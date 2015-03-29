Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Geldik bir haftanın sonuna. Bu hafta yağmurlar olsa da bahar kendini hissetmeye başladı. En azından ülkenin Batı kesimlerinde yaşayanlar birkaç saat de olsa kendilerini parklara bahçelere, deniz kenarlarına attı. Biz de Homify olarak bahar yaklaşırken birbirinden renkli dekorasyon fikirlerini ve evleri sizlerle paylaşıyoruz.

Kimi zaman yoğunluktan, kimi zaman da dikkatsizlikten bazı okurlarımız yazılarımıza kaçırabiliyor. Bu duruma çözüm olması için biz de her hafta sonu geçen haftanın en çok okunan beş yazısından bir seçki hazırlıyoruz.

Bu haftaki seçkimize en üst sıradan giren yazılarımızdan biri giyinme odalarıyla ilgili. Bahar ve yaza uygun cam balkonlarla ilgili bir yazımız da listemize girmeyi başaran yazılar arasında. Sarının farklı kullanımlarıyla ilgili bir başka yazı da haftanın en çok okunan yazılarından biri oldu. Geriye kalan iki yazımız ise biri yurt içinden bir de yurt dışından birer ev projesini mercek altına alıyor.

Bu yazıları kaçırdıysanız gelin hep birlikte bir göz gezdirelim.