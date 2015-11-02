Paletlerle ne tip mobilyalar yapabilirim?

Palet deyince aklınıza ilk ne geliyor? Yüzerken kullandığımız ördek patisi gibi plastik malzemeler mi? Evet, onlara da palet diyoruz ama şimdi bahsettiğimiz paletler bambaşka bir iş için kullanılıyor. Son yıllarda mobilya için kullanılmaya başlamadan önce bu paletleri yalnızca yük taşınan sektörlerde çalışanlar bilirdi. Şimdi işlevleri dışında kullanıldıkları için bilinirlikleri de arttı. Ekonomik olduğu kadar geri dönüşüm anlayışına uygun bir tasarım konseptine sahip olduğu için paletlerden yapılan mobilyalar oldukça popüler. Ne de olsa geri dönüşüm de artık bir değer haline geldi.
Paletler paketli ürünlerin forklift ya da transpalet aracılığı ile kolaylıkla taşınabilmesi için hazırlanmış malzemelerdir. Sadece ahşap olmamakla birlikte, bizim bahsettiğimiz en çok kullanılan ahşap paletler elbette. Bunlar iki ya da dört giriş
Paletler uluslararası taşımacılıkta da kullanıldığı için evrensel bazı standartlara sahiptir. Bu bütün paletlerin aynı ölçüde ve kalitede olacağını garanti etmez ama bulduğunuz paletlerin nerede kullanıldığına bakarak boyut ve standartlarını öğrenmeniz mümkün. Örneğin uluslararası dolaşımdaki paletler böcek veya haşeratın ülkeler arasında dolaşıp bir diğer ülkenin bitki sağlığına zarar vermemesi için fumigasyon ya da ısıl işleme tabi tutularak zararlılardan temizlenmektedir. Bu uluslararası standartlarla sağlanır.
Görece az sayıda da olsa bazı tasarımcılar paletlerle çalışmakta ve ilginç mobilyalar tasarlamaktadırlar. Ayrıca kendiniz de eliniz yatkınsa ve üzerinde çalışacak alet edevatınız ve alanınız varsa pekala kendi evinizi paletlerle döşeyebilirsiniz.
Paletten mobilyaya başlıklı yazımızda paletten mobilya fikirlerine göz atmanız mümkün.
Palet mobilya fikirleri için sizlere mobilya çeşitlerinden önce birkaç ipucu vermek istiyoruz. Bunlardan birincisi tekerlekler. Herhangi bir yapı marketten ya da hırdavatçılardan edinebileceğiniz tekerleklerle paletleri kolay hareket ettirilebilen mobilyalar haline getirebilir aynı zamanda endüstriyel etkiyi bu tekerleklerle arttırabilirsiniz. Elbette ufak tekerlekler değil en az 10 santimetre çapında tekerlekler seçmenizde fayda var. Bunları frenli modellerden seçerseniz de sadece istendiğinde hareket ettirebileceğiniz mobilyalarınız olacaktır.
Palet mobilya fikirleri için vereceğimiz ipuçları hangi mobilya için nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında da bir fikir verecektir. Yemek masası için olabildiğince düz ve pürüzsüz bir satıha ihtiyacınız var. Paletlerin özgün hallerinde bunu sağlamalarının mümkün olmadığı aşikar. Zaten kullanılmış paletlerin oldukça iyi temizlenmesi ve evde kullanıma hazır hale getirilmesi gerekiyor. Takdir edersiniz ki taşıma için kullanılmış paletler pek hijyenik olmayacaktır. Bu yüzden temizlikten sonra yemek gibi işlevler için ekstra bir yüzey kullanılması akılcı olacaktır. Bu hem yemek sonrası masanın silinmesini kolaylaştıracaktır hem de boşluksuz bir yüzeyiniz olacaktır. Bunun için belki de en uygun malzeme cam. Yemek odası için oldukça iddialı bir masaya paletler sayesinde sahip olabilirsiniz. Demir masa ayaklarının üzerine oturtulan birleştirilmiş iki palet üzerine aynı boyutta kestirilmiş bir cam koyduğunuzda hem ahşap doku hem de hijyen elde edebilirsiniz. Bununla kullanılacak sandalyelere gelince, fotoğraftaki gibi vintage tarzda sandalye tercih edebileceğiniz gibi modern çizgilerde bir model de kullanabilirsiniz. Kullandığınız malzeme bu esnekliğe olanak tanıyor, her durumda bir kontrast oluşturacaktır.
Palet mobilya fikirleri arasında belki de en sık karşılaşacağınız palet mobilya orta sehpa. Bunun en temel sebebi palet ölçülerinin geniş orta sehpalar için oldukça ideal, kare ya da kareye yakın olmasıdır. Paletten orta sehpa yapmak istiyorsanız size vereceğimiz birkaç fikir mevcut.
