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Türkiye'den aklınızı alacak 14 banyo fotoğrafı

nihal e. nihal e.
E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Modern Banyo
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Modern, klasik veya minimalist. Aradığınız tarz ne olursa olsun aşağıdaki fotoğraflara göz atarak hayalinizdeki banyoya karar verebilirsiniz.

​Büyüleyici karanlık

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Ümit Aslan Villası’na ait olan ilk banyo örneği geniş olmakla birlikte koyu karanlık atmosferiyle büyülüyor. Zemindeki mermer ışıltısı, cömertçe kullanılan aynalar, varaklı lavabo tasarımı ve özel aydınlatmasıyla lüks ve parıltılı bir banyo burası. Kısacası şatafat sevenler için başarılı bir model.

​Şansına güven

DECOZONE BAYYURT Modern Banyo
BAYYURT

DECOZONE

BAYYURT
BAYYURT
BAYYURT

İkinci örneğimiz içinde devasa iki adet zar bulunan esprili bir banyo tasarımı. İlk banyonun aksine oldukça aydınlık gözüken bu banyoda fıçıları andıran şekliyle lavabolar da hayli yaratıcı. Tam köşeye denk gelen küvet ise oldukça büyük görünüyor.

​Altın ışıltısı

Sinem ARISOY KEÇECİ, Sinar İç mimarlık Sinar İç mimarlık Klasik Banyo
Sinar İç mimarlık

Sinem ARISOY KEÇECİ

Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık

Sinar İç mimarlık imzasını taşıyan bu banyoda hiç şüphesiz altın ışıltısı dekora damgasını vurmuş. Altın ve varak deyince akla ilk gelen tarz olan klasik stil iyi bir şekilde yansıtılmış banyoya.

​Aydınlık yüzeyler

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Plaza Yapı Malzemeleri tasarımı olan bir başka banyoda ise İtalyan mermer görünümlü porselen seramik kullanılmış. Depolama fikri ise oldukça yaratıcı. Duvar diplerine yapılmış L biçiminde alçak bir kat ile hem depolama sorunu çözülmüş hem de oturma alanı yaratılmış.

​Türk hamamı

HÜRREM VERA DUŞ Klasik Banyo
VERA DUŞ

HÜRREM

VERA DUŞ
VERA DUŞ
VERA DUŞ

Vera Duş imzalı olan fotoğrafta şık bir hamam tasarımı görüyoruz. Malzeme olarak dayanıklı mermer kullanılmış. Oldukça güzel.

​Banyoda dolap

R. Kılınç Evi, idiliçmimarlık idiliçmimarlık Modern Banyo
idiliçmimarlık

R. Kılınç Evi

idiliçmimarlık
idiliçmimarlık
idiliçmimarlık

İdil İç Mimarlık imzasını taşıyan banyo fotoğrafı, klasik örneklere nazaran oldukça canlı ve modern görünüyor. Renkli ve hareketli tasarımının yanında depolama da ihmal edilmemiş. Hem lavabo tezgahı olarak hem de harici bir dolap kullanılarak depolama sorunu fazlasıyla çözüm bulmuş. Bunun dışında kırmızı renkli göz alıcı zemini ile birlikte duvarda kullanılan çizgili seramikler estetik açıdan gayet uyumlu.

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Görkemli bir örnek

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Hakan Helvacıoğlu’nun klasik tarzda yarattığı harikaları sayfalarımızda sıkça görüyorsunuz. Oturma odası dışında aynı şıklığı banyolara da taşıyor. Mermerden yapılma lavabo tezgahı, oymalı dolap, işlemeli ayna ve altın detaylarıyla zarafet ve estetik dolu bir model.

​Yenilikçi dizayn

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Modern Banyo
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Mimkare İç Mimarlık imzasını taşıyan bir diğer banyo ile şatafattan modern sadeliğe geçiyoruz. Ahşapla birlikte yumuşaklar renkler tercih edilmiş banyo ince uzun şeklinden ötürü yenilikçi bir dizayna sahip. Örneğin lavabo tasarımı oldukça sıra dışı.

​Baskın renkler

A. MORİTA EVİ ANTALYA, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Banyo
Mimoza Mimarlık

A. MORİTA EVİ ANTALYA

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Sıradaki banyoda ise birbiriyle yarışan renkler tercih edilmiş. Bununla birlikte hepsi çok ölçülü kullanıldığından kesinlikle göz yormuyor. Şeffaf turuncu lavabo tüm bakışları üzerine çeken modern bir tasarım. Bunun dışında banyoda kırmızı ve gri renkli olmak üzere küçük eşyalarda baskın renkler kullanılmış.

​Modern ve klasik bir arada

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Modern Banyo
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul.

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

İstanbul’da Çekmeköy’de yer alan Yeşil Vadi Erguvan Evi’nin dört adet banyosundan en güzel olana göz atıyoruz. Klasik vurgular modern bir dille yorumlanırken fonksiyonellik unutulmamış.

​Çağdaş tasarım

http://www.erimmobilya.com/banyo-dolabi/ Erim Mobilya Modern Banyo
Erim Mobilya

http://www.erimmobilya.com/banyo-dolabi/

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

Erim mobilya imzasını taşıyan bu banyo örneğinde diğer banyolardan farklı olarak halı kullanılmış. Desen olarak banyonun oval hatlarıyla çok uyumlu olduğundan halı epey yakışmış. Bunun dışında banyonun en özgün yanı kesinlikle lavabosu. Üst üste binmiş iki parçadan oluşan lavabo dolapları banyoyu çağdaş gösteren en büyük etken.

​Pencere önünde küvet

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Bir başka Hakan Helvacıoğlu tasarımı banyo en az ilki kadar gösterişli ve güzel. İçinde bir adet sandalye ve sehpa da bulunan banyo adeta salon gibi döşenmiş.

​Minimalist banyo

Bahçelievlerdekorasyon Ysk Tadilat Minimalist Banyo
Ysk Tadilat

Bahçelievlerdekorasyon

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

Çok fazla klasik örnek gördük, biraz da daha sade modellere bakalım. YSK Tadilat tasarımı olan banyoda duvara gömülü olarak dizayn edilmiş raflığın içi hardal sarısı.

İskandinav tarz

Fatihdekorasyon Tadilat Şirketleri İskandinav Banyo
Tadilat Şirketleri

Fatihdekorasyon

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

Son örneğimiz ise başlıktan da anlaşılacağı üzere İskandinav stil bir banyo. Özellikle zemindeki siyah-beyaz karo seramikler banyoya estetik katıyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Finansal açıdan en iyi ve en kötü 14 bahçe fikri’ başlığını okuyabilirsiniz.

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