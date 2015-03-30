Mutfağınıza hayat verecek harika aksesuarlar

Mutfaklar hiç kuşkusuz evlerimizin en önemli mekanları arasında ön sıralarda yer alıyor. Geçmişte içinde yemek yapılması dışında herhangi bir amaca hizmet etmediği düşünülen ve bu yüzden de çok önem verilmeyen, belki de evin ışık dahi görmeyen, apartman boşluğuna bakan bir bölümünde konumlandırılan mutfaklar, modern dünyanın ihtiyaçlarına göre şekillenen modern mimaride artık çok farklı bir noktada bulunuyor. Evlerde kapladıkları hacimler büyüdü, genişledi, kimi zaman bir evin en geniş odası bile olabiliyor mutfağı. Çoğu kez yemek odaları, hatta salonlar mutfaklarla bir arada bulunmaya başladı. Ada tipi şık tezgahlar, ankastre mutfaklar, ve elbette, mutfağımızı güzelleştirecek akla gelebilecek her türlü aksesuarlar hayatımıza girdi. Bu yazımızda mutfağınıza olduğu kadar evinizin genel havasına da pozitif etkide bulunacak, hem kalite hem estetik açıdan hayatınıza değer katacak güzellikte mutfak eşyaları ve aksesuarlarından bir derleme sunuyoruz. Hepsi de bugün artık tüm dünyada rekabet edebilecek nitelikte işler üretebilecek düzeye gelmiş yerli tasarımcılarımızın işleri arasından seçildi. Bu harika parçalardan gözlerinizi almakta güçlük çekeceksiniz.