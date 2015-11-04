Ev dekorasyonunda sonbahar trendleri nelerdir?

Mevsim geçişlerinin insanların ruh hallerini etkilediğini ve her mevsimin insan üzerinde bıraktığı farklı bir takım etkiler olduğunu sık sık duyuyoruz. Bu bağlamda sonbahar'ın etkilerinden en çok bahsedileni, romantizm ve hüzün barındıran melankolik hisler yaratmasıdır. Bu sarı renkli mevsime girerken ev dekorasyonunuzda yapmak isteyeceğiniz değişiklikleri konuşmaya ne dersiniz? Tasarımcıların sonbahar için belirlediği renk ve stiller, temizlikten, kışlık mutfağa sonbahar hazırlıkları ve dekorasyonunuzu sonbahar temasına bürüyecek aksesuarlar bu yazıda olacak. Homify profesyoneller ekibi tarafından seçilen ve uzman tasarımcıların ellerinden çıkmış birbirinden güzel örnekler de dekorasyonunuz için ilham kaynağı olmaya hazır. Herhangi bir stil ya da oda hakkında detaylı dekorasyon fikirleri arıyorsanız sitemizde arama yapabilirsiniz veya bu yılın ev dekorasyon trendleri için “2015 ev dekorasyonu trendleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Ev dekorasyonunda sonbahar temasının belli başlı birkaç ögesi var. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse; etnik desenli dokulu ev tekstil ürünleri, halı ve döşemeler, yün battaniye ve örtüler, sıcak renk tonlarında kırlent ve yastıklar, eskitme kumaşlar, şömine ve sobalar, puf ve minderler, mutfak raflarını süsleyen kışlık erzak kavanozları, sarı ve turuncu aksesuarlar, biblolar ve bol bol mum dekorasyonunuza, hangi stil ve renk yoğunluğunda olursa olsun, sonbahar teması katacak ögelerdir. Bütün bir dekorasyonu ana ve yan mobilyalarıyla değiştirmek mümkün olmasa bile ufak birkaç detayla evinizi sonbahar temasına hazırlayabilirsiniz. Ayrıca temizlik, koltuk kaplatma, soba ve şömineleri kullanılır hale getirme ve kışlık erzak hazırlıkları da sonbaharı evlerinize davet eden hazırlıklardır.
O halde, birbirinden güzel örnek tasarımlarla, sonbahar temasını yaratmak üzerine fikirler vermeye başlayabiliriz…
Sonbahar hazırlığı denince birinci sırayı temizlik ve kışlık erzak hazırlığı tutar. Dilerseniz işin erzak kısmını mutfak başlığına bırakıp biraz temizlik hazırlıklarından bahsedelim. Mevsim geçişleri sırasında dekorasyonda yapılacak en önemli değişiklik evin yazlık dekordan kışlık dekora çevrilmesidir. Camekanlar temizlenip kapanırken, soba ve şömineler kullanılır hale getirilir. Kullandığınız ısınma sisteminin kendine göre farklı hazırlık gereksinimi vardır elbette. Bunları yerine getirmek önemli bir kış adımıdır. Ayrıca halılar serilir, gerekli ise koltuk döşemeleri değiştirilir, sandalyelere minderler takılıp, koltukların üzerine battaniyeler atılır. Hem dekoratif hem de kış mevsiminin önemli bir ihtiyacı olan battaniyelerin, özellikle ekose desenli olanları her sezon, sonbahar koleksiyonlarının vazgeçilmez ögesidir. Bunun yanı sıra evin böcek ve haşerelere karşı ilaçlanması da önemli bir mevsim geçiş hazırlığıdır. Özellikle dekorunda ahşap ögeleri bolca bulunduranlar böcek, nem, küf, tahta kurusu gibi zararlılar için tedbirler almalıdır. Evin nem ve su alma ihtimali olan bölgelerinde yapılacak izolasyon da son derece gereklidir. Bu dekor ahşap ögeleri ile dikkat çeken sıcak bir sonbahar atmosferine sahip. Buna benzer bir dekorasyonunuz varsa işe ilaçlama ve baca temizliği ile başlamalısınız.
Sonbahar dekorasyonlarında oturma odasının en dikkat çeken ögesi halı ve kırlent, battaniye gibi tekstil ürünleridir. Dekorasyon ile ilgili ipuçlarına geçmeden önce bir detaydan daha bahsedelim. Mevsim geçişlerinde evin depolama alanlarının gözden geçirilmesi oldukça önemlidir. Mutfak için kiler alanınızın, oturma odası ve yatak odaları için yük dolaplarının gereksiz kalabalıktan arındırılmış ve temizlenmiş olması gereklidir. Çünkü kışın sık sık ihtiyaç duyacağınız birçok eşyayı bu alanlarda depolayacaksınız. Dekorasyon konusuna geri dönecek olursak; oturma odasının sonbahar temasına bürünmesini sağlayan birincil öge soba, şömine benzeri ısınma araçlardır. Eğer ısınma sisteminiz merkezi ise bu adımı geçebilirsiniz.
