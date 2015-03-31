Sıradışı yatak odaları

Gün içinde pek sık hatırlamasak veya belki de unutmak istesek de hayatımızın üçte birlik bir kısmını uykuda geçiriyoruz. Çalışmayı bile şu ya da bu sebeple bir süreliğine ya da tamamen bırakabilsek bile, uyku her gece bizi bekliyor, çünkü hayatta kalmamızı o sağlıyor. Sırf bunun için bile yatak odaları üzerine düşünülmesi, incelikle tasarlanması gereken mekanlardır. Uyku zamanının ve uyanma anının kaliteli olabilmesi, yatak odasının ne kadar konforlu ve rahat olduğuyla ilgilidir. Uykunun kalitesi ise bütün hayatınızın niteliğini belirler. Bu yazımızda sizler için gerçekten kaliteli bir uykunun nasıl bir yatak odasında olabileceğine dair fikir verebilecek olağanüstü güzellikte sıradışı yatak odalarını derledik.
Son derece geniş iç hacmi ile göz dolduran, tabandan tavana uzanan geniş penceresi ile güne doğal ışıkla başlamanızı sağlayacak bu yatak odası aynı zamanda mobilyaları ile de dikkat çekiyor. Sıradışı bir tarzda olmakla birlikte sade ve modern bir çizgiden de ödün vermeyen bu şık mobilyalar kendi sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan Mahir Mobilya imzasını taşıyor.
Eşine az rastlanır bir manzaraya sahip olması yanında, tasarımı ile de örneğini göremeyeceğiniz bir tarza sahip olan bu yatak odası ise As Tasarım – Mimarlık tarafından hayata geçirilmiş. Oldukça alçak bir profilde olan yatak, panaromik manzaranın hiç kesilmeden odanın bütününe yayılmasını sağlıyor. Aynı zamanda ilgi çekici tasarımlarıyla da öne çıkan bu mobilyalar bütünüyle özel olarak imal edilmiş. Birinci sınıf ahşaptan imal edilen zeminler, arka plandaki giyinme bölümüyle yatak bölümünü ayıran geniş cam bölme, panaromik ön cepheden gelecek rahatsız edici olabilecek ışığı kesmek için kullanılan sade stor perdeler ve modern bir tarzdaki aydınlatmalar, bu sıradışı yatak odasının diğer gizli kahramanları adeta.
Rahat bir uyku ve güzel bir gün için güzel bir yatak odası şart demiştik. Ama güzel bir yatak odasının nasıl olacağı kişiden kişiye çok büyük değişiklikler gösterebilir. Kimi insan yalnızca bir yatak ve komodinin bulunduğu bir odayı tercih edebilecekken, bir başkası kitaplarından ayrılmak istemez ve en rahat uykuyu kütüphanesinin de yanında olduğu bir yatak odasında uyuyabilir. Tüm bunlar tamamen tercih ve zevk meselesidir. Özetle yaşam tarzlarımız ve dekorasyon tercihlerimiz elbette yatak odalarımızı da yansır. Mimoza Mimarlık imzası taşıyan bu yatak odasında ise asil bir çizgi dikkatlerden kaçmıyor. Avizesinden yatak örtüsüne, tavanda kullanılan desenli gizli aydınlatmadan aksesuarlarına varana kadar eski Osmanlı saraylarını andıran asil detaylarla süslenmiş bu yatak odası, böyle bir tarzdan hoşlanan kişiler için mükemmel bir uyku vaat ediyor.
Ülkemizin önde gelen iç mekan tasarımcılarından, ya da daha doğru bir ifadeyle sanatçılarından biri olan Hakan Helvacıoğlu tarafından yaratılan bu yatak odası ise her yönüyle özgün ve benzersiz. Mobilya seçiminden renk tercihlerine, doğal ışık ve aydınlatma elemanlarının bir arada kullanılma biçimine kadar gerçek anlamda tarz sahibi bir yatak odasında uyanmak isteyen biri için tam anlamıyla mükemmel denebilecek bir mekan. Antika mobilyalarla modern bir yatağın birlikte kullanılması ise odaya ayrı bir hava katıyor.
Tercih edilen renkler, mobilyalar, kumaşlar ve aksesuarları ile seksenli yıllardan izler taşıyan bu nostaljik yatak odası ise Aya Yapı Tasarım tarafından tasarlanmış. Kadife kumaşın sıcaklığının sütlü kahve tonlarla tamamlanması ile rahat bir hava yakalanmış. Heybetli olmakla birlikte gösterişten kaçınan ve işlevselliğin de geri planda kalmadığı bu yatak odasında rahat bir uyku çekebileceğinizden emin olabilirsiniz.