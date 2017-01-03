Evinizi renk ve enerjiyle doldurmanın 12 yolu

Ülkemizde de son on yıldır yeniden popüler olan, eski tip seramik karolarla kaplanmış bir merdiven görüyoruz. Bu karolar, mutfak, banyo, balkon, antre ve koridor için de harika bir seçim olabilir. Onlarca desen ve renk seçeneğine sahip olan geleneksel karolar mekanlara eşsiz bir hava katıyor.

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