Öncelikle başta bahsettiğimiz tekerlekler sehpalar için biçilmiş kaftan, çünkü sıkça çekmek isteyebileceğiniz bir mobilyadan bahsediyoruz. Görsel etkiden zaten söz etmiştik.
Bir diğer fikir, farklı tarzlarda boyama olabilir, ister parçalı olarak, ister homojen olarak paletten orta sehpanızı boyamanız mümkün, buna elbette diğer mobilyalarınızla olan uyuma göre karar vereceksiniz.
Buradaki fotoğrafta gördüğünüz uygulama ise daha da özgün. Paletin alt ve üst yatay malzemesini yanlardan demirle kaplamak, bu sehpaya benzerlerinden farklı bir görünüm ve etki kazandırmış. Çok daha endüstriyel olan bu model paletten mobilya fikirleri arasında oldukça dikkat çekici.
Kanepeler palet mobilya fikirleri arasında sıkça gördüğümüz örneklerden ancak genelde sedire daha yakın örneklerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunun sebebi kanepeye arkalık olarak da palet kullanılması, ancak bu hem alan kullanımı hem de ergonomi açısından tartışmaya açık sonuçlar doğuruyor. Bu gördüğümüz örnekteki gibi bir uygulamaya çok daha şık ve konforlu bir kanepe elde etmeniz mümkün. Deir borular kullanılarak yapılan arkalık ve kolçak iki kat palet üzerine oturtulmuş ve iki malzeme de aynı renge boyanarak homojen bir nitelik verilmiş. Üstüne koyulan minderlerle oldukça şık ve özgün bir köşe kanepe olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca paletlerin boşlukları şarap şişelerini yatay olarak saklamak için çok uygun. Bu da şarapseverler için bir ipucu olsun.
Paletten yemek masası için sandalye yapmak biraz daha gelişmiş marangozluk becerileri gerektirebilir ama şezlong yapmak çok daha basit. Bahçeniz ya da terasınız için paletleri parçalayıp birleştirerek yapacağınız bu şezlong sandalyeler palet mobilya fikirleri arasında özgün bir örnek. Aralarındaki sehpa ayaklarında olduğu gibi, şezlongların ön tarafına da iki adet tekerlek monte edilmiş ve bu da hareket ettirilmelerini kolaylaştırıyor. Öte yandan arka ayak sabit olduğu için kendi kendine hareket etmesi de mümkün değil. Şezlongun arka tarafını kaldırıp iterek şezlongların yerini kolayca değiştirebiliyorsunuz ama oturduğunuzda kaymanız söz konusu değil.
Boya bu örneklerde de kullanılmış ve oldukça başarılı olmuş.
Atölye Butka paletlerden çok çeşitli mobilyalar üretiyor. Bu kanepe de onların tasarımı. Pek çok kanepe örneğinde zaten paletlerin benzer şekilde yerleştirildiğini görüyoruz ancak bu palet mobilya örneği yerleşeceği yere göre tasarlanmış ve uygulanmış, yatak başı ve komodinler de paletten birlikte tasarlanmış. Paletler parçalanarak ahşap latalar halinde yatak başı haline getirilirken yine aynı parçalardan raflar ve komodinler kendilerine yer bulmuş.
Buradan anladığımız paletleri parçalayarak mobilyayı bütünleyen öğeleri de yapmanın mümkün olduğu. Bu açıdan geri dönüşüm anlayışıyla da daha uyumlu. Kimi paletler k
Paletlerden duvara raf yapmak sandığınızdan çok daha basit. Paletin bir yüzeyini çıkarttığınız zaman arada kalan malzeme raf işlevini görebilecek şekilde kullanılabilir. Yani paletin taşıma için kullanılan yüzeyi buradaki gibi duvara sıfır olarak asılırsa, böylece arada açığa çıkan takoz ve latalar raf haline getirilebilecektir. Elbette diğer palet mobilya örnekleri gibi bu da istenen ahşap tonunda cilalanabilir ya da boyanabilir.
Pek akla gelmeyen palet mobilya ve aksesuar modellerine bu asıklığı eklemek mümkün. Paletlerden neredeyse dilim kesmek suretiyle elde edilen bu parça araya konan ağaç dallarına askı işlevi verilmesiyle çok sıradışı bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Paletleri parçalamak da bütün olarak kullanmak kadar yaratıcı sonuçlara olanak tanıyabiliyor.
Görüldüğü üzere son dönemin revaçta olan geri dönüşüm malzemesi palet, pek çok mobilya için malzemeniz olabilir. Bir miktar araştırma yaptığınızda bunu kendiniz yapmakta da çok zorlanmayacağınızı söyleyebiliriz. Yalnızca paletleri nereden aldığınız ve ne kadar temiz paletlere ulaşabildiğiniz önemli. Buna konsantre olduktan sonrai gerisi daha da kolay, aynı zamanda da zevkli bir uğraş.