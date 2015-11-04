Beyaz mucize

Bilirsiniz, bazen bir samimiyet ifadesi olarak, bazen de bir evin küçüklüğünü tarif etmek için kutu gibi bir ev benzetmesini kullanırız. Bugün sizlere gerçekten de kutu gibi bir evi tanıtacağız ama bu ev küçüklüğünden çok gerçekten de bir kutuyu andıran mimarisi yüzünden söz konusu benzetmeyi hak ediyor.

Arjantin'in Rosario kenti yakınlarında bulunan bu göz alıcı villa projesi, Vismaracorsi Arquitectos adlı mimari firması tarafından gerçekleştirilmiş. Şehir dışında bulunan villa sadece müthiş bahçesi, yüzme havuzu ve geometrik çizgilerin hakim olduğu mimarisiyle değil, beyazların ağırlıkta olduğu ferahlık verici iç mekân düzenlemesiyle de dikkat çekiyor. Gelin lafı daha fazla uzatmadan dünyanın öbür ucuna bir yolculuğa çıkıp bu villayı yakından tanıyalım.