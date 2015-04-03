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Varaklı mobilyalar

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify
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Aslında Farsça'da yaprak anlamına gelen varak kelimesi Osmanlıca'ya girerek günümüze kadar gelmiştir. Yaprak benzeri ince nesneler için de kullanılan kelime Osmanlı sanatında yüzeyleri kaplamak için kullanılan yaprak biçiminde altın levhalar nedeniyle tasarım dünyasının da sık kullandığı bir terim haline gelmiştir. Bu nedenle matbaacılıkta da yaldız olarak bilinen altın ve gümüş şeklindeki baskılama işine de varak denir. 

Bugün varaklı dediğimiz görüntünün oluşması için elbette her durumda altın yapraklar kullanılmıyor. Çeşitli kimyasal maddeler kullanılarak hazırlanan boyalar, sürüldükleri yüzeyde altın ya da gümüş yaldızlı görüntüsü oluşturuyor. Ya da yine altına benzer görüntüye sahip malzemelerden elde edilen ince levhalar kullanılıyor. Günümüzde özellikle klasik tarzda üretilen mobilyalarda sıkça karşımıza çıkan varaklı yüzeyler üzerinde bulunduğu parçalara gösteriş ve şaşaa katıyorlar. 

Varak bir çok yerli tasarımcı tarafından görkemli mekanlar yaratırken çok tercih edilen bir yöntem. Bu yazımızda yerli tasarımcılarımızdan varaklı mobilya örneklerini derledik. Gelin hep birlikte bir göz atalım. 

Varaklı TV ünitesi

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Hatay merkezli Aya Yapı Tasarım tarafından tasarlanan bir villa da bulunan bu TV ünitesi villaya ihtişam katıyor. Mimar Altuğ Karaoğlan ve Yelde Girişken Karaoğlan'a ait firma inşaat ve iç mirarinin yanı sıra tasarladıkları mekanların mobilya tasarımlarını da gerçekleştiriyor. Bu TV ünitesi de genç ve başarılı mimarlara ait. LCD TV gibi yeni bir teknolojiyi arak gibi klasik bir unsurla birleştirerek hoş bir tezat yakalayan mimarlar villanın her yerinde de aynı kontrasttan çok iyi yararlanmış. TV ünitesi televizyonu adeta bir klasik dönem tablosu gibi çerçeveliyor. Alt kısımda dolap ise beş çekmece ve bir dijital cihaz gözünden oluşuyor. 

Görkemli bir yatak odası

avangart yatak takımı Mahir Mobilya Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Mahir Mobilya

avangart yatak takımı

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Toplam Kalite Yönetimi düşüncesi ile sistemlerini müşteri beklentilerini de esas alarak sürekli iyileştiren, müşteri odaklı hizmet, kurumsal-toplumsal sorumluluk anlayışı ile son derece kaliteli ve estetik mobilyalar üreten İstanbul Kadıköy merkezli  Mahir Mobilya'nın 2015 koleksiyonunda bulunana ve firma tarafından Avangart olarak isimlendirilen seride varak sıkça kullanılmış. Resimde gördüğünüz Elizabet Avangart yatak odası da bu serinin bir parçası. Lake cilalı boya kullanılan takım birinci kalite mdf malzemeden imal edilmiş. Gardırobu büyük bir aynayla kaplı olan takımda bu aynanın üzerindeki işlemeler ve karyola başlığının kenarlarında gümüş varaklar kullanılmış. 

Varaklı banyo

homify
homify

homify
homify
homify

Mimar Leyla Doğrular Simpson'a ait Aykuthall Architectural Design her zaman huzurla konforun buluştuğu dekorasyonlara imza atıyor dokunduğu mekanları lüks sınıfına sokmayı başarıyor. Banyo tasarımlarında da adından sıkça söz ettiren Simpson modern banyoların yanı sıra özellikle klasik banyolarla tanınıyor. Bu banyolarda yoğun biçimde varak kullanımına yer veren mimar resimde gördüğünüz banyoda ise çok youn olmamakla birlikte varak kullanarak banyoya klasik bir etki kazandırmış. Dolap kulplarının yanı sıra ayna çerçevesi ve hemen üstündeki apliklerde kullanılan varak aydınlık atmosferde ışıl ışıl ışıldıyor. 

Göz alıcı yatak odası

Grant yatak odası Trabcelona Design Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Trabcelona Design

Grant yatak odası

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

İstanbul'da Masko'da hizmet veren Trabcelona Design'in çok şık yatak odası modellerinden biri de resimde gördüğünüz Grant Yatak odası. MDF malzemeden lake boyalı imal edilen ürünün ayalarında, karyola başlığında ve gövdesinde altın ve gümüş varaklar bulunuyor. Müşteri isteklerine üründe modifikasyonlar yapabilen firma sizin tercihinize göre varak kullanım yoğunluğunu da değiştirebiliyor. Böyle bir yatak odası alırsanız, resimdeki gibi antika özellikle aizeler ve varaklı aynalarla atmosferi daha da zenginleştirebilirsiniz. 

Helvacıoğlu tarzı

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Özellikle modern bir dokunuşla tasarladığı klasik mekanlarla tanıdığımız Hakan Helvacıoğlu'ya ait bu son derece şık banyoda ilk dikkat çeken orijinal lavabo teknesi ve ayna oluyor. Helvacıoğlu bu parçalardan rol çalmamak için olsa gerek varak kullanımını dolap kulbu, havlu askısı ve armatürle sınırlı tutmuş. 

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Varaklı mobilyaları siz nasıl buluyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. 

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