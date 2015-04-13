homify 360°: Antakya'dan muhteşem bir villa

Konut sektörü sadece birkaç büyük şehirde değil Türkiye'nin her yerinde gelişiyor. Homify'ın çok fazla uzmana sahip olduğu şehirlerden biri de Hatay. Hatay çok kültürlü yapısıyla her şeyde olduğu gibi mimaride de çeşitliliğin güzel örneklerini sergiliyor.

Hatay'daki Homify uzmanlarından biri de Aya Mimarlık. Karı-koca genç bir mimar çift olan Altuğ ve Yelda Girişken Karaoğlan tarafından işletilen firma mimarlık, iç mimarlık, mühendislik alanlarında tasarım, proje ve uygulama, kontrol ile taahhüt hizmeti veriyor.

Kaliteden ödün vermeden ayrıntılara önem vererek yaratıcı ve farklı çözümler sunan firma projenin tasarlanmasından, kullanım aşamasına kadar geçen süreçteki her türlü dekorasyon, iç mekan düzenlemesi, mobilya ve uygulama işlerinde müşterilerini memnun etmek için gayret gösteriyor.

Buz yazımızda firma tarafından tasarlanan bir villa projesine yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.