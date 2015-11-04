Beyaz mucize

Bilirsiniz, bazen bir samimiyet ifadesi olarak, bazen de bir evin küçüklüğünü tarif etmek için
kutu gibi bir ev benzetmesini kullanırız. Bugün sizlere gerçekten de kutu gibi bir evi tanıtacağız ama bu ev küçüklüğünden çok gerçekten de bir kutuyu andıran mimarisi yüzünden söz konusu benzetmeyi hak ediyor.
Arjantin'in Rosario kenti yakınlarında bulunan bu göz alıcı villa projesi, Vismaracorsi Arquitectos adlı mimari firması tarafından gerçekleştirilmiş. Şehir dışında bulunan villa sadece müthiş bahçesi, yüzme havuzu ve geometrik çizgilerin hakim olduğu mimarisiyle değil, beyazların ağırlıkta olduğu ferahlık verici iç mekân düzenlemesiyle de dikkat çekiyor. Gelin lafı daha fazla uzatmadan dünyanın öbür ucuna bir yolculuğa çıkıp bu villayı yakından tanıyalım.
Bu evin mimarisinin en ilginç yönlerinden biri hazır şekilde getirilip belli bir alana kondurulan prefabrik yapıları andırması. Öyle ki mekânın yümze havuzu ve terasını içine alan ön kısım evin önüne serilmiş bir halı gibi görünüyor. Keskin geometrik hatlar ve tüm duvarı kaplayan pencereler ise villaya yüzyıl ortası modernizmini hatırlatan bir özellik kazandırıyor.
Modernist mimarinin izlerini eve arkadan baktığımızda daha çıkça görebiliyoruz. Yatay bir mimariye sahip olan yapı, gerek malzeme kullanımı gerekse de tasarım diliyle kübizmi de andıran ilginç bir eklektizmle öne çıkıyor. Evin asıl giriş kısmının burada bulunması da ilgi çekici bir ayrıntı.
Şimdi gelin yavaş yavaş bu orijinal evin içinde de bir tur atalım. Öncelikle evin giriş kısmında bizi bir sürpriz karşılıyor. Gördüğünüz gibi küçük bir sera sayesinde hem evin doğayla olan uyumu ve birlikteliği vurgulanmış oluyor, hem de estetik anlamda çok davetkâr bir görünüm ortaya çıkmış oluyor.
Evin salonuna baktığımızda ise hem son derece modern ama yerine kullanılan malzeme ve aksesuarlar sayesinde bir o kadar da sıcak ve davetkar bir manzara bizi karşılıyor. Açık ev prensibine göre düzenlenmiş olan mekânın giriş kısmında salon ve mutfak için genişçe bir alan ayrılmış.
Burada zemindeki ahşap tercihi mekânın hatlarını yumuşatırken, cömert gün ışığı sayesinde ev olduğundan da ferah bir görünüme kavuşuyor. Mobilya tercihlerinde ise görünüm itibarıyla modern ama konfor ve rahatlık açısından da son derece güzel görünen bir oturma grubu görüyoruz. Yastıklar ve karşı taraftaki tekli koltuklar ise canlı renkleriyle mekânın monotonluğa düşmesini önlemiş oluyorlar.
Evin Amerikan mutfağında ise sadelik ve işlevselliğin hakim olduğu, yine ferah bir ortam görüyoruz. Beyazın baskın renk olduğu mutfakta ince uzun bir ada tezgah dikkat çekerken, beyaz eşyalarla sandalyeler renk anlamında hoş birer kontrast unsuru olarak dikkat çekiyorlar.
Bu şahane eve elveda derken mekânın arka kısmında bulunan teras alanına da kısaca göz atalım. Yine modern bir tasarım dilinin kendisini hissettirdiği bu kısımda asıl ilgi çekici olansa bildiklerimize hiç benzemeyen barbekü düzeneği.
Bu evi beğendiyseniz, ’Anadolu'nun kalbinden göz alıcı bir dizayn projesi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.