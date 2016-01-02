Düşlerinizi süsleyecek 15 giyinme odası

Kıyafet ve aksesuarları muhafaza etmek için kullandığımız gardıroplar zamanla yerini daha detaylı bir tasarıma ve daha çok bölmeye sahip olan giyinme odalarına bırakıyor. Gardıroplara sığdıramadığımız bütün o ayakkabılar, kıyafetler, aksesuarlar ve çantalar giyinme odası konsepti ile daha iyi bir şekilde muhafaza edilebiliyor. Üstelik daha sağlıklı ve kullanışlı bir depolama sunan giyinme odaları, yeni nesil evlerde olmazsa olmazlar arasında. Peki giyinme odası olarak ayrılan bu kullanışlı mekanlarda nasıl bir dekorasyona başvurmalı ve nelere dikkat etmeli? Homify ekibi olarak giyinme odası tasarımınıza ilham olacak 15 muhteşem örneği bu yazımızda derledik. Yatak odası dekorasyonunun önemli bir parçası olan gardıroplar için de örnekler bulabileceğiniz bu tasarımları incelemeden giyinme odası dekorasyonuna başlamayın. Ayrıca yatak odası dekorasyonu için de öneriler bulmak isterseniz “Daha ferah bir yatak odası için yapabileceğiniz 7 şey” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.