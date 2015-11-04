Ev dekorasyonunda sonbahar trendleri nelerdir?

Mevsim geçişlerinin insanların ruh hallerini etkilediğini ve her mevsimin insan üzerinde bıraktığı farklı bir takım etkiler olduğunu sık sık duyuyoruz. Bu bağlamda sonbahar'ın etkilerinden en çok bahsedileni, romantizm ve hüzün barındıran melankolik hisler yaratmasıdır. Bu sarı renkli mevsime girerken ev dekorasyonunuzda yapmak isteyeceğiniz değişiklikleri konuşmaya ne dersiniz? Tasarımcıların sonbahar için belirlediği renk ve stiller, temizlikten, kışlık mutfağa sonbahar hazırlıkları ve dekorasyonunuzu sonbahar temasına bürüyecek aksesuarlar bu yazıda olacak. Homify profesyoneller ekibi tarafından seçilen ve uzman tasarımcıların ellerinden çıkmış birbirinden güzel örnekler de dekorasyonunuz için ilham kaynağı olmaya hazır. Herhangi bir stil ya da oda hakkında detaylı dekorasyon fikirleri arıyorsanız sitemizde arama yapabilirsiniz veya bu yılın ev dekorasyon trendleri için “2015 ev dekorasyonu trendleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Ev dekorasyonunda sonbahar temasının belli başlı birkaç ögesi var. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse; etnik desenli dokulu ev tekstil ürünleri, halı ve döşemeler, yün battaniye ve örtüler, sıcak renk tonlarında kırlent ve yastıklar, eskitme kumaşlar, şömine ve sobalar, puf ve minderler, mutfak raflarını süsleyen kışlık erzak kavanozları, sarı ve turuncu aksesuarlar, biblolar ve bol bol mum dekorasyonunuza, hangi stil ve renk yoğunluğunda olursa olsun, sonbahar teması katacak ögelerdir. Bütün bir dekorasyonu ana ve yan mobilyalarıyla değiştirmek mümkün olmasa bile ufak birkaç detayla evinizi sonbahar temasına hazırlayabilirsiniz. Ayrıca temizlik, koltuk kaplatma, soba ve şömineleri kullanılır hale getirme ve kışlık erzak hazırlıkları da sonbaharı evlerinize davet eden hazırlıklardır.

O halde, birbirinden güzel örnek tasarımlarla, sonbahar temasını yaratmak üzerine fikirler vermeye başlayabiliriz…