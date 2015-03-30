Mutfağınıza hayat verecek harika aksesuarlar

Mutfaklar hiç kuşkusuz evlerimizin en önemli mekanları arasında ön sıralarda yer alıyor. Geçmişte içinde yemek yapılması dışında herhangi bir amaca hizmet etmediği düşünülen ve bu yüzden de çok önem verilmeyen, belki de evin ışık dahi görmeyen, apartman boşluğuna bakan bir bölümünde konumlandırılan mutfaklar, modern dünyanın ihtiyaçlarına göre şekillenen modern mimaride artık çok farklı bir noktada bulunuyor. Evlerde kapladıkları hacimler büyüdü, genişledi, kimi zaman bir evin en geniş odası bile olabiliyor mutfağı. Çoğu kez yemek odaları, hatta salonlar mutfaklarla bir arada bulunmaya başladı. Ada tipi şık tezgahlar, ankastre mutfaklar, ve elbette, mutfağımızı güzelleştirecek akla gelebilecek her türlü aksesuarlar hayatımıza girdi. Bu yazımızda mutfağınıza olduğu kadar evinizin genel havasına da pozitif etkide bulunacak, hem kalite hem estetik açıdan hayatınıza değer katacak güzellikte mutfak eşyaları ve aksesuarlarından bir derleme sunuyoruz. Hepsi de bugün artık tüm dünyada rekabet edebilecek nitelikte işler üretebilecek düzeye gelmiş yerli tasarımcılarımızın işleri arasından seçildi. Bu harika parçalardan gözlerinizi almakta güçlük çekeceksiniz.
Bar tabureleri evlerimize yerleştirilmesi her zaman çok kolay olmasa da, biraz da gençlik yıllarımızın hayali olan eşyalardır. Fırsatını bulursak mutfağımızda birkaç bar taburesi ile üniversite yıllarını aratmayacak bir ortam kurmayı düşleriz. Lab::istanbul tarafından tasarlanan ve yüzde yüz el işçiliği ile gerçekleştirilen bu model ise, bir gençlik hevesine cevap vermenin çok ötesinde, nesiller boyu yaşayacak bir ustalık ürünü olarak göz dolduruyor. Tek parça bakırın yalnızca bükülmesi ile oluşturulan iskeletin üzeri ham ahşapla tamamlanmış ve gazete, dergi ve benzerinin koyulabileceği deri çanta ile bütünlenmiş Droop bar taburesi, mutfağınızın yıldızı olmaya aday.
Geleneksel el sanatlarımızdan olan seramik, her dönem gerek mutfakta kullanımda olan ürünlerle, gerekse de salonlarımızın vitrininde sergileneceği misafirleri beklerken olsun, hayatımızda olmuştur. Fakat Ufuk Özçizme Seramik tarafından hazırlanan bu çok özel takım, sıradan bir seramik kahve takımı değil. Sufi İstanbul, tamamen el işçiliğiyle üretilmiş ve tüm parçaların üzerine farklı İstanbul manzaraları nakşedilmiş. Gerçekten en iyisini istiyorsanız ve bu olağanüstü güzel takım yalnızca sizde olsun istiyorsanız, doğru yerdesiniz.
Sade çizgilerin hakim olduğu, beyaz ve gri renkleriyle öne çıkan bu modern mutfağın havasını bir anda değiştiren bu çılgın aksesuarlara ne dersiniz? Gerek figürleri, gerekse de üzerlerine işlenmiş desenleri ile ezber bozan nitelikteki bu porselen akseuarlar, Chic Town Deco tarafından sunuluyor. Burada gördükleriniz serinin yalnızca küçük bir parçası, firmanın diğer ürünleri de birbirinden eğlenceli ve aynı zamanda kaliteleriyle de göz dolduran tasarımlardan oluşuyor.
Tamamen el işçiliği ile bakırdan imal edilmiş bu çok amaçlı aksesuarlar, mutfağınızda olduğu kadar salonunuzda ya da evinizin başka bir bölümünde de gayet şık ve pratik olarak kullanılabilir. Hem zarif hem de sağlam yapıları ile uzun yıllar evinizi süslemeye devam edecek bu şık ürünler Sasanna Obje ve Takı Tasarım tarafından incelikle tasarlanıp imal ediliyor.
Çay, ülkemizdeki geçmişi henüz bir asırı ancak bulmasına karşın, hayatımızdaki yeri başka hiçbir şeyle doldurulamayacak kadar büyük olan bir içecek. Yalnızca bir içecek de değil aslında. Üretildiği doğa harikası coğrafyadan başlayarak, demlenmesi, ikramı, eşliğinde yapılan sohbetlerin vazgeçilmezliği ile başlı başına bir kültürdür çay. En çok İngilizler sahiplenir çayı ama, bizde çay bir saat değil her saat içilir. Ne yaparsanız yapın, nereye giderseniz gidin, önce çay ikram edilir. Sunum da çay ikramının en önemli parçalarından biridir. Eğer siz de çay sunumlarınızı misafirleriniz için unutulmaz hale getirmek isteyenlerdenseniz, Murat Pazarcık Sanat Atölyesi tarafından tasarlanan bu sıradışı çay takımı tam da aradığınız şey olabilir.