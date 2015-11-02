Şarap mahzeni nasıl kurulur ?

Şarap, özellikle antik medeniyetlerden günümüze kadar gelmiştir ve kimilerine göre insanlığın en eski biyolojik icatlarından biridir. Temelde, üzümün mayalanması esasına dayanan şaraplar, özellikle çok fazla çeşit barındırması sebebi ile de sık sık tercih edilen içeceklerden. Peki ama özellikle şaraptan hoşlanan insanlar için, kendi evlerinde şarap mahzeni kurmak mümkün müdür ? Bu yazımızda bu soruyu farklı açılardan ele alarak, kendi başına bir şarap mahzeni dekore etmek isteyen okurlarımıza yol göstermeye çalıştık.
Her şeyden önce, -çabalarınızın da boşa gitmemesi adına- her şarabın uzun müddet sağlamca korunamayacağını hatırlamalısınız. Özellikle sofra şarabı olarak bilinen şaraplar, diğer şarapların aksine hangi koşulda saklanırsa saklansın eninde sonunda bozulur. İşte bu sebepten ötürü, eğer şarap mahzeninizde bu tarz şarapları muhafaza etmek niyetinde iseniz, baştan vazgeçmelisiniz. Yazımızın başında, şarabın oldukça eski bir öyküsünün olduğundan dem vurmuştuk. Peki teknolojinin her yönde böylesine engin ilerlemeler kaydettiği günümüzün aksine geçmişte şaraplar nasıl muhafaza ediliyordu ? Bu soruya yanıt vermeden önce, şarap muhafazasında önemli birkaç noktaya değinmek istiyoruz. Şarapları uzun müddet korumak için dikkat edilmesi gereken en önemli konu hiç şüphesiz sıcaklık. Mayalama işlemi yapacak olan bakterileri tetikleyecek/durduracak olan unsur yine sıcaklıktır. İşte bu sebepten ötürü, şarap mahzeni kurarken sıcaklığı kontrol edebileceğiniz bir sistemden faydalanmaya çalışın. Günümüzdeki mahzen ısıtma sistemleri, sıcaklığı belli bir noktada sabitleme konusunda epey kullanışlı. Şarap konusunda uzman kişiler de şarabın muhafazası konusunda en iyi aralığın -+20 derece olduğunu söylüyor. Sıcaklığı ayarladıktan sonra işinizin bittiğini sanıyorsanız, epey yanılıyorsunuz. Çünkü uygun sıcaklıkta bir ortama sahip olmak, şarap mahzenine sahip olmak değildir. Bu konuda yapabileceğiniz en makul şey, uygun bir raf tercihidir.
Raf tercihinde en çok dikkat etmeniz gereken konu da, rafların duvara iyice sabitlenmesi. Aksi taktirde tüm çabanız boşa gidebilir. Diğer yandan, yine uzmanlar şaraba asıl tadını verenin mantarla teması olduğunu söylüyor. İşte bu sebepten ötürü, şaraplarınızı koyacağınız rafları hafif eğimli yaparak, şaraplarınızın daha da enfes bir tada sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Raf tercihi konusunda önünüze epey bir alternatif çıkabilir. Ama klasik dizaynlardan hoşlanan biri iseniz, çok eski çağlarda da kullanılan ahşap rafları tercih edebilirsiniz. Bir diğer önemli konu ise aydınlatma. Evinizdeki diğer tüm alanların aksine, mahzen aydınlatması şaraplarınızın mayalanması konusunda epey bir önem sahibi. Temelde çok parlak ışıktan kaçınmanız gerektiğini söyleyebiliriz. Fakat uzmanlar, mahzende kullanılacak ışıklandırmanın tavandan gelmemesi görüşünde. Şarap mahzenine ışık sağlayacak olan düzen, tavandan yansıyan ışık prensibine uygun olmalı. Mahzen duvarlarınızın orta kısmından tavana doğru bakan projeksiyon aydınlatmalar, mahzenin ihtiyaç duyduğu ışığı sağlayacaktır.
Şarap mahzeni dekorasyonunda hayati bir öneme sahip olan bir diğer unsur da hiç şüphesiz ki nem. Şaraplarınızın sağlıklı bir biçimde bekleyebilmesi için, mahzendeki nemi kontrol altında tutmalısınız. Şaraplarınıza tat katacak olan mayalanma sürecinde başrol oynayan bakterilerin de canlı olduğunu ve çok nemli/çok nemsiz ortamlarda pek de sağlıklı yaşayamayacaklarını unutmamalısınız. Mahzeninizde modern bir nem cihazı kullanarak ortamdaki nemi sabit tutabilirsiniz.
Artık başta sorduğumuz soruya, yani eski çağlarda şarapların nasıl muhafaza edildiğine yeniden dönebiliriz. Eskiden bu tarz modern nem ve sıcaklık kontrol cihazlarından bahsedilemeyeceği için, genellikle toprağın altında bulunan mahzenler vasıtası ile sağlanıyordu muhafaza işlemi. Buradan da şarap şişelerinin ışıkla doğrudan temas kurmamasının ne denli önemli olduğunu görebilirsiniz. Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda görsel örnek paylaşacağız. Fakat daha fazla örneğe yakından bakmak isterseniz, şarap mahzeni kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.
