Misafirleri hayran bırakacak 10 şahane giriş fikri

İyi bir izlenim bırakmak daima fark yaratır. Özellikle de evimiz söz konusu olduğunda.Çünkü yaşam alanımız kim olduğumuzu özetleyen ve de kişiliğimizi gösteren detayları yansıttığımız mekanlara denir. Bu bağlamda evinizin neyi temsil ettiğine dair görsel bir fikir oluşturmak için tasarlanmış ana ortam, salon veya giriş koridorudur. Zira konuklarınızı salonda ağırlar ve giriş koridorunda karşılarsınız.
Evin içinde, evinizin neyi temsil ettiğine dair görsel bir fikir oluşturmak için tasarlanmış ana ortam, salon veya giriş koridorudur. Bu alanlarda stiliniz, görsel olarak ifade etmek istediği şeye ulaşır. Kişilik, belirli stillerin tercihleri ve özel duygular uyandıran diğer şeyler, hepsi birkaç parçada özetlenebilir. Bugünkü yazımızda evin girişi ile ilgili birbirinden güzel 10 dekorasyon modeli derledik. Listede basit ve sade seçeneklerden daha sofistike örneklere dek çok sayıda farklı model bulunuyor. Aşağıdaki örnekleri inceleyerek siz de kendi eviniz için en iyi tarza karar verebilirsiniz.
Renkler, evin sağladığı ruh hallerini, duyguları ve hisleri büyük ölçüde etkiler. Yeşil ise kişide pozitif duygular uyandıran bir renk olduğundan karşılama için doğru bir tercih.
Canlı sarı rengiyle tüm bakışları üzerine toplayan retro tarzındaki komodin holün ana yıldızı konumunda. Öyle ki bembeyaz duvarlar ve şeffaf cam korkuluklu merdiven komodine sadece fon oluşturmuş. Bu örnekteki gibi özel bir parça seçerek evin kalan kısmını sade dekore edebiliriz.
Giriş koridoru için sayısız dekorasyon fikri uygulanabilir. Çünkü belli başlı bir antre mobilyası yoktur, çok amaçlı eşyalar tercih edilir. Genelikle uzun ve dar bir alana sahip olduğu için koridorlara koltuk kullanıldığına pek rastlamayız. Bu örnekte ise koridor nispeten geniş olduğundan bir değişiklik yapılarak iki adet tekli koltuk tercih edilmiş. Kapıya doğru uzanan halı ise önceliğin konuklarda olduğunu vurguluyor.
Dekorasyonda sıcak bir atmosfer sağlamanın en güvenli yolu ahşap kullanmaktan geçer. Bu örnekte ince ve uzun hol ilk önce küçük basamaklar ve sırasıyla ahşap kapılarla devam ediyor. Desenli çini seramikler ve loş aydınlatma ise zarif bir ortam yaratmaya yardımcı oluyor.
Yazının başında belirttiğimiz gibi evimiz bizi yansıtmalı. Bunun en iyi yollarından biri de kişisel deneyimlerinizi anlatan dekoratif objeler kullanmaktır. Bu örnekte ev sahibinin gezdiği ülkelerin haritası ile seyahatlerinde satın aldığı nesneler kullanıldı. Tüm bunların dışında koridora kitaplık yerleştirmek de yaratıcı bir fikir.
Resimde gördüğümüz çalışma odası, salon gibi bölümlerin bağlandığı hol oldukça geniş olup ağırlıklı olarak gri renkte dekore edilmiş. Tam ortaya yerleştirilen yine gri renkli kapitone dikişli, yuvarlak koltuk ise şık lambalarla daha da zengin durmuş.
Eve varır varmaz önce ayakkabılarınızı yerleştirecekseniz ayakkabı rafı şart. Aynı zamanda yuvarlak biçimindeki portatif askılarla misafirlerinizin giyim eşyalarını da yerleştirebilirsiniz.
Giriş holünü zarif, hoş ve davetkar göstermenin en basit yollarından biri çiçeklerdir. Bu örnekteki gibi açık renkli gülleri hasır sepetleri kullanarak düzgünce sunabilirsiniz.
Her ne kadar giriş koridorunda her türlü mobilyayı kullanma seçeneğiniz olsa da en standart ve klasik tercih bir köşe masası ile birlikte ayna ve çiçeklerdir. Aynanın her iki yanına eklenen lambalarla birlikte elde edeceğiniz basit set sade olsa dahi her zaman şık gösterir.
Son örneğimiz yine güzel ve şık bir fikir. Klasik tasarımlı bir kanepe ile fon kompozisyonu olarak tablolar ve lamba. Nezih bir ortamla sonuçlanan mükemmel denge.
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