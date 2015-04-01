Huzur dolu şık bir villa

Bazı evler, hem dekorasyon açısından, hem mimari açıdan, hem de seçilen renkler sayesinde içinde yaşayanların içini huzurla doldurur. Huzurlu ve şık bir ev dizayn etmek belki de gösterişli, rengarenk ve albenili bir ev tasarlamaktan çok daha zordur. Çünkü huzur modern dünyanın telaşında ve stresinde elde etmesi en güç duygulardan biri haline geldi artık. Huzur dolu bir ev yaratmak için yorucu olmayan açık renkler, uyumlu ve dingin bir hareketliliğe sahip aksesuarlar ve mobilyalar seçmek gerekiyor. Elbette ergonomi de bir o kadar önemli çünkü hayatımızdaki stresi ve telaşı azaltmaya yönelik tasarımlarda şıklık ve sadelik kadar işlevsellik ve kullanışlılık da ana rollerde yer alıyor. İşte Çizge Mimarlık tarafından dizayn edilen bu muhteşem villa da hem olabildiğine şık hem de insanın içini huzurla ve sakinlikle kaplayan dikkat çekici bir tasarım örneği.