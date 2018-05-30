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Türkiye'den aklınızı alacak 30 yatak odası fotoğrafı

Özlem K. Özlem K.
Bakü Projesi Yatak Odası, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Yatak Odası
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Bugün sayfamızı, çeşitli tasarım stillerine sahip olmakla birlikte, hepsi birbirinden güzel ve gösterişli, hepsi ülkemizden yatak odası dekorasyonu fotoğraflarına ayırdık. Ülkemizin en iyi iç mimarları, dekoratörleri ve mobilya tasarım firmaları tarafından gerçekleştirilmiş olan bu yatak odası fikirleri umuyoruz ki siz okuyucularımızın da hoşune gider.

1) Pastel renklere sahip frapan bir yatak odası tasarımı

Vezir Proje / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Yatak Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Vezir Proje / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Kontrast renklerin bir arda kullanıldığı, geniş yüzeylerde ise açık krem ve bej tonlarının tercih edildiği klasik bir takım.

2) Doğal malzemeler, doğal dokular, sayvanlı karyola şıklığı

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yatak Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Ödüllü mimarların Bodrum Gümüşlük'te gerçekleştirdiği bir projenin yatak odası.

3) Kandilli'de klasik stilli bir yatak odası

homify Klasik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Kandilli'de konumlanan bir villanın geleneksel Türk stili yatak odası.

4) Pudra renklerinin hakim olduğu bir klasik

NEWTOUCH PS MİMARLIK Klasik Yatak Odası
PS MİMARLIK

NEWTOUCH

PS MİMARLIK
PS MİMARLIK
PS MİMARLIK

Beyaz renkli yüzeylere pudra tonlarının eşlik ettiği, klasik stilde bir yatak odası

5) Sımsıcak bir kahverengi tonu ile modern bir tasarım

Ev Tadilatları Ev TAdilatları Akdeniz Yatak Odası
Ev TAdilatları

Ev Tadilatları

Ev TAdilatları
Ev TAdilatları
Ev TAdilatları

Çikolata rengine sahip yüzeyleri ile sıcak ve davetkar bir yatak odası tasarımı

6) Klasik dekorasyonlu bir ihtişamlı yatak odası tasarımı

homify Klasik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Detaylar, ’Klasik bir başyapıt’ başlıklı yazımızda.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7) Manzarası ile göz alan, modern ve sade bir yatak odası tasarımı

İç & Dış Mekan homify Tropikal Yatak Odası
homify

İç & Dış Mekan

homify
homify
homify

İki cephesi komple cam olan, deniz manzaralı yatak odasına sade bir tasarım.

8) Meraklısına özel fuşya ve siyah renkli bir tasarım

homify Modern Yatak Odası Pembe
homify

homify
homify
homify

Özellikle gençlerin hoşuna gidebilecek,çılgın bir yatak odası tasarımı.

9) Oturma grubu olarak devam eden enteresan bir yatak başı

T.H House, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Klasik Yatak Odası
Fabbrica Mobilya

T.H House

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Üstelik pufuyla takım.

10) Koyu renk detaylı modern bir yatak odası

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Koyu renklerin bembeyaz yüzeylerle harmanlandığı, modern ve şık bir yatak odası

11) Pembe ve yeşil kontrastı ile dekore edilmiş beyaz oda

Girl's Bedroom homify Eklektik Yatak Odası
homify

Girl's Bedroom

homify
homify
homify

Farklı stillerin bir arada kullandığı klektik detaylarıyla dikkat çekiyor.

12) Bej ve krem tonlarında dekore edilmiş klasik bir yatak odası

Klasik villa projesi homify Klasik Yatak Odası
homify

Klasik villa projesi

homify
homify
homify

Geniş alanı ve göz alıcı avize detaylıyla oldukça şaşaalı.

13) Antik detaylara sahip rustik bir yatak odası

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Muazzam bir işçiliğie sahip ahşap duvar detayına dikkat!

14) Yumuşak renklere sahip neoklasik bir yatak odası stili

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Yatak Odası
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bej rengine eşlik eden pastel maviler ve ona kontrast oluşturan somon rengi çerçeve detayları harika!