İstanbul merkezli Buun Motto Architecture tarafından tasarlanan bu muhteşem ev, Mersin'in Toroslar eteklerinde kurulmuş cennet gibi bir siteye ait. Modern stilde dekore edilmiş evin renk dengesi ve yerleşimi çok başarılı ayrıca stili ile de oldukça uyumlu. Dört mevsim keyifle oturabileceğiniz bir yaşam alanı. Evin diğer alanlarını da görmenizi tavsiye ederiz.
Dekorasyonda, sonbahar trendlerinin başında her zaman mumlar gelir. En güzel yemek masalarını süsleyen, en sıcak oturma odalarına ambiyans katan mumlar sonbahar temasının önemli bir ögesidir. Eğer bu dekordaki gibi masif ahşap masa ve sandalyelerin bulunduğu bir yemek odası dekorasyonunuz varsa desenli kumaş ve örtüler, kuru çiçek ve dallardan yapılan bitkilendirmeler ve mumlar ile muhteşem bir sonbahar masası dekore edebilirsiniz. Kullanacağınız tekstil ürünlerinde sarı, turuncu, kırmızı ve kahverengi gibi tonları tercih etmek sonbahar için çok daha uygun olur. Ayrıca koltuklarınızı kaplatmayı düşünüyorsanız turuncunun vurgu rengi olarak kırlentlerde kullanıldığı, toprak tonlarında oturma grupları son derece popüler. Son olarak, duvar kağıtlarınızı değiştirme şansınız varsa, tercihinizi, bu dekordaki gibi mavi ve kahverengi gibi natürel renklerin kullanıldığı desenlerden yana kullanabilirsiniz.
Sonbahar koleksiyonlarında yatak odaları genelde klasik, kırsal ve kolonyal gibi stillerde dekore edilir. Hayvan postu, dokulu kumaşlar ve desenlerin dikkat çektiği bu koleksiyonlar ikonik mobilyaları ile de göz alır. Bu dekorda bütün bu detaylar göz önünde bulundurulmuş. İkonik Victorian stil sandalyeler, Louis XV berjer ve klasik ayaklı markizin yan mobilya olarak seçildiği dekor, hem stili hem de mobilyaları mükemmel bir koleksiyon yaratmış. Zac and Zac imzalı tasarımın diğer odalarına da bir göz atın deriz.
Mutfaklarda sonbahar hazırlığı diğer odalara göre biraz daha detaylı yapılır zira sadece temizlik ve dekorasyonu değil kışlık erzak hazırlığı da ayrı emek ister. Kış için hazırlanan reçel, konserve, turşu gibi gıdaların süslü kavanozlarda saklanması ve mutfağın görünür raflarında barındırılması, dekorasyon için de sıcak bir hava yaratır. Özellikle küçük baharat kavanozlarının renkli pötikare kumaşlarla süslenip dekorasyona katılması mutfağı zenginleştirir. Modern ve minimal dekorasyonlarda bile bu tarz detaylar genel görüntüyü ısıtarak bir sonbahar atmosferi oluşturur.
Balkon ve teraslar için yapılacak çok da detaylı bir hazırlık yoktur. Sadece camlarınızı sıkı sıkı kapatıp, zemine bir kilim veya halı atarsanız balkonunuzu sonbahar için hazır hale getirmiş olursunuz. Ayrıca bahar aylarında çiçek açarak birbirinden güzel renkler sunan bitkileri balkon veya teraslarınızda kullanarak, hem sonbahar temanız için hem de evinizin bitkilendirme özelliği için güzel bir adım atmış olursunuz.
Genelde dekorasyonda diğer odalardan hol ve antrelere pek sıra gelmez, ama konuklarınızı ilk karşılayan alan olduklarından ihmale de gelmez. Hol ve antre dekorasyonunda yine ambiyans ışıklandırması için mumlar kullanabilirsiniz. Ayrıca klasik stilde tasarlanmış aplikler de antika görünümlü dresuarlar ile mükemmel setler oluşturabiliyor. Sonbahar teması için oldukça uygun bir set olarak deneyebilirsiniz. Bunun yanı sıra antrelerin olmazsa olmazı elbise askılığınızı da kaldırdığınız yerden çıkarıp antreye yerleştirmenizde fayda var çünkü şemsiye ve yağmurluklarınız için çok ihtiyaç duyacaksınız.
Bundan bir 60 yıl öncesinde yaşıyor olsaydık sonbahar hazırlığı için banyoda yapılacak ilk şey banyo sobasını kurmak olurdu. Ama günümüzde böyle ögelere sadece nostaljik amaçla yer veriliyor. Sonbahar hazırlığı sırasında banyonuzun zeminine şık ve dokulu bir kilim veya stilinize göre modern bir yolluk atmak hazırlığınızı tamamlar. Dilerseniz mobilya ve kapılarınızı boyatarak bir renk değişikliğine de gidebilirsiniz.