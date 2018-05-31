Türkiye'den güneş gibi parıldayan bir dekorasyon

Yatak odasında huzur dolu ve büyüleyici bir atmosfer hakim. Açık renk tonlarının birbirleriyle adeta dans ettiği yatak odasında yine geniş pencereler dikkat çekiyor ancak istenildiğinde maksimum gün ışığından faydalanılmasını sağlayan bu geniş pencereler kalın perdelerle destekleniyor. Konfor ve huzurun bir arada olduğu ışıl ışıl bir dekorasyon…

Bu evi beğendiyseniz Konfor ve gösterişin bir araya geldiği dekorasyon başlıklı yazımızda ziyaret ettiğimiz eve de bayılacağınıza eminiz.