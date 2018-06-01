Türkiye'den aklınızı alacak 14 banyo fotoğrafı

İdil İç Mimarlık imzasını taşıyan banyo fotoğrafı, klasik örneklere nazaran oldukça canlı ve modern görünüyor. Renkli ve hareketli tasarımının yanında depolama da ihmal edilmemiş. Hem lavabo tezgahı olarak hem de harici bir dolap kullanılarak depolama sorunu fazlasıyla çözüm bulmuş. Bunun dışında kırmızı renkli göz alıcı zemini ile birlikte duvarda kullanılan çizgili seramikler estetik açıdan gayet uyumlu.