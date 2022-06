Şarap mahzeni nasıl kurulur ?

Şarap, özellikle antik medeniyetlerden günümüze kadar gelmiştir ve kimilerine göre insanlığın en eski biyolojik icatlarından biridir. Temelde, üzümün mayalanması esasına dayanan şaraplar, özellikle çok fazla çeşit barındırması sebebi ile de sık sık tercih edilen içeceklerden. Peki ama özellikle şaraptan hoşlanan insanlar için, kendi evlerinde şarap mahzeni kurmak mümkün müdür ? Bu yazımızda bu soruyu farklı açılardan ele alarak, kendi başına bir şarap mahzeni dekore etmek isteyen okurlarımıza yol göstermeye çalıştık.

Her şeyden önce, -çabalarınızın da boşa gitmemesi adına- her şarabın uzun müddet sağlamca korunamayacağını hatırlamalısınız. Özellikle sofra şarabı olarak bilinen şaraplar, diğer şarapların aksine hangi koşulda saklanırsa saklansın eninde sonunda bozulur. İşte bu sebepten ötürü, eğer şarap mahzeninizde bu tarz şarapları muhafaza etmek niyetinde iseniz, baştan vazgeçmelisiniz. Yazımızın başında, şarabın oldukça eski bir öyküsünün olduğundan dem vurmuştuk. Peki teknolojinin her yönde böylesine engin ilerlemeler kaydettiği günümüzün aksine geçmişte şaraplar nasıl muhafaza ediliyordu ? Bu soruya yanıt vermeden önce, şarap muhafazasında önemli birkaç noktaya değinmek istiyoruz. Şarapları uzun müddet korumak için dikkat edilmesi gereken en önemli konu hiç şüphesiz sıcaklık. Mayalama işlemi yapacak olan bakterileri tetikleyecek/durduracak olan unsur yine sıcaklıktır. İşte bu sebepten ötürü, şarap mahzeni kurarken sıcaklığı kontrol edebileceğiniz bir sistemden faydalanmaya çalışın. Günümüzdeki mahzen ısıtma sistemleri, sıcaklığı belli bir noktada sabitleme konusunda epey kullanışlı. Şarap konusunda uzman kişiler de şarabın muhafazası konusunda en iyi aralığın -+20 derece olduğunu söylüyor. Sıcaklığı ayarladıktan sonra işinizin bittiğini sanıyorsanız, epey yanılıyorsunuz. Çünkü uygun sıcaklıkta bir ortama sahip olmak, şarap mahzenine sahip olmak değildir. Bu konuda yapabileceğiniz en makul şey, uygun bir raf tercihidir.

Raf tercihinde en çok dikkat etmeniz gereken konu da, rafların duvara iyice sabitlenmesi. Aksi taktirde tüm çabanız boşa gidebilir. Diğer yandan, yine uzmanlar şaraba asıl tadını verenin mantarla teması olduğunu söylüyor. İşte bu sebepten ötürü, şaraplarınızı koyacağınız rafları hafif eğimli yaparak, şaraplarınızın daha da enfes bir tada sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Raf tercihi konusunda önünüze epey bir alternatif çıkabilir. Ama klasik dizaynlardan hoşlanan biri iseniz, çok eski çağlarda da kullanılan ahşap rafları tercih edebilirsiniz. Bir diğer önemli konu ise aydınlatma. Evinizdeki diğer tüm alanların aksine, mahzen aydınlatması şaraplarınızın mayalanması konusunda epey bir önem sahibi. Temelde çok parlak ışıktan kaçınmanız gerektiğini söyleyebiliriz. Fakat uzmanlar, mahzende kullanılacak ışıklandırmanın tavandan gelmemesi görüşünde. Şarap mahzenine ışık sağlayacak olan düzen, tavandan yansıyan ışık prensibine uygun olmalı. Mahzen duvarlarınızın orta kısmından tavana doğru bakan projeksiyon aydınlatmalar, mahzenin ihtiyaç duyduğu ışığı sağlayacaktır.

Şarap mahzeni dekorasyonunda hayati bir öneme sahip olan bir diğer unsur da hiç şüphesiz ki nem. Şaraplarınızın sağlıklı bir biçimde bekleyebilmesi için, mahzendeki nemi kontrol altında tutmalısınız. Şaraplarınıza tat katacak olan mayalanma sürecinde başrol oynayan bakterilerin de canlı olduğunu ve çok nemli/çok nemsiz ortamlarda pek de sağlıklı yaşayamayacaklarını unutmamalısınız. Mahzeninizde modern bir nem cihazı kullanarak ortamdaki nemi sabit tutabilirsiniz.

Artık başta sorduğumuz soruya, yani eski çağlarda şarapların nasıl muhafaza edildiğine yeniden dönebiliriz. Eskiden bu tarz modern nem ve sıcaklık kontrol cihazlarından bahsedilemeyeceği için, genellikle toprağın altında bulunan mahzenler vasıtası ile sağlanıyordu muhafaza işlemi. Buradan da şarap şişelerinin ışıkla doğrudan temas kurmamasının ne denli önemli olduğunu görebilirsiniz. Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda görsel örnek paylaşacağız. Fakat daha fazla örneğe yakından bakmak isterseniz, şarap mahzeni kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.