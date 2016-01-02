Düşlerinizi süsleyecek 15 giyinme odası

Kıyafet ve aksesuarları muhafaza etmek için kullandığımız gardıroplar zamanla yerini daha detaylı bir tasarıma ve daha çok bölmeye sahip olan giyinme odalarına bırakıyor. Gardıroplara sığdıramadığımız bütün o ayakkabılar, kıyafetler, aksesuarlar ve çantalar giyinme odası konsepti ile daha iyi bir şekilde muhafaza edilebiliyor. Üstelik daha sağlıklı ve kullanışlı bir depolama sunan giyinme odaları, yeni nesil evlerde olmazsa olmazlar arasında. Peki giyinme odası olarak ayrılan bu kullanışlı mekanlarda nasıl bir dekorasyona başvurmalı ve nelere dikkat etmeli? Homify ekibi olarak giyinme odası tasarımınıza ilham olacak 15 muhteşem örneği bu yazımızda derledik. Yatak odası dekorasyonunun önemli bir parçası olan gardıroplar için de örnekler bulabileceğiniz bu tasarımları incelemeden giyinme odası dekorasyonuna başlamayın. Ayrıca yatak odası dekorasyonu için de öneriler bulmak isterseniz “Daha ferah bir yatak odası için yapabileceğiniz 7 şey” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Giyinme odalarının en etkili ögeleri çok yönlü ve fonksiyonel mobilyalardır. Birden fazla amaçla kullanılarak hem eşya hem de alan tasarrufu sağlayan bu eşyaları mutlaka değerlendirin. Bu örnekte hem ayakkabılık hem de puf olarak kullanılabilen bir mobilya görebilirsiniz.
Giyinme odası dekorasyonu yaparken öncelikli kural mümkün olduğunca çok sayıda ve çeşitte depolama alanı yaptırmaktır. Raflar, çekmeceler, dolaplar, askılıklar ve amaca yönelik özel bölmelerle oluşturacağınız bir giyinme odası çok daha kullanışlı ve düzenli olacaktır. Odanıza özel çözüm önerileri için mobilya ve aksesuar uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
Eğer evinizde nasıl değerlendireceğinizi bilemediğiniz bir çatı katı varsa bu odayı giyinme odası olarak dekore ederek evinize düzen katabilirsiniz. Bu örnekte çatı eğimi nedeniyle normal bir oda olarak değerlendirilmesi güç olan bir alanın basit raf ve dolaplarla mükemmel bir depolama alanı haline getirildiğini görebilirsiniz.
Giyinme odaları genelde penceresiz ve küçük odalar olduğundan ferahlığı için ekstra bir özen göstermeniz gerebilir. Bu konuda en büyük yardımcınız beyaz dekorasyon olacaktır. Beyaz duvarlar, beyaz mobilyalar ve açık renk aksesuarlar ile ferah ve aydınlık bir giyinme odası kazanabilirsiniz.
Giyinme odası için aklınızda daha gösterişli bir model varsa lüks mobilya ve aksesuarlarla da tasarımınızı zenginleştirebilirsiniz. Klasik bir dresuar ve ayna seti ile güçlü avizeler bu konuda size yardımcı olabilir. Ayrıca parlak ipliklerle dokunmuş halılar, ipek ve saten oturma ürünleri de işe yarar.
Giyinme odası dekorasyonu yaparken gözden kaçırmamanız gereken bir diğer detay da aynalardır. Şık boy aynalarını dekorasyona ekleyebileceğiniz gibi kapakları aynalı dolapları da tercih edebilirsiniz. Böylece hem eşya hem alan tasarrufu yapabilirsiniz.
Yatak odanızı giyinme odasından ayırırken daha yaratıcı ve şık yöntemlerden de faydalanabilirsiniz. Bu tasarımda olduğu gibi cam kapılara ve duvarlara sahip bir giyinme odası tasarlamanız mümkün. Oldukça şık ve modern bir model.
Özellikle yeterince geniş olmayan ve aydınlatma sorunu yaşayan odalarda en etkili çözüm minimal dekorasyon olabilir. Her türlü kalabalıktan arındırılmış bir dekorasyon ile hem şık hem de kullanışlı bir giyinme odası oluşturabilirsiniz.
Giyinme odası gibi ana amacı depolama olan bir oda tasarlarken elbette önceliği çok sayıda ve alternatif çözümler barındıran depolama ünitelerine vermelisiniz. Raf, dolap, çekmece ve askılıkların yanı sıra, ayakkabılık, kravat askısı, çorap bölmesi, kirli sepeti gibi farklı çözümlere yönelik alanları da planlamalısınız.
Giyinme odası tasarlarken stil sahibi bir çizgi yakalamayı da unutmayın. Kullanışlı mobilyalar ve işlevsel çözümlerin yanı sıra tasarımınızın şık detaylar barındırmasına da özen göstermelisiniz. Bu örnekte olduğu gibi farklı aydınlatma ürünleri ve şık aynalar ile dekorasyonu zenginleştirebilirsiniz.
Yatak odası tasarımınızda klasik bir stil uygulamışsanız giyinme odası için de benzer bir çizgi oluşturabilirsiniz. Klasik stilin en önemli özelliklerini barındıran mobilya ve aksesuarlar seçerek tarzınızı sürdürebilirsiniz. Bu odada kullanılan taban postu ve düğmeli deri puflar oldukça şık.
Tasarımınızda ikonik mobilya ve aksesuarlara yer vererek daha canlı ve dikkat çekici bir dekorasyon oluşturabilirsiniz. Bu tasarımda kullanılan kırk yama berjer ve puf seti odaya adeta canlılık katmış.
Tasarımda ana ögeler kadar ufak detaylar da dikkat çekecektir. Bu tasarımda kullanılan cam kaplamalı çekmeceler ve düğmeli puf ile hazırlanmış oturma köşesi odaya eşsiz bir hava katıyor.
Klasik stili daha modern ögelerle yansıtmak isterseniz bu tasarımdan ilham alabilirsiniz. Renk dengesinden mobilya seçimine, aydınlatma ögelerinden aksesuarlarına kadar her detayı ile göz alan ve bir o kadar da modern bir tasarım.
Eğer giyinme odası olarak değerlendireceğiniz odada böyle bir pencereniz varsa şanslısınız. Geniş bir fransız pencere kullanarak hem odayı ferahlatabilir hem de harika bir manzaraya kapı açabilirsiniz.