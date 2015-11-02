Paletlerle ne tip mobilyalar yapabilirim?

Palet deyince aklınıza ilk ne geliyor? Yüzerken kullandığımız ördek patisi gibi plastik malzemeler mi? Evet, onlara da palet diyoruz ama şimdi bahsettiğimiz paletler bambaşka bir iş için kullanılıyor. Son yıllarda mobilya için kullanılmaya başlamadan önce bu paletleri yalnızca yük taşınan sektörlerde çalışanlar bilirdi. Şimdi işlevleri dışında kullanıldıkları için bilinirlikleri de arttı. Ekonomik olduğu kadar geri dönüşüm anlayışına uygun bir tasarım konseptine sahip olduğu için paletlerden yapılan mobilyalar oldukça popüler. Ne de olsa geri dönüşüm de artık bir değer haline geldi.

Paletler paketli ürünlerin forklift ya da transpalet aracılığı ile kolaylıkla taşınabilmesi için hazırlanmış malzemelerdir. Sadece ahşap olmamakla birlikte, bizim bahsettiğimiz en çok kullanılan ahşap paletler elbette. Bunlar iki ya da dört giriş

Paletler uluslararası taşımacılıkta da kullanıldığı için evrensel bazı standartlara sahiptir. Bu bütün paletlerin aynı ölçüde ve kalitede olacağını garanti etmez ama bulduğunuz paletlerin nerede kullanıldığına bakarak boyut ve standartlarını öğrenmeniz mümkün. Örneğin uluslararası dolaşımdaki paletler böcek veya haşeratın ülkeler arasında dolaşıp bir diğer ülkenin bitki sağlığına zarar vermemesi için fumigasyon ya da ısıl işleme tabi tutularak zararlılardan temizlenmektedir. Bu uluslararası standartlarla sağlanır.

Görece az sayıda da olsa bazı tasarımcılar paletlerle çalışmakta ve ilginç mobilyalar tasarlamaktadırlar. Ayrıca kendiniz de eliniz yatkınsa ve üzerinde çalışacak alet edevatınız ve alanınız varsa pekala kendi evinizi paletlerle döşeyebilirsiniz.

Paletten mobilyaya başlıklı yazımızda paletten mobilya fikirlerine göz atmanız mümkün.