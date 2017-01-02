Evinizin dağınık ve kasvetli görünmesine neden olan 7 hata

Günümüzde şehir hayatı demek, küçük dairelere sığmak demek. Özellikle şehir merkezlerindeki konutların boyutu yirmi, otuz yıl önceye göre bile oldukça küçüldü. Merkezi konuma sahip arsaların çok kıymetli olması bu küçülmenin temel nedeni. Öte yandan eşya sayımız da durmaksızın artıyor. Merkezi bir konumda yaşamak istiyorsak, bu küçük evlere sığmayı öğrenmeliyiz, dolayısıyla hem evimizi dekore ederken hem de içinde yaşadığımız süre boyunca satın aldığımız eşyalara dikkat etmeliyiz. İş, tabi ki yalnızca eşya miktarında da bitmiyor. Evin genel düzeni ve aydınlatması da bir o kadar önemli. Ev düzenini sağlamak için yeterli miktarda depolama alanına sahip olmalı, mobilyalarımızı fonksiyonlarına dikkat ederek satın almalıyız. Aydınlatma içinse, doğal gün ışığından mümkün olduğunca fazla yararlanabilmeye bakmalı, şartlarımız çok sınırlıysa, evin tüm odaları için kuvvetli ancak rahatsızlık vermeyen ışık düzenini tercih etmeliyiz. Bugünkü yazımızda 7 madde halinde hataları ve bu hatalara karşı alınabilecek önlemleri inceledik. Dağınık ve kasvetli olduğunu düşündüğünüz odalarınızda işinize yarayacağını umuyoruz.