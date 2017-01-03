Evinizi renk ve enerjiyle doldurmanın 12 yolu

Bazı evler davetkar dekorasyonlarıyla sizi kendine çeker. Her bir parçası özenle seçilmiş eşyalar, canlı renkler ve bitkilerle süslenmiş alanlar ve taze, ferah bir ambiyans sağlarlar. Dekorasyonda ne bir abartı vardır ne de sıradanlık. Ev sahiplerinin kişisel beğenilerini ortaya koyan, ancak sanki bire bir siz kendiniz seçmişsiniz gibi sizin beğenilerinize de hitap eden aksesuarlar, mekana verdikleri eklektik hava evi tamamen özel ve benzersiz hale getirirler. Bugün sayfamıza konuk olan küçük otel de tıpkı böyle, sıcak bir ev görüntüsü veriyor. Madrid'de konumlanan ve seçilen mobilyalar, aksesuarlar, renkler ve desenler ile insanın içini mutluluk ve huzurla dolduran bu minik oteli gelin daha yakından görelim.
Hem geleneksel hem modern… Taze, temiz ve ferah bir görüntü için beyazdan güzeli yok. Üstelik bitkiler için de muhteşem bir fon oluşturuyor.
Bol bol doğal gün ışığı alan bir antre, kareli linolyum zemin ve sarı aksesuarlar ile son derece iç açıcı ve davetkar.
Yapıdaki tüm mekanlar yeşilin çeşitli tonlarına sahip canlı bitkiler ile dekore edilmiş; bu da mekanlara iç açıcı, keyifli bir atmosfer kazandırmış.
Ülkemizde de son on yıldır yeniden popüler olan, eski tip seramik karolarla kaplanmış bir merdiven görüyoruz. Bu karolar, mutfak, banyo, balkon, antre ve koridor için de harika bir seçim olabilir. Onlarca desen ve renk seçeneğine sahip olan geleneksel karolar mekanlara eşsiz bir hava katıyor.
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Bitkilerle ve desenli karolarla dekore edilmiş merdivenin duvarları ise son derece sade. Çerçevesiz, değişik şekillere sahip aynalar ile süslenmiş.
Beyaz duvarlar ve beyaz zemin birbirinden güzel renklere sahip aksesuarlar ile dekore edilmiş. Kullanılan renklerin hiçbiri aşırı parlak ve göz alıcı değil, aksine canlı olmalarına rağmen doğal bir görünüme sahipler.
Bu evi sıcak ve sevimli yapan ilk özelliği kullanılan tüm eşyaların ve aksesuarların abartısız ve basit olmaları. Sanki aile büyüklerinin evlerinden toplanmış mobilyalar, her biri tek tek sevilerek alınmış aksesuarlar.
Mekanlara eklektik havayı veren unsur ise her biri özenle seçilmiş, biribirinden farklı stillere ve dönemlere sahip mobilya ve aksesuar parçalarının uyum içerisinde kullanılması.
Yatak odalarının her biri farklı bir dekorasyona sahip, yani otellerde alışık olduğumuz üzere, her biri bir örnek değil, aksine tek tek özenle dekore edilmişler.
Bu yatak odasında beyaz yüzeyle sarı ve yeşil tonlarındaki bir renk yelpazesi içinde yer alan aksesuarlar ile dekore edilmiş.
Beyaz yüzeylere eşlik eden krem ve açık bej tonları yeşil aksesuarlar ile renklendirilmiş. Duvarlar ise yemek odası konseptine uygun şekilde antik görünümlü tabaklar ile dekore edilmiş.
Mutfaklara en çok yakışan dekorasyon stillerinden biri olan kırsal detayları bu mekanda görebiliyoruz. Zemin, daha önce bahsettğimiz gibi eski tip seramiklerle kaplanmış. Ahşap kabinlere eski tip, seramik kaplı tezgah eşlik ediyor. Kullanılan renklerin tamamı pastel ve yumuşak tonlarda.
Aslında evin tamamına hakim olan hava bu: Hem modern hem de geleneksel. Mekanın eşsiz aklektik atmosferini sağlayan, modern parçalar ile geleneksel detayların bir arada kullanılması evi şık, sıcak, davetkar hale getirmiş.
Yumuşak renklerle dekore edilmiş benzer bir dairenin fotoğrafları için, Küçük bir daireden aynen alabileceğiniz 8 fikir başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.