Türkiye'den aklınızı alacak 30 yatak odası fotoğrafı

Bugün sayfamızı, çeşitli tasarım stillerine sahip olmakla birlikte, hepsi birbirinden güzel ve gösterişli, hepsi ülkemizden yatak odası dekorasyonu fotoğraflarına ayırdık. Ülkemizin en iyi iç mimarları, dekoratörleri ve mobilya tasarım firmaları tarafından gerçekleştirilmiş olan bu yatak odası fikirleri umuyoruz ki siz okuyucularımızın da hoşune gider.
Kontrast renklerin bir arda kullanıldığı, geniş yüzeylerde ise açık krem ve bej tonlarının tercih edildiği klasik bir takım.
Ödüllü mimarların Bodrum Gümüşlük'te gerçekleştirdiği bir projenin yatak odası.
Kandilli'de konumlanan bir villanın geleneksel
Türk stili yatak odası.
Beyaz renkli yüzeylere pudra tonlarının eşlik ettiği, klasik stilde bir yatak odası
Çikolata rengine sahip yüzeyleri ile sıcak ve davetkar bir yatak odası tasarımı
Detaylar, ’Klasik bir başyapıt’ başlıklı yazımızda.
İki cephesi komple cam olan, deniz manzaralı yatak odasına sade bir tasarım.
Özellikle gençlerin hoşuna gidebilecek,çılgın bir yatak odası tasarımı.
Üstelik pufuyla takım.
Koyu renklerin bembeyaz yüzeylerle harmanlandığı, modern ve şık bir yatak odası
Farklı stillerin bir arada kullandığı klektik detaylarıyla dikkat çekiyor.
Geniş alanı ve göz alıcı avize detaylıyla oldukça şaşaalı.
Muazzam bir işçiliğie sahip ahşap duvar detayına dikkat!
Bej rengine eşlik eden pastel maviler ve ona kontrast oluşturan somon rengi çerçeve detayları harika!
Kırsal stilin en doğal, en şık hali, beyaz ve sade.
El boyası, özel tasarım tavanı ve sarmaşık kaplı duvarıyla benzersiz bir tasarım.
Siyah, beyaz ve mor üçlüsünün muhteşem birlikteliği.
Çatı katının eğimli ahşap tavanı altında, taş duvar detaylı bir yatak odası.
Yumuşak renk tonları ile yapılmış harika bir kombinasyon.
Zebra desenli halısıyla da dikkat çekiyor.
Bu koyu renkli oda sanki bir saraydan fırmalış gibi!
Her şeyiyle sade, kullanışlı, şık bir görünüm.
Pastel renkler ile klasik stildeki mobilyalar çok uyumlu.
Bir örnek örtülmüş iki yataktan oluşan şık bir misafir odası.
Mor ile beyazın birlikteliğine çarpıcı detaylar eş26lik ediyor.
Göz alıcı bir modernize etme çalışması
Sanki eski bir köşkün içine modern bir dekorasyon yapılmış gibi.
Klasik, gösterişli, ağırbaşlı ve asil bir görünüm yakalanmış.
Frapan detaylara sahip modern ve ferah bir yatak odası.
Kendini özgü bir stile sahip, şık, kentli, modern bir yatak odası tasarımı.