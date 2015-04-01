Huzur dolu şık bir villa

Bazı evler, hem dekorasyon açısından, hem mimari açıdan, hem de seçilen renkler sayesinde içinde yaşayanların içini huzurla doldurur. Huzurlu ve şık bir ev dizayn etmek belki de gösterişli, rengarenk ve albenili bir ev tasarlamaktan çok daha zordur. Çünkü huzur modern dünyanın telaşında ve stresinde elde etmesi en güç duygulardan biri haline geldi artık. Huzur dolu bir ev yaratmak için yorucu olmayan açık renkler, uyumlu ve dingin bir hareketliliğe sahip aksesuarlar ve mobilyalar seçmek gerekiyor. Elbette ergonomi de bir o kadar önemli çünkü hayatımızdaki stresi ve telaşı azaltmaya yönelik tasarımlarda şıklık ve sadelik kadar işlevsellik ve kullanışlılık da ana rollerde yer alıyor. İşte Çizge Mimarlık tarafından dizayn edilen bu muhteşem villa da hem olabildiğine şık hem de insanın içini huzurla ve sakinlikle kaplayan dikkat çekici bir tasarım örneği.
Beyaz renk tarih boyunca hep masumiyeti, şıklığı, sadeliği ve zarafeti temsil etmiştir. Beyaz tonlarının hakim olduğu bu evi gezerken de içinizi yalnızca olumlu ve iyi duygular kaplıyor. Denize nazır bu salonda yer döşemelerinde parlak beyaz, duvar boyası olarak da mat beyaz tercih edilmiş ve yemek alanındaki duvara asılı kahverengi tonlarındaki tablolar, siyah avize ve pencere ünitesindeki siyahlıkla kontrast oluşturularak beyaz hakimiyeti sıkıcılıktan kurtarılmış. Oturma grubunun gri rengi keskin beyazlığı mükemmel bir geçişle yumuşatırken, gazetelik ve orta sehpanın şık tarzları halının hareketliliğiyle birleşerek salonun karakterini oluşturuyor.
Tasarımda salonun köşesinde konumlanan bir çalışma alanı da var. Odanın geri kalanının dizaynıyla uyumlu bir şekilde şık tasarımlı beyaz bir ahşap masa ve beyaz bir raftan oluşan bu çalışma alanı üzerindeki çalışma öğeleri ve aksesuarlarla hareketlendiriliyor. Çalışma masasının üzerinde de yemek alanında olduğu gibi kahverengi tonlarında modern bir tablo asılmış ve bu sayede hareketin derinleşmesi sağlanmış. Çalışma masasının yanında yer alan ve muhteşem deniz manzarasına bakan siyah renkli sallanan sandalyeyse odanın en keyifli öğesi olma özelliğini taşıyor.
Salona bir başka açıdan baktığımızdaysa yemek alanından çalışma masasına kadar uzanan şıklığın bu kadarla sınırlı olmadığını görüyoruz. Bu geniş yaşam alanının geniş bir manzarayla deniz gören pencerelerinin tam karşısında şahane bir şömine ünitesi yer alıyor. Beyaz hakimiyeti bu bölgede de sürerken şöminenin kendisinin siyah olması odanın bütününde sağlanan kontrastı sağlıyor. Şöminenin önündeki ahşap kütükse şık bir ayrıntı olarak göze çarpıyor.
Mutfak tasarımında gri ve beyazın dansından faydalanılmış ve ortaya bu asil ve zarif dizayn çıkmış. Parlak ve koyu gri mutfak dolapları yemek pişirme alanları için pek de alışılmış olmayan sıradışı bir fikir. Grinin en çok yakıştığı rengin kırmızı olduğu bir gerçek. Bu uyum yerdeki özel tasarımıyla dikkat çeken hareketli halıyla elde edilerek, koyu gri ve beyazdan oluşan renk hakimiyetinin koyu kırmızıyla karakter ve canlılık kazanması sağlanıyor.
Bir banyo tasarımı ne kadar asil olabilir diye sorarsanız, cevap olarak bu banyo gösterilebilir. Kırçıllı gri duvar banyoya mükemmel ve modern bir atmosfer sağlarken üzerindeki duvarın çoğunu kaplayan klasik desen mekâna son derece asil ve şık bir ağırbaşlılık katıyor. Duvara asılı aydınlatma lambasından orijinal ve karakterli tezgahına, tezgahın üzerindeki aksesuarlardan yer karolarının özenle düşünülmüş sade ama estetik görüntüsüne kadar her şeyiyle mükemmel bir çağdaş banyo örneği. Banyonun duvarındaki alacalı renk sadece bir banyo için değil, aynı zamanda pek çok başka mekânda kullanılmak için son derece modern, hareketli, ağırbaşlı ve modern bir renk. Tek bir ayağının olduğunu gördüğümüz banyo tezgahıysa bir banyo tezgahından çok bir heykeli andırıyor. Musluğun alıştığımız gümüş renkte değil altın renginde olması da odadaki ince ayrıntılardan yalnızca biri.