Harcı sürmek için: Harç ıspatulası ve harç tarağı
Derz uygulaması için: Plastik ıspatula veya sert kauçuk tabanlı derz malası (fayanslar çizilmesin diye metal kullanılmıyor)
Fayansları dengelemek için: Plastik tokmak
Derz boşluklarını ayarlamak için: Artı (+) şeklinde küçük plastik parçalar
Fayansları zemine sabitlemek için harç adı verilen bir yapıştırıcı kullanılır. Her fayansın alt tarafına eşit miktarda harç sürün ve yapıştıracağınız yere plastik tokmak ile hafifçe vurarak dengeyi sağlayın. Başlangıç çizginize ilk fayansı koyunuz. Başlarken muhakkak tüm bir fayans kullanın. Fayansları yan yana dizmek yerine, ilk olarak fayansı biraz ön kısma koyun ve arkasından harç yatağına doğru çekerek yerleşmesi gereken yere yerleştirin. Eğer harç birleşme yerlerinden taşarsa, derhal temiz bir bez yardımıyla temizleyin. İki fayans arasında mutlaka plastikten yapılma, derz boşluğu ayarlama parçasını yerleştirin. Kenar ve köşelerde kalan kısımların ölçüsünü alın (derz boşluğunu da hesaba katarak) ve bu doğrultuda fayansa şekil verin.
Fayansları döşerken duvar fayansının döşenmesi bittikten sonra yer fayanslarını döşemenizde fayda var. Çünkü yer fayansının çizgilerini duvardaki fayansların çizgisine göre hizalamak nispeten daha kolaydır. Eğer ilk önce yer fayansını döşerseniz, duvar fayansının çizgilerini yerdekilere göre ayarlamakta biraz zorlanabilirsiniz ve ortaya kötü bir görüntü çıkabilir.
Günümüzde, her fayans rengine uygun derz harcı bulunmakta. Fayanslarınızla aynı renkte derz seçebileceğiniz gibi, kontrast renkte derz seçerek fayansları ön plana çıkarabilirsiniz.
Derzleri doldurmak için öncellikle fayansların aralarına taktığınız küçük plastik artı şeklidenki parçaları çıkartın. Derz işlemine başlamadan önce mutlaka zemini süpürerek temizleyin.
Akabinde açık kaldığı sürece çalışabileceğiniz kadar derz dolgusu hazırlayınız. Fazla hazırlarsanız, siz henüz kullanamadan derz dolgusu donar ve bir daha kullanılamaz hale gelir. Bir adet derz ıspatulası ya da malası ile derz dolgusunu fayansların arasındaki boşluklara işleyin. Derz kuruduktan sonra (ki kısa sürede kendini çekip kuruyacaktır) fayansların üzerine bulaşan kısmı temizlemek için bir kova temiz su ayarlayın ve taşan derz dolgusunu ıslatacağınız temiz bir bezle dairesel hareketler yaparak silin. Bu işlemi, daire parçaları yok oluncaya kadar tekrarlayın.
Eğer banyonuzun duvar ve zeminlerini klasik fayansla döşediyseniz, bu adıma ihtiyacınız olmayacak, zira fayanslar, parlak ya da mat olması fark etmez, halihazırda sırlanmış bir yüzeye sahip oluyor. Ancak son yıllarda yeniden moda olan, güzeller güzeli eski tip desenli karolar ya da cotto olarak bilinen pişmiş toprak karolar tercih ettiyseniz, hem daha parlak bir yüzey elde etmek için hem de karoları sağlamlaştırmak için cila yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Bu ürünlerin kendi özel cilaları bulunmaktadır ve ürünü satın aldığınız yere danışmadan asla herhangi bir cila satın almamalısınız.
İlham vermesi açısından farklı fayans çeşitlerine sahip homify sayfalarını gezmek isterseniz, ’Banyo fayans çeşitleri ile dekorasyonlar
ve Farklı fayans modelleri’ başıklı yazılarımıza da göz atabilirsiniz.