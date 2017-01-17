Göz kamaştırıcı bir giriş tasarlamak hiç de zor değil!

Bir evin ne kadar çarpıcı olduğunu gösteren ilk şeylerden biri pek tabii ki girişidir. Özellikle bahçeli ve müstakil evlerde evin girişi ilk izlenimi oluşturmak ve evin genel mimari ve iç dekorasyonu hakkında ipucu vermek açıdından oldukça önemlidir. Bugünkü yazımızda sizlerle yeniden yaratılan ve mükemmel bir görünüme kavuşan göz kamaştırıcı bir giriş alanına konuk oluyoruz. Polonya'nın batısında konumlanan Zielona Góra kentinde yer alan bu ev, girişinde yapılan ekonomik ve pratik değişiklikler ve harika zemin döşemesi ile görenleri kendine hayran bırakmayı başarıyor. Bu yeniden yaratılan giriş alanının dönüşümünü adım adım inceleyeceğiz.
Bu harika girişin sıfırdan yaratılmasını aşağıda adım adım izleyeceğiz. Ama önce bahçe kapısından şöyle bir bakalım istedik. Zeminde kullanılan ahşabın dokusu ve renk tonunun evin eğimli çatısı ile kusursuz bir ahenk içinde olduğu ilk dikkat çeken şeylerden biri. Ferforjeyle desteklenen sarmaşıklar güneşin giriş alanına doğrudan etki etmesini engelleyen naturel ve huzur dolu bir fikir. Üstelik evin bahçesinin yemyeşil ve sıcacık ortamı ile de uyum içinde bir estetik yaratıyor. Ne dersiniz, bu basit ama etkili giriş uygulaması sizce de evin değerini fazlasıyla arttırmıyor mu?
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Şimdi gelelim bu girişin adım adım inşasına…
Evin giriş sundurmasını tamamlayan ahşap bir platform inşa etmeye karar verildikten sonra işlemlere başlanmış. Zeminin kurulacağı alanın iyice hazırlanabilmesi için, ahşap unsurlarla sabitlenen geniş bir çakıl yatağı oluşturulmuş.
Projenin adımlarını incelerken zeminin altında neden kum ya da beton değil de çakıl yatağı kullanıldığını merak ediyor olabilirsiniz. Çakılın bu tarz zeminlerde iki işlevi vardır: Birincisi, bitmiş platformu aynı seviyede sabitlemeye yardımcı olan bir taban sağlar ve platformun yapısal bütünlüğünü tehlikeye atmaz. İkincisi ise bu tabana nüfuz edecek olan suyun boşaltılabilmesinin de mükemmel bir yoludur.
Bu tür zemin döşemesi oluşturmanın en önemli inceliklerinden biri de malzemeyi verimli ve doğru kullanmaktır ve bunun için de kusursuz bir ölçüm yapılması gerekir. Çakıl yatağının üzerine yerleştirilecek ahşap paneller profesyonel ekipler tarafından özenle ölçülerek kesiliyor ve daha sonra kusursuz ve konforlu bir zemin oluşturmak için bir sonraki adıma geçiliyor.
Bir sonraki adımda ise çakıl yatağının üzerine yerleştirilen ahşap paneller yerlerine sabitleniyor. Sabitleme işlemi bu tarz zemin döşemelerinde oldukça önemli çünkü iyi sabitlenemeyen ve planı doğru olmayan bir uygulama zeminin kolay yıpranmasına, çatlamasına ya da çökmesine neden olabilir.
Bu yeni giriş alanını oluşturan tüm parçalar yerleştirildikten sonra, son bitirme işlemi platform ve basamaklar üzerinde yapılıyor; bu işlem her bir ahşap parçanın düzenlenmesi, zımparalanması ve cilalanması ile gerçekleşiyor. Bu son işlemler ahşabın yalnızca inanılmaz görünmesini değil aynı zamanda malzemenin sert hava koşullarına karşı daha dirençli olmasını ve daha uzun süre dayanmasını sağlıyor.
Elbette zeminin kusursuz bir şekilde planlanıp uygulanmasından sonra, üzeri de kapalı olan bu giriş alanına bir de oturma alanı eklenerek şık ve keyifli bir dekorasyon oluşturuluyor. Kullanılan ahşap malzeme ile uyumlu hasır koltukların tercih edildiği dekorasyona şık lambalar eşlik ediyor.
Artık harika ve keyifli bir oturma alanı ve girişi olan evin ilk izlenimin kusursuz hale gelmesi için son dokunuşlar da tamamlanıyor. Ferforjeler ve ferforje unsurların üzerindeki sarmaşıklarla desteklenen dekorasyon hem doğal, hem modern, hem de huzur dolu bir atmosfer sağlıyor.