15) Sapsade, bembeyaz bir kırsal stil

homify Eklektik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Kırsal stilin en doğal, en şık hali, beyaz ve sade.

16) Sıradışı tavan ve duvar detayıyla kendine özgü bir yatak odası tasarımı

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

El boyası, özel tasarım tavanı ve sarmaşık kaplı duvarıyla benzersiz bir tasarım.

17) Modern bir yatak odasına çarpıcı bir avize detayı

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Yatak Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Siyah, beyaz ve mor üçlüsünün muhteşem birlikteliği.

18) Rustik bir dağ evine rustik bir yatak odası

homify Klasik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Çatı katının eğimli ahşap tavanı altında, taş duvar detaylı bir yatak odası.

19) Yeşil, sarı ve kızıl kahverenginin neoklasikte buluşması

homify Klasik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yumuşak renk tonları ile yapılmış harika bir kombinasyon.

20) Mavi detaylara sahip modern bir yatak odası tasarımı

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Zebra desenli halısıyla da dikkat çekiyor.

21) Meraklısına özel, saraydan çıkma gibi görünen bir yatak odası

Guest Room homify Klasik Yatak Odası klasik yatak odası
homify

Guest Room

homify
homify
homify

Bu koyu renkli oda sanki bir saraydan fırmalış gibi! 

22) Muhteşem deniz manzarasına sahip, İskandinav stilinde bir yatak odası

Novo Maison Bodrum, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Yatak Odası
ARTHUR&amp;MILLER

Novo Maison Bodrum

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Her şeyiyle sade, kullanışlı, şık bir görünüm.

23) Mavi ve gri tonlarının muhteşem birlikteliğiyle klasik bir stil

Vezir Yatak / Mavi Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Yatak Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Vezir Yatak / Mavi

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Pastel renkler ile klasik stildeki mobilyalar çok uyumlu.

24) Yumuşak kumaşları ve kırsal stiliyle muhteşem bir misafir odası

homify Klasik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Bir örnek örtülmüş iki yataktan oluşan şık bir misafir odası.

25) Çarpıcı parçalar bir arada: Abajurlar, yatak başı, avize

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Yatak Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Mor ile beyazın birlikteliğine çarpıcı detaylar eş26lik ediyor.

26) Klasik bir stilin ihtişamını hiç kaybetmeden modernize edilmesi

Bakü Projesi Yatak Odası Tasarımı Origami Mobilya Eklektik Yatak Odası
Origami Mobilya

Bakü Projesi Yatak Odası Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Göz alıcı bir modernize etme çalışması

27) Muhteşem bir kartonpiyer tavan çalışmasına sahip modern bir oda

Sinan Başyazıcıoğlu Konut, Gümüşcü Mimarlık Gümüşcü Mimarlık Rustik Yatak Odası Ahşap Beyaz
Gümüşcü Mimarlık

Sinan Başyazıcıoğlu Konut

Gümüşcü Mimarlık
Gümüşcü Mimarlık
Gümüşcü Mimarlık

Sanki eski bir köşkün içine modern bir dekorasyon yapılmış gibi.

28) Bayağılaşmadan sade olabilen gösterişli bir yatak odası stili

SBA EVI SUNFLOWER homify Klasik Yatak Odası İşlenmiş Ahşap Pembe
homify

SBA EVI SUNFLOWER

homify
homify
homify

Klasik, gösterişli, ağırbaşlı ve asil bir görünüm yakalanmış.

29) Hem modern hem de gösterişli bir yatak odası tasarımı

MISCELLANEOUS HOME PROJECT HİSARİ DESIGN STUDIO Modern Yatak Odası
HİSARİ DESIGN STUDIO

MISCELLANEOUS HOME PROJECT

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

Frapan detaylara sahip modern ve ferah bir yatak odası. 

30) Eklektik bir stile sahip şık ve tarz sahibi bir yatak odası

Silas Holst & Johannes Nymark House , SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE Endüstriyel Yatak Odası
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

Silas Holst & Johannes Nymark House

SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

Kendini özgü bir stile sahip, şık, kentli, modern bir yatak odası tasarımı.

​Salon ve oturma odasındaki farklar
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