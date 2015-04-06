Modern bir daire

Homify özellikle genç uzmanları sayesinde en son mimari trendleri sizlerle buluşturuyor. Bu genç uzmanlardan ikisi de Özge Taştan ve Rüya Yurdum. İkisi de yüksek iç mimar olan uzmanlarımızın yolları Maltepe Üniversitesi'ndeki eğitimleri sırasında kesişmiş. Taştan ve Yurdum birlikte kurdukları İki İç Mimar internet sitesinde bloglar yazıp serbest tasarımcı olarak hizmet eriyorlar.
Bu yazımızda genç iç mimarlar tarafından tasarlanan son derece modern bir apartman dairesini yakından inceleyeceğiz. Siz de yeni bir ev almak istiyorsanız ya da evinizin dekorasyonunu değiştirecekseniz bu yazıyı şiddetle tavsiye ediyoruz.
Salonda ilk göze çarpan şey mekanın geniş, ferah ve havadar olması. Bunda ışıklandırmanın iyi yapılmış olması, duvarların beyaza boyanması ve genelde açık renklerin tercih edilmesinin payı büyük olmuş. Salonun iki bölümden oluştuğunu söylemek mümkün. Birincisi televizyon izlenen ve oturulan bölüm, diğeri ise bar bölümü. Bir zamanlar mobilyalarda mini amerikan bar modası ardı. Ancak bu salonda gördüğümüz neredeyse seçkin bir mekanda karşınıza çıkabilecek nitelikte bir bar. Bar tezgahının iskeleti lake beyaz cilalı mdfden imal edilmiş. Yüzeyinde ise salondaki sehpayla uyumlu bir ahşap kaplama kullanılmış. Barı arka tarafındaki raflarda da yine bu beyaz kahe kombinasyonu kullanılmış. Barın üstündeki bardaklık ise son derece şık duruyor. Bara iki tane plastik döner sandalye konmuş. Barda oturup içkisini yudumlamak isteyenler bu seçeneği tercih edebilecekken, daha rahat bir oturma pozisyon tercih edenler Bar bölümündeki iki adet tekli koltuktan oluşan lounge'u seçebilirler. Bu bölümde duvarda kullanılan tablolar da seçilen koltuk döşemeleriyle uyum gösteriyor.
Gelelim oturma bölümüne. Bu bölüm az eşyayla yalın biçimde. Gri renkli bir köşeli koltuğun yanında bir orta sehpası, bir TV ünitesi ve TV bulunuyor. TV ünitesinin gövdesi de tıpkı bar gibi mdf malzemeden yapılmış beyaz renkli lake boyayla boyanmış. Yüzey ise ahşap renginde. TV ünitesinin önünde durduğu duvar evin diğer duarlarından farklı olarak tuğla görünümlü bir dokuyla kaplanmış. Açık tercih edilen renk salonun zemininde kullanılan açık renkli ahşapla uyum gösteriyor. Orta sehpası ise biraz daha koyu tonuyla kompozisyonu tamamlıyor.
Salondaki avizeye de ayrıca değinmek gerekir diye düşünüyoruz. Son derece estetik bir avize örneğiyle karşı karşıyayız. İç içe geçmiş üç halka hem avizenin iskeleti hem de ışıklandırma elemanı.
Bu açıdan da barı daha ayrıntılı görebiliyoruz. Misafirlerinizi dışarıda bir barda ağırlıyormuş hissine kapılabileceğiniz bu güzel bar beyazla kahverenginin mükemmel uyumuna sahne oluyor. Barın arka tarafındaki raflar ışıklandırmalarıyla da dikkat çekiyor. Çeşit çeşit içkiyi sergileyebileceğiniz bir vitrin işlevi de gören raflar gizli aydınlatma unsurlarıyla aydınlatılmış.
Salonda olduğu gibi mutfağa da beyaz ve kahverengi renkler hakim. İki parçalı mutfak tezgahının büyük bölümünde evye ve çalışma alanı bulunurken, küçük bölümde ocak bulunuyor. Yerlerde parlak dokulu büyük seramik kullanılmış ve mutfağa ışıltı katmış. Geniş pencereler sayesinde çok iyi aydınlatılan mutfak istendiğinde jaluziler sayesinde gölgeye de kavuşabiliyor. Üst mutfak dolapları beyaz lake boyalı mdfden, ancak mermer tezgahın altında kalan kısım yine cilalı ahşap kaplamayla kaplanmış.
Geniş mutfak diğer açıdan da bu şekilde görülüyor. Siyah ve inoks dokulu ankastre cihazlar inoks dokulu davlumbazla da uyum sağlıyor. Mutfağın aydınlatmasına da değinmek gerekirse, ortada uzanan duvara gölümü florasan lambanın yanı sıra mutfak dolapların yakın bölümlerde tavana gömülü olan spot lambalar da ferah bir atmosfere katkı sağlıyor.
Bu resimde de bir fotoğraf kesiti eşliğinde evin planını görüyorsunuz.