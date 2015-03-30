Karakter sahibi bir villa

Yatay mimarinin giderek daha fazla tartışılmaya başlandığı bugünlerde, villa tipi evlerde yaşamak pek çok kişi için şehrin merkezindeki lüks dairelerde yaşamaktan çok daha fazla tercih edilir hale geldi. Üstelik yalnızca orta yaş ve üzeri insanlar değil, imkanı olan hemen herkes bu türden rahat ve sakin bir yaşamın hayalini kurar oldu. İstanbul'un gün geçtikçe daha da karmaşık ve zor bir hal alan keşmekeşinin de durumda ciddi bir payı var kuşkusuz. Tüm bunlar müstakil villa projelerinin gerek sayıca gerekse de nitelik olarak artış göstermesine sebep oluyor. Elbette buna paralel olarak iç mimari ve dekorasyon alanları da buna göre yeniden ve yeniden şekilleniyor. Bugün ele aldığımız tarz ve karakter sahibi villanın dekorasyon çalışması ise iddialı çalışmaları ile son dönemde adından söz ettiren firmalar arasında olan Escape From Sofa tarafından yapılmış. Ahşap unsurların ve doğal taş uygulamalarının ağırlıkla hissedildiği bu şık villa, sade olduğu kadar zarif tarzıyla gerçekten ilham verici özellikler taşıyor.