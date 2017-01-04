Çift kişilik yatak odaları için 6 harika örnek

Son örneğimiz Grange Mexico tasarımı olup kendinizi Fransız romanlarındaymışçasına hissettiriyor. Mobilya seçimi iddialı olmamakla birlikte detaylarındaki incelikle odaya karakter katıyor. Aynı zamanda son derece uyumlu. Bu örnekte iddialı olan kesinlikle renkler. Eşyaların büyük kısmı kırık beyaz olmasına rağmen hardal sarısı kadife yastıklar, yine kadifeden puf minderi ve son olarak gardırobun sarı renkli çekmeceleri yatak odasına neşe katmış.

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