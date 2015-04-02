Özgün genç odası takımları

Gençliğin kıymetini anlatmaya gerek yok. İnsan ömrünün en deli dolu, en heyecanlı, en hareketli ve canlı yıllarıdır ergenlikten yetişkinliğe kadar geçen süre. 10-18 yaşları arasında bir çocuğunuz varsa, onlar için odalarının ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. İnsan bu yaşlarda kendine ait özel bir dünya yaratmaya ve kişiliği şekillenmeye başlar. Bu kendine ait özel dünyayı yaratma isteği bu yaştaki çocukların ebeveynlere olan bağımlılığın kırılması ve kendi kimliklerini bulmaları için son derece gerekli bir duygu. Mahremiyet duygusu da işte tam da bu dönemde belirginleşmeye başlıyor. Dolayısıyla bu yaşlardaki çocuklar için odaları bir anlamda kendi kimlikleri, kişilikleri anlamına geliyor ve yetişkinliğe adım atmada çok önemli bir yer tutuyor. Tıpkı bizim kendi evimizin dekorasyonunu kendi zevklerimize göre şekillendirmemiz gibi, bu yaşlardaki gençlerin odaları da kendi isteklerine ve önceliklerine göre dizayn edilmeli. İşte farklı karakterlerdeki gençler için dizayn edilmiş farklı genç odası fikirleri…
İndeksa Mimarlık tarafından tasarlanan bu genç odası renkliliğiyle ve hareketliliğiyle dikkat çekse de bu renkliliğe ve canlılığa rağmen sakin bir atmosfere de sahip. Rengarenk nevresimler, halı ve kelimelerle süslü hareketli duvar kağıdı odaya gençliğe has bir enerji yayarken odaya hakim olan canlı mavi tonu maviden gelen dinginliği sağlıyor ve 15-17 yaşları arasındaki olgunluğa adım atan bir genç için ideal bir model haline geliyor.
Voltaj Tasarım tarafından projelendirilen ve uygulanan bu genç odası tasarımıysa artık yetişkinliğe adım atan olgun bir gencin zevklerine hitap eder nitelikte. Geniş çalışma masası odanın sahibi olan gencin derslerine odaklanmasına yardımcı olacak şekilde yerleştirilmiş, üzerindeki kara tahta hem bir not alma aracı hem de estetik bir aksesuar olarak odaya karakter kazandırıyor. Uzayan yatak başının estetiği ve yatağın üzerindeki tablolar odanın olgunlaşmasını sağlamış.
Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu oda, hayal gücü kuvvetli bir gencin isteyeceği sıradışı bir tasarıma sahip. Odanın duvarlarında kullanılan mavi tonu bu yaşlardaki gençlerin ihtiyacı olan kesintisiz ve sağlıklı uykuya yardımcı olurken, yine duvarlara yerleştirilen kuş ve bulut desenleri odanın hareketlenmesini sağlıyor. Yatak başının gökkuşağı şeklinde uzanıp bulutla birleşmesi odanın gençlik enerjisini yansıtıyor. Fazla aksesuar ve mobilya olmamasıysa odaya canlı bir sadelik katarken aynı zamanda odanın fazla dağılmasına da engel oluyor.
Bu rengarenk çocuk odasıysa 10-15 yaşları arasındaki kız çocuklarının bayılacağı bir tasarıma sahip. RGS İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu oda, ranzalı dizaynı sayesinde iki kardeşe ait bir oda olmaya oldukça uygun. Duvardaki renkli çerçeveli aynalardan oyuncaklara, dolabın üzerindeki desenlerden pembe çiçek şeklindeki ışığa kadar her bir ayrıntı cıvıl cıvıl kız çocukları için düşünülüp tasarlanmış.
Hem şık hem de düzenli bir genç odası tasarımının pek de mümkün olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz; işte bu da kanıtı. Tasarımında Paker Mimarlık imzası taşıyan bu çocuk odası hem renkli ve hareketliliğiyle çocuğunuzun gönlünü çalacak hem de raflardaki bölmelerdeki renkli kutular sayesinde düzenli tutulması çok daha kolay olduğu için sizin. Duvarlara yerleştirilmiş çerçeveli fotoğraf ve resimler hem çocuğunuzun aile bağlarını kuvvetlendirmeye hem de hayal gücünü canlı tutmaya yarıyor.
Son olarak Arte Fabbro tarafından dizayn edilmiş bu güzel ve canlı genç odasını ziyaret ediyoruz. Odaya duvar kağıdıyla hareket ve canlılık sağlanırken yalnızca tek bir cephenin duvar kağıdıyla kaplanması odanın hareketliliğinin yorucu olmasını engellemiş ve böylece geniş çalışma masasında çalışan çocuğunuzun derslerine odaklanması kolaylaşıyor. Odanın tamamında yumuşak renkler kullanılarak sakin ve canlı bir tasarım yaratılmaya özen gösterilmiş.