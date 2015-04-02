Özgün genç odası takımları

Gençliğin kıymetini anlatmaya gerek yok. İnsan ömrünün en deli dolu, en heyecanlı, en hareketli ve canlı yıllarıdır ergenlikten yetişkinliğe kadar geçen süre. 10-18 yaşları arasında bir çocuğunuz varsa, onlar için odalarının ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. İnsan bu yaşlarda kendine ait özel bir dünya yaratmaya ve kişiliği şekillenmeye başlar. Bu kendine ait özel dünyayı yaratma isteği bu yaştaki çocukların ebeveynlere olan bağımlılığın kırılması ve kendi kimliklerini bulmaları için son derece gerekli bir duygu. Mahremiyet duygusu da işte tam da bu dönemde belirginleşmeye başlıyor. Dolayısıyla bu yaşlardaki çocuklar için odaları bir anlamda kendi kimlikleri, kişilikleri anlamına geliyor ve yetişkinliğe adım atmada çok önemli bir yer tutuyor. Tıpkı bizim kendi evimizin dekorasyonunu kendi zevklerimize göre şekillendirmemiz gibi, bu yaşlardaki gençlerin odaları da kendi isteklerine ve önceliklerine göre dizayn edilmeli. İşte farklı karakterlerdeki gençler için dizayn edilmiş farklı genç odası fikirleri…