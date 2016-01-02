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Düşlerinizi süsleyecek 15 giyinme odası

Homify Homify
VESTIDORES, CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. Klasik Giyinme Odası
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Kıyafet ve aksesuarları muhafaza etmek için kullandığımız gardıroplar zamanla yerini daha detaylı bir tasarıma ve daha çok bölmeye sahip olan giyinme odalarına bırakıyor. Gardıroplara sığdıramadığımız bütün o ayakkabılar, kıyafetler, aksesuarlar ve çantalar giyinme odası konsepti ile daha iyi bir şekilde muhafaza edilebiliyor. Üstelik daha sağlıklı ve kullanışlı bir depolama sunan giyinme odaları, yeni nesil evlerde olmazsa olmazlar arasında. Peki giyinme odası olarak ayrılan bu kullanışlı mekanlarda nasıl bir dekorasyona başvurmalı ve nelere dikkat etmeli? Homify ekibi olarak giyinme odası tasarımınıza ilham olacak 15 muhteşem örneği bu yazımızda derledik. Yatak odası dekorasyonunun önemli bir parçası olan gardıroplar için de örnekler bulabileceğiniz bu tasarımları incelemeden giyinme odası dekorasyonuna başlamayın. Ayrıca yatak odası dekorasyonu için de öneriler bulmak isterseniz “Daha ferah bir yatak odası için yapabileceğiniz 7 şey” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

1. Çok yönlü mobilyalar

homify Modern Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Giyinme odalarının en etkili ögeleri çok yönlü ve fonksiyonel mobilyalardır. Birden fazla amaçla kullanılarak hem eşya hem de alan tasarrufu sağlayan bu eşyaları mutlaka değerlendirin. Bu örnekte hem ayakkabılık hem de puf olarak kullanılabilen bir mobilya görebilirsiniz.  

2. Çok bölmeli bir model

homify Modern Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Giyinme odası dekorasyonu yaparken öncelikli kural mümkün olduğunca çok sayıda ve çeşitte depolama alanı yaptırmaktır. Raflar, çekmeceler, dolaplar, askılıklar ve amaca yönelik özel bölmelerle oluşturacağınız bir giyinme odası çok daha kullanışlı ve düzenli olacaktır. Odanıza özel çözüm önerileri için mobilya ve aksesuar uzmanlarımıza danışabilirsiniz.  

3. Çatı katını değerlendirmenin en iyi yolu

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH Modern Giyinme Odası
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

Eğer evinizde nasıl değerlendireceğinizi bilemediğiniz bir çatı katı varsa bu odayı giyinme odası olarak dekore ederek evinize düzen katabilirsiniz. Bu örnekte çatı eğimi nedeniyle normal bir oda olarak değerlendirilmesi güç olan bir alanın basit raf ve dolaplarla mükemmel bir depolama alanı haline getirildiğini görebilirsiniz.  

4. Beyaz dekorasyon ile rahatlatıcı bir dekorasyon

VESTIDORES, CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. Klasik Giyinme Odası
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

Giyinme odaları genelde penceresiz ve küçük odalar olduğundan ferahlığı için ekstra bir özen göstermeniz gerebilir. Bu konuda en büyük yardımcınız beyaz dekorasyon olacaktır. Beyaz duvarlar, beyaz mobilyalar ve açık renk aksesuarlar ile ferah ve aydınlık bir giyinme odası kazanabilirsiniz.  

5. Lüks detaylarla tasarlanmış bir giyinme odası

Un Duplex à Saint-Germain des Prés -Paris-6e, ATELIER FB ATELIER FB Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

Giyinme odası için aklınızda daha gösterişli bir model varsa lüks mobilya ve aksesuarlarla da tasarımınızı zenginleştirebilirsiniz. Klasik bir dresuar ve ayna seti ile güçlü avizeler bu konuda size yardımcı olabilir. Ayrıca parlak ipliklerle dokunmuş halılar, ipek ve saten oturma ürünleri de işe yarar. 

6. Kullanışlı boy aynalar

Casa Tortugas, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Modern Giyinme Odası
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Giyinme odası dekorasyonu yaparken gözden kaçırmamanız gereken bir diğer detay da aynalardır. Şık boy aynalarını dekorasyona ekleyebileceğiniz gibi kapakları aynalı dolapları da tercih edebilirsiniz. Böylece hem eşya hem alan tasarrufu yapabilirsiniz.    

