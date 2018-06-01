Türkiye'den aklınızı alacak 14 banyo fotoğrafı

Modern, klasik veya minimalist. Aradığınız tarz ne olursa olsun aşağıdaki fotoğraflara göz atarak hayalinizdeki banyoya karar verebilirsiniz.
Ümit Aslan Villası’na ait olan ilk banyo örneği geniş olmakla birlikte koyu karanlık atmosferiyle büyülüyor. Zemindeki mermer ışıltısı, cömertçe kullanılan aynalar, varaklı lavabo tasarımı ve özel aydınlatmasıyla lüks ve parıltılı bir banyo burası. Kısacası şatafat sevenler için başarılı bir model.
İkinci örneğimiz içinde devasa iki adet zar bulunan esprili bir banyo tasarımı. İlk banyonun aksine oldukça aydınlık gözüken bu banyoda fıçıları andıran şekliyle lavabolar da hayli yaratıcı. Tam köşeye denk gelen küvet ise oldukça büyük görünüyor.
Sinar İç mimarlık imzasını taşıyan bu banyoda hiç şüphesiz altın ışıltısı dekora damgasını vurmuş. Altın ve varak deyince akla ilk gelen tarz olan klasik stil iyi bir şekilde yansıtılmış banyoya.
Plaza Yapı Malzemeleri tasarımı olan bir başka banyoda ise İtalyan mermer görünümlü porselen seramik kullanılmış. Depolama fikri ise oldukça yaratıcı. Duvar diplerine yapılmış L biçiminde alçak bir kat ile hem depolama sorunu çözülmüş hem de oturma alanı yaratılmış.
Vera Duş imzalı olan fotoğrafta şık bir hamam tasarımı görüyoruz. Malzeme olarak dayanıklı mermer kullanılmış. Oldukça güzel.
İdil İç Mimarlık imzasını taşıyan banyo fotoğrafı, klasik örneklere nazaran oldukça canlı ve modern görünüyor. Renkli ve hareketli tasarımının yanında depolama da ihmal edilmemiş. Hem lavabo tezgahı olarak hem de harici bir dolap kullanılarak depolama sorunu fazlasıyla çözüm bulmuş. Bunun dışında kırmızı renkli göz alıcı zemini ile birlikte duvarda kullanılan çizgili seramikler estetik açıdan gayet uyumlu.
Hakan Helvacıoğlu’nun klasik tarzda yarattığı harikaları sayfalarımızda sıkça görüyorsunuz. Oturma odası dışında aynı şıklığı banyolara da taşıyor. Mermerden yapılma lavabo tezgahı, oymalı dolap, işlemeli ayna ve altın detaylarıyla zarafet ve estetik dolu bir model.
Mimkare İç Mimarlık imzasını taşıyan bir diğer banyo ile şatafattan modern sadeliğe geçiyoruz. Ahşapla birlikte yumuşaklar renkler tercih edilmiş banyo ince uzun şeklinden ötürü yenilikçi bir dizayna sahip. Örneğin lavabo tasarımı oldukça sıra dışı.
Sıradaki banyoda ise birbiriyle yarışan renkler tercih edilmiş. Bununla birlikte hepsi çok ölçülü kullanıldığından kesinlikle göz yormuyor. Şeffaf turuncu lavabo tüm bakışları üzerine çeken modern bir tasarım. Bunun dışında banyoda kırmızı ve gri renkli olmak üzere küçük eşyalarda baskın renkler kullanılmış.
İstanbul’da Çekmeköy’de yer alan Yeşil Vadi Erguvan Evi’nin dört adet banyosundan en güzel olana göz atıyoruz. Klasik vurgular modern bir dille yorumlanırken fonksiyonellik unutulmamış.
Erim mobilya imzasını taşıyan bu banyo örneğinde diğer banyolardan farklı olarak halı kullanılmış. Desen olarak banyonun oval hatlarıyla çok uyumlu olduğundan halı epey yakışmış. Bunun dışında banyonun en özgün yanı kesinlikle lavabosu. Üst üste binmiş iki parçadan oluşan lavabo dolapları banyoyu çağdaş gösteren en büyük etken.
Bir başka Hakan Helvacıoğlu tasarımı banyo en az ilki kadar gösterişli ve güzel. İçinde bir adet sandalye ve sehpa da bulunan banyo adeta salon gibi döşenmiş.
Çok fazla klasik örnek gördük, biraz da daha sade modellere bakalım. YSK Tadilat tasarımı olan banyoda duvara gömülü olarak dizayn edilmiş raflığın içi hardal sarısı.
Son örneğimiz ise başlıktan da anlaşılacağı üzere İskandinav stil bir banyo. Özellikle zemindeki siyah-beyaz karo seramikler banyoya estetik katıyor.
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