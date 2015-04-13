homify 360°: Antakya'dan muhteşem bir villa

Konut sektörü sadece birkaç büyük şehirde değil Türkiye'nin her yerinde gelişiyor. Homify'ın çok fazla uzmana sahip olduğu şehirlerden biri de Hatay. Hatay çok kültürlü yapısıyla her şeyde olduğu gibi mimaride de çeşitliliğin güzel örneklerini sergiliyor.
Hatay'daki Homify uzmanlarından biri de Aya Mimarlık. Karı-koca genç bir mimar çift olan Altuğ ve Yelda Girişken Karaoğlan tarafından işletilen firma mimarlık, iç mimarlık, mühendislik alanlarında tasarım, proje ve uygulama, kontrol ile taahhüt hizmeti veriyor.
Kaliteden ödün vermeden ayrıntılara önem vererek yaratıcı ve farklı çözümler sunan firma projenin tasarlanmasından, kullanım aşamasına kadar geçen süreçteki her türlü dekorasyon, iç mekan düzenlemesi, mobilya ve uygulama işlerinde müşterilerini memnun etmek için gayret gösteriyor.
Buz yazımızda firma tarafından tasarlanan bir villa projesine yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.
Ilıman iklimiyle bilinen Hatay çok sert kışlar geçirmediğinden dış cephe malzemesi seçimi konusunda çok fazla imkan sunuyor. Genç mimarlar villanın dış cephesi için ahşabı uygun görmüşler. İkinci katı ahşapla kaplayan mimarlar, birinci katta da pencere kenarları ahşaba uygun boyanmış. Çatı katında ise çatı pervazları ve kolonların yanı sıra pencere kenarlarında ahşap kullanılmış. Terasta kullanılan cam kaplı krom nikel küpeşte hoş bir görünüm kazandırmış.
Çok büyük bir alana oturmayan villadaki mekanlar son derece akılcı kullanılmış. Yemek odası ve salon birlikte tasarlanmış. Burada yemek masasını görüyorsunuz. Lake cilalı boya beyaz masanın etrafında 6 mavi, 2 beyaz sandalye bulunuyor. Kadife döşemeli sandalyeler çizgileri itibariyle de klasik bir görünüme sahipler. Mermer tezgah üzerindeki estetik el yapımı seramik vazolar ve koyu mavi perde de yemek masasını tamamlar nitelikte.
TV izleme bölümündeki koltuk takımlarında evin genelinde olduğu gibi klasik bir hava hakim. İki tane tekli berjer koltuktan ve bir üçlü kanepeden oluşan takımda fıstık yeşili tonlar hakim. Koltukların klasik görünümü lake boyalı orta sehpasının modern çizgileriyle dengelenmiş.
Daha geniş bir açıdan gördüğümüz TV bölümünde en dikkat çeken taraf varaklı Tv ünitesi. Varaklı çerçevenin içine adeta bir tablo gibi oturtulan televizyon keyifli seyirler sunuyor.
Bir köşeli koltuk iki de tekli koltuktan oluşan takım asimetrik özelliğiyle dikkat çekiyor. Köşeli kısmın bir kısmı ve modern çizgilere sahip tekli koltuk dikine lacivert beyaz kumaşlarla kaplanırken, köşeli koltuğun geri kalan kısmı düz krem renkte. Ancak bu kısımda kullanılan yastıklarda da lacivert beyaz şeritli kumaşlarıyla diğer koltuklarla uyum sağlamış. Diğer tekli koltuk ise az önce koltuk takımının berjerleri gibi klasik. Ancak bu sefere renk genel atmosfere uygun olarak lacivert seçilmiş.
Evin sevimli mutfağına beyaz renk hakim. Beyaz lake boyalı mutfak dolaplarıyla donatılan mutfakta zemin açık kahverengi seramikten yapılmış. Mutfak tezgahının mermeri de seramiklere uygun olarak krem rengi. Mutfakta en dikkat çeken yer ise estetik davlumbaz ve ocağın altında kalan dolap.
Altın varaklı lavabo tezgahı, ayna çerçevesi ve fayans bordürleri evin klasik tarzıyla uyumlu. Lavabo teknesi ve armatürler de bu havaya uyum sağlamış. Bu güzel fotoğrafı çeken Aya Mimarlık personeli ise aynadan kaçamamış.
Üst kata çıkan merdiven basamaklarında ahşap kullanılmış. Trabzanlar ise cam ve son derece şık.
Yatak odasında da klasik bir tarz hakim. Şık karyola başlığıyla dikkat çeken yatağın yanı sıra, yatak pufu ve antika görünümlü avize mekana klasik bir hava kazandırıyor.
Yatak odasından açılan giyinme odasında dolaplar beyazken ortada bulunan deri kaplama pufta siyah renk tercih edilmiş.