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7. Cam kapılarla ayrılan modern bir giyinme odası

Спальня с прозрачной гардеробной, ZE|Workroom studio ZE|Workroom studio İskandinav Giyinme Odası
ZE|Workroom studio

ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio

Yatak odanızı giyinme odasından ayırırken daha yaratıcı ve şık yöntemlerden de faydalanabilirsiniz. Bu tasarımda olduğu gibi cam kapılara ve duvarlara sahip bir giyinme odası tasarlamanız mümkün. Oldukça şık ve modern bir model. 

8. Minimalist çizgiler

Vestidor, AG arquitectura Gorris AG arquitectura Gorris Modern Giyinme Odası
AG arquitectura Gorris

AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris

Özellikle yeterince geniş olmayan ve aydınlatma sorunu yaşayan odalarda en etkili çözüm minimal dekorasyon olabilir. Her türlü kalabalıktan arındırılmış bir dekorasyon ile hem şık hem de kullanışlı bir giyinme odası oluşturabilirsiniz. 

9. Alternatif depolama çözümleri

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA Campbell Watson Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Campbell Watson

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA

Campbell Watson
Campbell Watson
Campbell Watson

Giyinme odası gibi ana amacı depolama olan bir oda tasarlarken elbette önceliği çok sayıda ve alternatif çözümler barındıran depolama ünitelerine vermelisiniz. Raf, dolap, çekmece ve askılıkların yanı sıra, ayakkabılık, kravat askısı, çorap bölmesi, kirli sepeti gibi farklı çözümlere yönelik alanları da planlamalısınız.  

10. Basit bir askılığı bile özel bir tasarıma çevirebilirsiniz.

WALK IN CLOSET, maurococco.it maurococco.it Modern Yatak Odası
maurococco.it

maurococco.it
maurococco.it
maurococco.it

Giyinme odası tasarlarken stil sahibi bir çizgi yakalamayı da unutmayın. Kullanışlı mobilyalar ve işlevsel çözümlerin yanı sıra tasarımınızın şık detaylar barındırmasına da özen göstermelisiniz. Bu örnekte olduğu gibi farklı aydınlatma ürünleri ve şık aynalar ile dekorasyonu zenginleştirebilirsiniz.    

11. Klasik şıklığından vazgeçemiyorsanız bu odaya dikkat!

Loft de 250m², Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Modern Giyinme Odası
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores

Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores

Yatak odası tasarımınızda klasik bir stil uygulamışsanız giyinme odası için de benzer bir çizgi oluşturabilirsiniz. Klasik stilin en önemli özelliklerini barındıran mobilya ve aksesuarlar seçerek tarzınızı sürdürebilirsiniz. Bu odada kullanılan taban postu ve düğmeli deri puflar oldukça şık.  

12. İkonik mobilyalarla dikkat çeken stiller

Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura Klasik Giyinme Odası Beyaz
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

Tasarımınızda ikonik mobilya ve aksesuarlara yer vererek daha canlı ve dikkat çekici bir dekorasyon oluşturabilirsiniz. Bu tasarımda kullanılan kırk yama berjer ve puf seti odaya adeta canlılık katmış. 

13. Özenli bir tasarım

dressing room, Your royal design Your royal design Eklektik Giyinme Odası
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Tasarımda ana ögeler kadar ufak detaylar da dikkat çekecektir. Bu tasarımda kullanılan cam kaplamalı çekmeceler ve düğmeli puf ile hazırlanmış oturma köşesi odaya eşsiz bir hava katıyor. 

14. Zamanın ötesinde bir klasik

Recamara y Vestidor Moderno, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Modern Giyinme Odası
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

Klasik stili daha modern ögelerle yansıtmak isterseniz bu tasarımdan ilham alabilirsiniz. Renk dengesinden mobilya seçimine, aydınlatma ögelerinden aksesuarlarına kadar her detayı ile göz alan ve bir o kadar da modern bir tasarım.  

15. Manzarayı ihmal etmeyin

A House, 08023 Architects 08023 Architects Akdeniz Giyinme Odası
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

Eğer giyinme odası olarak değerlendireceğiniz odada böyle bir pencereniz varsa şanslısınız. Geniş bir fransız pencere kullanarak hem odayı ferahlatabilir hem de harika bir manzaraya kapı açabilirsiniz.  

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