Sıradışı yatak odaları

Rahat bir uyku ve güzel bir gün için güzel bir yatak odası şart demiştik. Ama güzel bir yatak odasının nasıl olacağı kişiden kişiye çok büyük değişiklikler gösterebilir. Kimi insan yalnızca bir yatak ve komodinin bulunduğu bir odayı tercih edebilecekken, bir başkası kitaplarından ayrılmak istemez ve en rahat uykuyu kütüphanesinin de yanında olduğu bir yatak odasında uyuyabilir. Tüm bunlar tamamen tercih ve zevk meselesidir. Özetle yaşam tarzlarımız ve dekorasyon tercihlerimiz elbette yatak odalarımızı da yansır. Mimoza Mimarlık imzası taşıyan bu yatak odasında ise asil bir çizgi dikkatlerden kaçmıyor. Avizesinden yatak örtüsüne, tavanda kullanılan desenli gizli aydınlatmadan aksesuarlarına varana kadar eski Osmanlı saraylarını andıran asil detaylarla süslenmiş bu yatak odası, böyle bir tarzdan hoşlanan kişiler için mükemmel bir uyku vaat ediyor.