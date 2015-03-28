Bir ev nasıl genişletilir?

Ekleme ve mekanların dönüşümü konusunda uzman olan Tom Koneko Tasarım ve Mimarlık Hackney'de bulunan bu küçük avlulu evi de genişleterek ev sahipleri için daha büyük bir kullanım alanı oluşmasına yardımcı olmuş. Toplam 70000 pound harcanan dönüşüm projesinde temel hedef evin gün ışığı almasını ve eve temiz hava girmesini sağlamak olmuş. Evin kalın duvarları özellikle kış aylarında, eve ışık girmesine engel oluyordu. Eve taze hava girmiyordu. Üstelik evin avluyla hiçbir bağlantısı yoktu.

Dönüşüme hızlıca bakacak olursak, oturma alanı uzatılıp genişletildi ve küçük avlu da işlevsel hale getirildi. Beyaz ahşap kaplamalar, şehrin keşmekeşini unutturan bir dinginlik yarattı. İç mekan hem modern hem de minimalist ögelerle dekore edilerek rustik bir hava oluşması da sağlandı. Gelin Önce & Sonra serisinde ele aldığımız bu ilginç projenin ayrıntılarına hep birlikte bakalım.