Karakter sahibi bir villa

Yatay mimarinin giderek daha fazla tartışılmaya başlandığı bugünlerde, villa tipi evlerde yaşamak pek çok kişi için şehrin merkezindeki lüks dairelerde yaşamaktan çok daha fazla tercih edilir hale geldi. Üstelik yalnızca orta yaş ve üzeri insanlar değil, imkanı olan hemen herkes bu türden rahat ve sakin bir yaşamın hayalini kurar oldu. İstanbul'un gün geçtikçe daha da karmaşık ve zor bir hal alan keşmekeşinin de durumda ciddi bir payı var kuşkusuz. Tüm bunlar müstakil villa projelerinin gerek sayıca gerekse de nitelik olarak artış göstermesine sebep oluyor. Elbette buna paralel olarak iç mimari ve dekorasyon alanları da buna göre yeniden ve yeniden şekilleniyor. Bugün ele aldığımız tarz ve karakter sahibi villanın dekorasyon çalışması ise iddialı çalışmaları ile son dönemde adından söz ettiren firmalar arasında olan Escape From Sofa tarafından yapılmış. Ahşap unsurların ve doğal taş uygulamalarının ağırlıkla hissedildiği bu şık villa, sade olduğu kadar zarif tarzıyla gerçekten ilham verici özellikler taşıyor.
Başta da belirttiğimiz gibi, bu villaya rengini veren en önemli şeylerlin arasında ahşap başı çekiyor. Tamamı kendi türlerinin en iyileri olan ahşap ürünler evin bütününe sıcak ve samimi olduğu kadar asil de bir hava katıyor. Her şeyin giderek daha yapay, daha plastik, daha kısa ömürlü bir hale geldiği çağımızda her zamankinden daha da fazla dikkat çekiyor yüksek kaliteli ahşap ürünler. Örneğin burada gördüğümüz son derece şık yemek masası. Pek çok odanın duvarların aradan kaldırılarak birleştirilmesi ile son derece ferah ve geniş bir hale gelen açık bölmedeki bu yemek alanı, her açıdan konforlu ve keyifli zamanlar vaat ediyor.
Aynı geniş alan içinde yer alan bölümlerden bir diğeri de bu harika çalışma alanı. Ön planda görülen şık asimetrik çalışma masasını, arka planda dolap ünitesinin devamında ve onunla aynı genişlikteki ikinci bir çalışma bölümü tamamlıyor. Şık olduğu kadar eldeki hacimden de mükemmel bir biçimde yararlanılmasını garanti altına alan bu ikinci çalışma bölümü ise doğal taş kaplama uygulamasının yapıldığı duvarda yer alan ekranla birlikte modern bir havaya bürünüyor.
Hayatın bu kadar hızlı akmadığı ve mekanın bu kadar kıymetli olmadığı eski dönemlerde, konutlar için hacim sorunu diye bir şey söz konusu değildi. Gerek müstakil konutlar, gerekse de apartman daireleri son derece geniş ve ferah tasarlanırdı. Ancak mekanların bu kadar geniş olduğu dönemlerde bile, üst kattan bir bölümün boş bırakılarak bu tarz çok yüksek tavanlı bir salon elde edilmesi gibi uygulamalar pek nadiren görülüyordu. Bugünse kısmen loft tipi evleri de andıran bu tarzda oturma odaları giderek yaygınlaşan bir trend haline geldi. Bunun için feda edilen hacmin hakkını fazlasıyla veren ve bulunduğu evin karakterini belirleyen bu tip alanları önümüzdeki yıllarda da sık sık göreceğiz büyük olasılıkla.
Yüksek duvardaki doğal taş kaplaması gerçekten de odaya son derece sıcak bir hava katıyor. Fakat bu mekanın karakterini belirleyen unsurun, ortada bulunan ve doğal ahşapta üretilmiş geniş sehpa olduğunu söylersek çok da abartmış olmayız. Modern, rahat ve gösterişten uzak bir tarzdaki koltukları harika bir şekilde bütünleyen sehpa, doğal taş kaplamasıyla da mükemmel bir uyum içinde.
Bir parça seksenli yılların dekorasyon tarzını da andıran bu şık mekanda da yine ahşap ağırlığı gözlerden kaçmıyor. Sade bir çizgide olmakla birlikte yine de sıradışı olmayı başaran bütünüyle ahşaptan imal edilmiş televizyon ünitesi, doğal bir malzemenin teknolojik unsurlarla bile ne kadar mükemmel bir birliktelik yakalayabileceğini kanıtlar nitelikte adeta. Escape From Sofa, bu evin bütününde son derece kaliteli, özgün ve şık bir tarz yaratmayı başarmış.