Her dekorasyonda olduğu gibi, şarap mahzeni dekorasyonlarında da işleme başlamadan önce yapılacak genel bir inceleme, işinizi büyük ölçüde kolaylaştırabilir. Özellikle farklı farklı malzemelerden faydalanılan bu tarz bir mekanda yapılacak olan minik bir ön inceleme, ileri adımlarda aklınızda soru işaretlerinin oluşmasını önleyecektir. Peki bir şarap mahzeni dekorasyonu için ne gibi malzemeler gerekir ? Öncelikle sadece şarapların muhafazası için ayrılmış bir mekana ihtiyacınız var. Ardından raflar geliyor. Sağlam ve sabit raflar, şarap mahzenleri için kritik öneme sahip. Bundan sonra ise, ısıyı ve nemi kontrol edeceğiniz sistemler geliyor. Bu sistemler teknolojik olabileceği gibi, doğal sistemler de olabilir.
Şarap mahzeni dizaynlarında en çok rastlanılan durumlardan biri de, şarap mahzenine dönüştürülen bodrumlardır. Bodrumlar yapısı gereği çok fazla kullanılan yerler olmadığı için, bu tarz eğlenceli ve faydalı bir hobiye ev sahipliği yapabilirler. Bodrumunuzu bir şarap mahzenine dönüştürürken en çok dikkat etmeniz gereken unsur, oldukça nemli olan bodrum havasının, şaraplara zarar vermemesi. İşte bu sebepten ötürü, bodrumunuzdaki nemi kontrol edebileceğiniz bir düzeneğe ihtiyacınız bulunmakta. Sweet Home Design imzalı bu şarap mahzeni dekorasyonu da, bodrumdan şarap mahzenine dönüştürülen bir örnek…
Fiziksel koşulların şarap mahzeni dekorasyonlarında ne denli bir hayati öneme sahip olduğundan daha önce de bahsettik. Fakat bu örnekte, daha önce üzerinde durmadığımız bir konuya değineceğiniz: Hava sirkülasyonu. Şarap mahzenlerinde fiziki koşulları bu denli önemli kılan ana unsur, şarapların mayalanmasında rol oynayan bakterilerin her türlü etkiden kolayca etkileniyor olmaları. İşte bu sebepten ötürü, muhafaza etmek istediğiniz şarapların ne tarz bir muhafaza alanı gerektirdiğine emin olun. Mahzende gerekli hava sirkülasyonunu sağlamalısınız. Bu sayede mahzeninize kötü kokular sinmesinin de önüne geçebiliriniz. Ayrıca yine bu sayede, şaraplarınızı sağlıklı biçimde saklayarak lezzetlerine lezzet katabilirsiniz.
Nem, dekorasyon alanında bizleri sık sık zorlayan bir konudur. Özellikle ahşap mobilyalar üzerinde oldukça kötü sonuçlara sebebiyet verebilir. Örnek vermek gerekirse, ahşap sandalye/masaları nemli havalarda ve ortamlarda bırakmak, dış yüzeylerinin kolayca kabarmasına sebebiyet verebilir. Nemin ahşap gibi sert bir maddeye bu denli büyük zararlar verebildiği düşünülürse, kim bilir şaraplarınıza neler yapar ? İşte bu yüzden, şaraplarını sağlıklı biçimde muhafaza etmek isteyen okurlarımıza, şarap mahzenlerinde nem kontrol cihazlarının bir zaruriyet olduğunu söylemek istiyoruz. Üstelik bu tarz cihazların çok da pahalı olmadığını söylemek doğru olacaktır.
Yazımızın başında da bahsettiğimiz üzere, şarap mahzeni dekorasyonlarında en çok dikkat gerektiren adımların 5.'si raf seçimi. Öncelikle raf denilince, aklınızda mutfaklarınızda ya da salonlarınızda kullandığınız raflardan farklı bir dizaynın canlandığından emin olun. Bu raflar kendilerine ait, karakteristik bir yapıya sahip. Öncelikle şişenin sağlamca durabilmesi için, şarap şişesi formuna uygun biçimde dizayn edilmiş. Ardından, şaraba asıl lezzet katan nokta, mantarla kurduğu temas olduğu için hafif bir eğim de söz konusu. Bunlarla birlikte, dekore edeceğiniz şarap mahzeninde kullanacağınız rafın malzemesi tamamen size kalmış. Ama biz, mahzenin dokusuna uygun olacak biçimde ahşap ya da taş raf kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
Muhafaza edeceğiniz şarabın mayalanmasında rol oynayan bakterinin türüne göre, şarabı sıcak ya da soğuk ortamda muhafaza etmeniz gerekebilir. Şarap mahzeni dekorasyonuna dair serüvenimizin 6. adımı ise, şarap mahzeninde kullanabileceğiniz soğutucalarla ilgili. Eğer, muhafaza etmek istediğiniz şaraplar soğuk tutmayı gerektiriyorsa, tüm mahzeni soğutmaya çalışmak yerine, şarap mahzenleri için dizayn edilen ve tıpkı bu örnekteki gibi şişeler için uygun çekmece ve raflara sahip olan soğutucular kullanabilirsiniz. Şarap mahzeninizde bu tarz bir soğutucuya yer vererek, şarap mahzeninizde hem sıcak hem de soğuk tutulmayı gerektiren şarapları aynı anda muhafaza edebilirsiniz.