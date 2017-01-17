Göz kamaştırıcı bir giriş tasarlamak hiç de zor değil!

Bu harika girişin sıfırdan yaratılmasını aşağıda adım adım izleyeceğiz. Ama önce bahçe kapısından şöyle bir bakalım istedik. Zeminde kullanılan ahşabın dokusu ve renk tonunun evin eğimli çatısı ile kusursuz bir ahenk içinde olduğu ilk dikkat çeken şeylerden biri. Ferforjeyle desteklenen sarmaşıklar güneşin giriş alanına doğrudan etki etmesini engelleyen naturel ve huzur dolu bir fikir. Üstelik evin bahçesinin yemyeşil ve sıcacık ortamı ile de uyum içinde bir estetik yaratıyor. Ne dersiniz, bu basit ama etkili giriş uygulaması sizce de evin değerini fazlasıyla arttırmıyor mu?

Eğer siz de evinizin girişine bu tarz bir zemin uygulaması yaptırmayı düşünüyorsanız homify sayfalarında yer alan profesyonellerden yardım alabilirsiniz. Ayrıca size ilham verecek başka zemin döşemesi uygulamalarına da göz gezdirmek isterseniz En güzel bahçe avluları başlıklı yazımıza da tıklamanızı tavsiye ediyoruz.

Şimdi gelelim bu girişin adım adım inşasına…