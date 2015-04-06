Modern bir daire

Salonda ilk göze çarpan şey mekanın geniş, ferah ve havadar olması. Bunda ışıklandırmanın iyi yapılmış olması, duvarların beyaza boyanması ve genelde açık renklerin tercih edilmesinin payı büyük olmuş. Salonun iki bölümden oluştuğunu söylemek mümkün. Birincisi televizyon izlenen ve oturulan bölüm, diğeri ise bar bölümü. Bir zamanlar mobilyalarda mini amerikan bar modası ardı. Ancak bu salonda gördüğümüz neredeyse seçkin bir mekanda karşınıza çıkabilecek nitelikte bir bar. Bar tezgahının iskeleti lake beyaz cilalı mdfden imal edilmiş. Yüzeyinde ise salondaki sehpayla uyumlu bir ahşap kaplama kullanılmış. Barı arka tarafındaki raflarda da yine bu beyaz kahe kombinasyonu kullanılmış. Barın üstündeki bardaklık ise son derece şık duruyor. Bara iki tane plastik döner sandalye konmuş. Barda oturup içkisini yudumlamak isteyenler bu seçeneği tercih edebilecekken, daha rahat bir oturma pozisyon tercih edenler Bar bölümündeki iki adet tekli koltuktan oluşan lounge'u seçebilirler. Bu bölümde duvarda kullanılan tablolar da seçilen koltuk döşemeleriyle uyum gösteriyor.

Gelelim oturma bölümüne. Bu bölüm az eşyayla yalın biçimde. Gri renkli bir köşeli koltuğun yanında bir orta sehpası, bir TV ünitesi ve TV bulunuyor. TV ünitesinin gövdesi de tıpkı bar gibi mdf malzemeden yapılmış beyaz renkli lake boyayla boyanmış. Yüzey ise ahşap renginde. TV ünitesinin önünde durduğu duvar evin diğer duarlarından farklı olarak tuğla görünümlü bir dokuyla kaplanmış. Açık tercih edilen renk salonun zemininde kullanılan açık renkli ahşapla uyum gösteriyor. Orta sehpası ise biraz daha koyu tonuyla kompozisyonu tamamlıyor.

Salondaki avizeye de ayrıca değinmek gerekir diye düşünüyoruz. Son derece estetik bir avize örneğiyle karşı karşıyayız. İç içe geçmiş üç halka hem avizenin iskeleti hem de ışıklandırma elemanı.