Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Geldik bir haftanın sonuna. Bu hafta yağmurlar olsa da bahar kendini hissetmeye başladı. En azından ülkenin Batı kesimlerinde yaşayanlar birkaç saat de olsa kendilerini parklara bahçelere, deniz kenarlarına attı. Biz de Homify olarak bahar yaklaşırken birbirinden renkli dekorasyon fikirlerini ve evleri sizlerle paylaşıyoruz.
Kimi zaman yoğunluktan, kimi zaman da dikkatsizlikten bazı okurlarımız yazılarımıza kaçırabiliyor. Bu duruma çözüm olması için biz de her hafta sonu geçen haftanın en çok okunan beş yazısından bir seçki hazırlıyoruz.
Bu haftaki seçkimize en üst sıradan giren yazılarımızdan biri giyinme odalarıyla ilgili. Bahar ve yaza uygun cam balkonlarla ilgili bir yazımız da listemize girmeyi başaran yazılar arasında. Sarının farklı kullanımlarıyla ilgili bir başka yazı da haftanın en çok okunan yazılarından biri oldu. Geriye kalan iki yazımız ise biri yurt içinden bir de yurt dışından birer ev projesini mercek altına alıyor.
Bu yazıları kaçırdıysanız gelin hep birlikte bir göz gezdirelim.
Bundan 15-20 yıl önce evlerde giyinme odası diye bir kavram yoktu. Varsa bile bugünkü gibi yaygın değildi. Geçen yıllarla evler büyüdü ve hayatımıza giyinme odası kavramı girdi. Bazı evlerde yatak odasına ekli bir bölüm olarak tasarlanırken, bazı evlerde ise bağımsız bir oda olarak karşımıza çıkan giyinme odaları yatak odalarının gardırop yükünü ortadan kaldırıyor ve tüm giysilerinizi bir araya toplayabilmenize imkan sağlıyor. Özellikle çok sayıda kıyafeti olan moda takipçileri için çok faydalı olan giyinme odalarından bir seçki hazırladık. Yerli tasarımcılara ait çeşitli giyinme odası modellerini bu yazıda görebilirsiniz.
Göz alıcı ve şaşkınlık uyandırıcı dönüşüm projelerini konu aldığımız Önce&Sonra yazıları her zaman ilgi çeken yazıların başında geliyor. Geçtiğimiz hafta da İspanya'dan dikkat çekici bir dönüşüm projesini sizlerle paylaştık. Madrid'de bir Güney Amerika ülkesinin elçiliği olarak kullanılan daire Diseño y Arquitectura Interior şirketinin hünerli mimarlarının elinde bir ailenin yaşayacağı hoş bir daireye dönüşmüş. Santiago Bernabeu Stadyumu yakınında bulunan dairenin dönüşüm hikayesini merak ediyorsanız tıklayın.
Konut sektörü Türkiye'nin her şehrinde gelişiyor. Homify'da Türkiye'nin dört bir yanından farklı konut projelerini tanıtmaya devam ediyoruz. Denizli de Ege Bölgesi'nde gelişmiş sanayisi, üniversitesi, turistik değerleriyle lokomotif olmuş bir kent. Gelir seviyesinin yüksek olduğu şehirde apartman dairelerinin yanı sıra çok sayıda lüks konut da inşa ediliyor. Bu yazımızda içinde bulunan kapalı havuz, fitness salonu ve sinema salonuyla dikkat çeken bir villayı yakından inceledik. Eğer bu lüks evi merak ediyorsanız yazıyı buradan okuyabilirsiniz.
Cam şeffaf yapısıyla evin pek çok yerinde kullanılan ve kullanıldığı yere hoş bir görünüm kazandıran bir malzeme. Bu özelliğiyle son yıllarda balkonlarda çok tercih edilen bir malzemeye dönüşen cam, kimi zaman balkonların tümden kapatıldığı, kimi zamanda sadece küpeştelerde dekoratif olarak kullanıldığı projelerde karşımıza çıkıyor. Şeffaf modellerinin yanı sıra renkli özellikte de bulunan camla güzelleşen balkonlar hoşunuza gidiyorsa, bu yazıda çok güzel örneklere rastlayabilirsiniz.
Sarı üç ana renkten biri. Farklı kültürlerde ve farklı zamanlarda farklı anlamlar ifade eden renk genelde verdiği sıcak duyguyla özdeşleşmiş durumda. Güneşi, papatyaları, yaz sonunda uçsuz bucaksız uzanan buğday tarlalaırını hatırlatan renk canlılığı ve sıcaklığının yanı sıra bazı tonlarıyla durgun ve dingin de olabiliyor. Sarının yerli tasarımcıların elindeki altı farklı kullanımını okumak için tıklayın.