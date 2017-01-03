Keyifli ve huzur dolu 10 mutfak tasarımı

Evde yemek hazırlığı veya servis hazırlığı yaparken mutfağın ferahlığı ve huzurlu olması işinizi daha keyifli yapmanızı sağlar. Bir mutfağın huzur dolu olması insanın zevkle mutfakta iş yapmasına ve keyifli zamanlar geçirmesine katkı sağlar. Mutfak tasarımlarının dikkatli bir şekilde yapılmaması mutfağın huzur kaynağı olmaktan çıkmasına neden olur. Bu gün homify huzurlu mutfaklar sayfasında yer alan ve insana keyif veren tasarımlara sahip mutfakları yakından inceliyoruz. Bir mutfağın huzurlu olması için tasarımı yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine birlikte bakalım.
Mutfaklarda hareket alanınızın geniş olması, rahat ve konforun üst düzeyde olmasını sağlar. Bu nedenle istediğinizde kolaylıkla mutfak içinde değişiklik yapmanızı sağlayan modüler mobilyalar tercih etmelisiniz.Modüler mobilyalar ile yapacağınız tasarım hem fonksiyonel ve rahat bir mutfak oluşturmanıza hem de huzur bulmanıza katkı sağlayacaktır.
Evinizde tercih edeceğiniz doğal ahşap malzemesi hem doğallık sağlayacak hem de mutfağın örnek mutfak dekorasyonunda olduğu gibi iç açıcı ve ferah olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle mutfaklarda doğal ahşap malzemesinden yapılmış mobilyalar tercih etmelisiniz.
Minimalist dekorasyonlar her zaman sade ve huzur dolu dekorasyonlardır. Mutfak gibi kalabalık odalarda minimalist bir dekorasyon uygulayarak evinizin en şık ve en keyifli odası haline getirebilirsiniz.
Mutfak tasarımlarında tarzınızı yansıtan ve karakterinizi ortaya koyan renkler tercih etmelisiniz. Özellikle koyu renk seven biriyseniz koyu renk kontrastını çok iyi yansıtmalı ve mutfağınıza karakter kazandırarak keyifli bir mutfağa çevirmelisiniz.
Mutfaklarda dolapları tercih etmiyorsanız resimdeki gibi ahşap duvar kaplamaları ile mutfağınızı görsel açıdan zenginleştirebilirsiniz. Doğal ahşap tercih etmeniz küçük olan mutfağı daha da güzelleştirecektir.
Mutfağınızın huzur kaynağı olmasını sağlayan bir başka etken de aksesuarlardır. aksesuarları istediğiniz gibi yerleştirerek keyifli huzur dolu ve dekoratif bir mutfağa sahip olmanız işten bile değil.
Renk diyagramı içerisinde yer alan nötr renkler evlerinizde zarafeti oluşturan ve görselliği ön plana çıkaran renkler olduğu için mutfak tasarımlarında da kullanılmaktadır. Nötr renklerde dekore edilmiş olan mutfak evinizin en zarif alanı olacaktır.
Mutfağınızı kişiliğinize göre dekore etmek istiyorsanız resimdeki gibi tarzınıza ve yaşantınıza uygun bir dekorasyon yapmalısınız. Beyaz ve tonlarını tercih ederek görsel ve şık bir mutfak oluşturabilir kişiliğinize göre dekore ederek muhteşem bir mutfağa sahip olabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta detayların özenle işlenmesidir. Mutfak içinde yer alan çok sayıda detay olduğu için tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar özenli bir şekilde planlanmalı ve tasarlanmalıdır.
Mutfağın keyifli bir mutfak olması renklerin göze hitap etmesi ve mutfağı görsel bir alan haline getirmesi gereklidir. Beyaz renkler mutfağı saf gösterdiği gibi insana huzur veren bir konseptin oluşmasını da sağladığı için tercih edilmelidir. Ayrıca aydınlatma armatürleri de bu konsepte uygun bir şekilde yerleştirilmeli ve aydınlık ışıl ışıl ferah bir mutfak oluşturularak mutfak bir yaşam alanı haline getirilmelidir.