Bir ev nasıl genişletilir?

Ekleme ve mekanların dönüşümü konusunda uzman olan Tom Koneko Tasarım ve Mimarlık Hackney'de bulunan bu küçük avlulu evi de genişleterek ev sahipleri için daha büyük bir kullanım alanı oluşmasına yardımcı olmuş. Toplam 70000 pound harcanan dönüşüm projesinde temel hedef evin gün ışığı almasını ve eve temiz hava girmesini sağlamak olmuş. Evin kalın duvarları özellikle kış aylarında, eve ışık girmesine engel oluyordu. Eve taze hava girmiyordu. Üstelik evin avluyla hiçbir bağlantısı yoktu.
Dönüşüme hızlıca bakacak olursak, oturma alanı uzatılıp genişletildi ve küçük avlu da işlevsel hale getirildi. Beyaz ahşap kaplamalar, şehrin keşmekeşini unutturan bir dinginlik yarattı. İç mekan hem modern hem de minimalist ögelerle dekore edilerek rustik bir hava oluşması da sağlandı. Gelin Önce & Sonra serisinde ele aldığımız bu ilginç projenin ayrıntılarına hep birlikte bakalım.
Bu resimde evin arka tarafındaki avlunun ekleme yapılmadan önceki durumunu görüyorsunuz. Avluda ne bir yaşam belirtisi ne de bir ışıltı var. Sanki işlenmeyi bekleyen boş bir tuval gibi hünerli mimarların dokunuşunu bekliyor. Aşağıdaki resimde de göreceğiniz gibi bu bakımsız avlu dinlenmek, eğlenmek ve temiz hava almak için birebir harika bir yaşam alanına dönüştürülecek.
Eklemeden sonra değişen en önemli şey binanın iki bölümünün birbirleriyle ilişkiye girmesi oldu. Binanın çok baskın olmayan özellikleri sayesinde eklenti ve binanın dış cephesi arasında bir uyumsuzluk ortaya çıkmadı. Eklentinin dış cephesini oluşturan ahşap panel bahçenin yeni ahşap çitleriyle uyum sağladı. Yeşil bitkiler ve sarmaşıklarla taze bir hava verilen bahçede otururken Hackney'de bir arka bahçede oturduğunuz aklınıza bile gelmeyecek.
İşverenin istekleri arasında eş dostla birlikte yemek pişirme ve yemenin keyfine varabileceği aydınlık ve açık bir alana sahip olmak da vardı. Tom Koneko ve çalışma arkadaşları bu istek doğrultusunda eklentiye bir tavan penceresi koydu ve ve yerleri de bahçede döşeli gri taşlarla uyumlu ışığı yansıtacak bir malzemeyle kapladı. Açık planlı yemek odası ve bahçe arasındaki geçişkenlik alana hayat katarken, yemek yenilen alanla, partinin devamının süreceği alan arasında bir birliktelik yaratılmış oldu.
Mutfak ve yemek alanı eklektik bir anlayışın ürünü. Beyaza boyalı ahşap paneller ortama modern bir İskandinavya havası katarken, tavana asılı bakır tavalar sayesinde endüstriyel bir atmosfer de yaratılmış. Eski tip dolaplar ve mutfak eşyaları birbirleriyle uyum sağlamış. Ev sahibinin istekleri doğrultusunda gerçekleştirilen dekorasyon ev sahibinin kişiliğini olduğu yansıtmayı başarıyor. Bir çok tarzın bir araya gelmesine rağmen her şey birbiriyle uyumlu ve alan hem şık hem de gerçek görünüyor. İnsanı içinde oturmaya davet eden dinlendirici bir havaya sahip.
Burada hem ucuz hem de rahat bulunabilen Norveç alaçamı kullanılmış. İç mekandaki açık ahşapla, dış mekanın ağır tuğlası dikkat çekiyor ve malzeme seçiminin dokuyu ne kadar değiştirebileceğinin farkına varmamızı sağlıyor. Bu rahat ve huzurlu bölmede kağıt fenerler ve palmiye baskılı yastıklar gibi oryantal unsurlar kullanılmış. Doğal renkler, ahşap paneller ve yeşil yapraklarla bahçe ve iç mekan arasında yaratılan simetri içerisi ve dışarısı arasındaki diyaloğu sağlamlaştırmış.
Evin eski ve yeni bölümleri arasına bir tavan penceresi yerleştirilerek gün ışığının mümkün olan en fazla biçimde içeri girmesi sağlandı. Bu küçük ve sevimli bölüm çalışma odası olarak kullanılıyor ama ev sahibinin ihtiyaçları doğrultusunda başka bir amaçla kullanılabilmesi de mümkün. Çalışma saatlerini daha keyifli hale getirecek canlı tablolarla donatılan odanın hemen yanında içinde tuvalet de olan küçük bir çamaşır odası bulunuyor.
Evdeki genişletme çalışmasını daha iyi anlayabilmeniz açısından evin planını da yazımıza dahil etmeyi uygun gördük.