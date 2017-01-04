Çift kişilik yatak odaları için 6 harika örnek

Sağlıklı bir uyku, bedenimiz için önemli bir ihtiyaç olduğundan yatak odasının konforlu olması gerekir. Rahat bir uyku çekebilmek için ihtiyacımıza göre bir yatak bulduktan sonra sıra dekorasyona gelir. Özellikle yeni evlenen kişiler yatak odası şıklığına daha çok özen gösterir. Girizgahtan anlayacağınız üzere bugünkü konumuz çiftler için yatak odası. Başta yatağın kendisi olmak üzere yatak odasını nasıl güzelleştirebiliriz örneklerle inceleyelim.
P+0 Arquitectura imzalı yatak odası ağırlıklı olarak ahşap kaplama bir oda. Ahşap malzeme dokusu ve rengi bakımından genellikle yumuşak ve sıcak bir hava katar bulunduğu mekana. Bu örnekte ise farklı bir etkisi var. Çünkü alevi andıran kırmızımsı bir tonu var ahşabın. Bu ton, kırmızı renkli ipek yatak örtüsüyle vurgulanmış. Yatak dışında odanın her yeri ahşap kaplı olduğundan odanın yıldızı baskın rengiyle yataktır diyebiliriz.
İlk yatak odası örneği sakin ve dinlendirici atmosferiyle öne çıkan bir model. Kahverengi ve toprak tonları olmak üzere gözü yormayan, yumuşak renk paleti yatak odasında önceliği huzur olanlar için ideal bir tercih. Dekorasyonda dikkat çeken parçalara gelince… Bir duvarda yer alan koyu ahşap çerçeveli, devasa, kare biçimindeki ayna dışarı çıkmadan önce nasıl göründüğünüzü anlamak için oldukça elverişli. Yatağın dayandığı duvardaki çizgilerle bölünmüş bej rengi mat deri duvar kaplaması ise odayı olduğundan daha zengin gösteriyor. Bunun dışında loş aydınlatması ve göze çarpmayan renkleriyle huzur dolu bir oda.
Kababie Arquitectos imzasını taşıyan bir diğer yatak odası gençlere hitap eden bir stile sahip. Aynı zamanda çağdaş bir örnek. Soluk gri duvarlara uyumlu olarak yatak nevresimi de gri tonlarında. Kontrast oluşturması için yatak başı ve ayaklı koyu renkte seçilmiş. Yatağın her iki yanında klasik abajur yerine uzun ipli tavan lambaları koyulmuş. Depolama olarak duvar için raf tasarlanarak harici mobilya ile alan daraltılmamış. Böylece daha uyumlu bir dekorasyon çıkıyor ortaya. Tekerlekli çalışma sandalyesi ahşap olması sebebiyle özgün duruyor. Odadaki en esprili öğe ise “You&Me” yazan küçük yastık.
Papeles Pintados tasarımı bu örnek rustik görünümlü duvarıyla ilgi çekici. Farklı tonlardaki ahşapların bir arada yama gibi bulunduğu duvar aslında ahşap kaplı değil oysa. Fotoğrafta gördüğünüz aslında bir duvar kağıdı. O kadar gerçekçi görünüyor ki yatak odasına sahici bir rustik etki kazandırmış. Bunun dışında mobilya seçimi hayli modern. Yatak başı bulunmayan yatağın nevresimleri gri ve beyaz renginde. Özellikle kadife kumaşlı yastıklar çok şık.
Sırada her bir parçası ayrı güzellikte sofistike bir örnek görüyoruz. Labirenti andıran gri-siyah duvar kağıdı, yatağın üzerine denk gelen sanatsal resimle esrarengiz ve zarif hale gelmiş. Ana duvar dışında diğer duvarlar ve tavan ise bembeyaz. Odanın penceresi de hayli özgün. Yuvarlak biçimdeki pencere, duvara düşen ışığıyla odanın gizemini arttırıyor. Yatağa gelince… Krem renkli yatak örtüsü diğer parçalarla yarışmadan dingin ve rahatlatıcı görünüyor. Zemin ise koyu ahşaptan.
Son örneğimiz Grange Mexico tasarımı olup kendinizi Fransız romanlarındaymışçasına hissettiriyor. Mobilya seçimi iddialı olmamakla birlikte detaylarındaki incelikle odaya karakter katıyor. Aynı zamanda son derece uyumlu. Bu örnekte iddialı olan kesinlikle renkler. Eşyaların büyük kısmı kırık beyaz olmasına rağmen hardal sarısı kadife yastıklar, yine kadifeden puf minderi ve son olarak gardırobun sarı renkli çekmeceleri yatak odasına neşe katmış.
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