Misafirleri hayran bırakacak 10 şahane giriş fikri

Her ne kadar giriş koridorunda her türlü mobilyayı kullanma seçeneğiniz olsa da en standart ve klasik tercih bir köşe masası ile birlikte ayna ve çiçeklerdir. Aynanın her iki yanına eklenen lambalarla birlikte elde edeceğiniz basit set sade olsa dahi her zaman şık gösterir.