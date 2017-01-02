Evinizin dağınık ve kasvetli görünmesine neden olan 7 hata

Günümüzde şehir hayatı demek, küçük dairelere sığmak demek. Özellikle şehir merkezlerindeki konutların boyutu yirmi, otuz yıl önceye göre bile oldukça küçüldü. Merkezi konuma sahip arsaların çok kıymetli olması bu küçülmenin temel nedeni. Öte yandan eşya sayımız da durmaksızın artıyor. Merkezi bir konumda yaşamak istiyorsak, bu küçük evlere sığmayı öğrenmeliyiz, dolayısıyla hem evimizi dekore ederken hem de içinde yaşadığımız süre boyunca satın aldığımız eşyalara dikkat etmeliyiz. İş, tabi ki yalnızca eşya miktarında da bitmiyor. Evin genel düzeni ve aydınlatması da bir o kadar önemli. Ev düzenini sağlamak için yeterli miktarda depolama alanına sahip olmalı, mobilyalarımızı fonksiyonlarına dikkat ederek satın almalıyız. Aydınlatma içinse, doğal gün ışığından mümkün olduğunca fazla yararlanabilmeye bakmalı, şartlarımız çok sınırlıysa, evin tüm odaları için kuvvetli ancak rahatsızlık vermeyen ışık düzenini tercih etmeliyiz. Bugünkü yazımızda 7 madde halinde hataları ve bu hatalara karşı alınabilecek önlemleri inceledik. Dağınık ve kasvetli olduğunu düşündüğünüz odalarınızda işinize yarayacağını umuyoruz.
Bu fotoğrafa ilk baktığımızda dağınık bir mutfak görüyoruz, değil mi? Oysaki dikkatli bakarsanız, bu mutfak dağınık bir mutfak değil, hiçbir eşya alelade ortalığa bırakılmamış. Bu mutfağın dağınık olmamasına rağmen dağınık görünmesinin neeni çok sayıda aşyanın dolapların dışında sergilenmesi ve bu eşyaların birbiri ilke uyumsuz olması. Dolapların tepesinde cam tabak koleksiyonu, tezgahın üstünde günlük kullanılan malzemeler… Üstüne üstlük, dolaplar, tezgah, alın taşları ve badana rengi ve inoks elektrikli eşyalar ile toplam 5 farklı renkte yüzeyler. Sonuç: Kaos. Oysa eşyalar dolaplarda tutulsa ve renk konusunda daha cimri davranılsa mekan çok daha ferah ve şık görünecek.
Mekana kesinlikle fazla sayıda ve hantal görünüşlü mobilyalar koymamalı, koyduğunuz mobilyaları da iyi yerleştirmelisiniz. Mağazada çok büyük görünmeyen bir parça eviniz için fazla büyük olabilir. Ya da, ilk anda iyi bir fikirmiş gibi görünebilen bir düzen hoş olmayan bir görüntüye neden olabilir. Bu nedenle mobilya alışverişi esnasında odalarınızın boyutlarını, kapı ve pencerelerin konumunu iyi bilmeniz önemlidir.
Konuyla ilgili detaylı bilgiler içeren ’Evinizde ideal aydınlatma için 6 ipucu’ başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.
Mekanlardaki renk seçimleri de evin kasvetli görünmesine neden olabilmektedir. Koyu renkler kullanmayın demiyoruz, koyu renkler kullanarak çok şık mekanlar oluşturmak mümkün ancak mekanın özelliklerine, aydınlatmaya ve rengin demode olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. ’Koyu renk duvar boyasını nasıl uygulayabilirim?’ başlıklı yazımızda konuyla ilgili bilgilr mevcut.
Mobilyaların boyutları gibi yerleşimleri de mekanın dağınık ve kasvetli görünmesine neden olur. Böyle bir durumda, iyi planlanmış ve şık görünümlü bir mekan için çok fonksiyonel mobilyaların tercih edilmesi doğru bir yaklaşım olabilir.
Diyelim ki küçük bir mutfağınız var. Bu mutfağa bir de yemek masası sığdırmak için uğaşıp mekanı iyice daraltmayın. Onun yerine çok fonksiyonlu parçalar kullanarak daha yaratıcı çözümlere yönelin. Mutfak tasarımcılarının buldukları çözümlere hayret edebilirsiniz!
Bu konu en sıkıntı yaratan konulardan biri. Önceki bir evimiz için satın aldığımız ve oraya kusursuzca uyan bir mobilya parçası yeni evimiz için fazla büyük, fazla şekilsiz, fazla demode olabilir. Bu durumda bu mobilyayı elden çıkarıp mekana uygun bir mobilya almak en doğru yaklaşım olur.