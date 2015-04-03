Varaklı mobilyalar

Aslında Farsça'da yaprak anlamına gelen varak kelimesi Osmanlıca'ya girerek günümüze kadar gelmiştir. Yaprak benzeri ince nesneler için de kullanılan kelime Osmanlı sanatında yüzeyleri kaplamak için kullanılan yaprak biçiminde altın levhalar nedeniyle tasarım dünyasının da sık kullandığı bir terim haline gelmiştir. Bu nedenle matbaacılıkta da yaldız olarak bilinen altın ve gümüş şeklindeki baskılama işine de varak denir.

Bugün varaklı dediğimiz görüntünün oluşması için elbette her durumda altın yapraklar kullanılmıyor. Çeşitli kimyasal maddeler kullanılarak hazırlanan boyalar, sürüldükleri yüzeyde altın ya da gümüş yaldızlı görüntüsü oluşturuyor. Ya da yine altına benzer görüntüye sahip malzemelerden elde edilen ince levhalar kullanılıyor. Günümüzde özellikle klasik tarzda üretilen mobilyalarda sıkça karşımıza çıkan varaklı yüzeyler üzerinde bulunduğu parçalara gösteriş ve şaşaa katıyorlar.

Varak bir çok yerli tasarımcı tarafından görkemli mekanlar yaratırken çok tercih edilen bir yöntem. Bu yazımızda yerli tasarımcılarımızdan varaklı mobilya örneklerini derledik. Gelin hep birlikte bir göz atalım.