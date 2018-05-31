Türkiye'den güneş gibi parıldayan bir dekorasyon

Öyle evler vardır ki her köşesiyle, her odasıyla, her mobilyasıyla sizi büyülemeyi başarır. Büyük bir incelik ve ustalıkla dizayn edilen bu evlerden birine konuk olacağız bugün. Aykuthall Architectural Interiors tarafından büyüleyici bir tarzla hayata geçirilen bu dekorasyon projesi ayrıntıların ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatan ilham verici ve öne çıkan projelerden biri. İstanbul, Silivri'de yer alan bu ev geniş ve lüks bir iç mimari yapıya sahip. Bu geniş alandan olabilecek en iyi şekilde faydalanılarak oluşturulan dekorasyonda detaylara dikkat edilerek evdeki her bireyin tüm zevk ve ihtiyaçlarını karşılayacak tercihler dikkat çekiyor.
Tarz sahibi bir dekorasyon yaratmak her zaman çok kolay değildir. Özellikle geniş alanlı daire ve evlerde bunun kolay olacağı akla gelse de aslında geniş alanlarda doğru seçimler yapmak sanıldığından çok daha zorlayıcı. Bu evin sahipleri olan genç çift ise açık renkleriyle huzur veren, zarif, modern ve kişilik sahibi bir dekorasyon hayal ediyormuş ve bu hayalleri incelikli bir çalışma sonucu hayata geçmiş.
Evin girişinde ışıl ışıl bir görünüm karşılıyor bizleri. Modern unsurların klasik ögelerle harmanlanarak kalabalık yaratmayan şık ve minimal bir tarz yaratıldığı antrede beyaz camlı kapı doğal ışıktan da faydalanılmasını sağlayan önemli bir uygulama. Altın renkli dokunuşlarıyla dikkat çeken modern dizaynlı dresuarsa aynı tarzda ayna ile kombinlenerek mükemmel bir doku ortaya çıkarmış.
Merdiven alanında ise ahşap şıklığının beyaz zarafeti ile iç içe geçtiği harika bir doku çıkıyor karşımıza. klasik tarzlı, oymalı parmaklıklarla lüks bir görünüm oluşturulurken zemin, basamaklar ve duvarların da kusursuz bir uyum içinde olmasına özen gösterilmiş.
Evin girişinden salona geçerken soğuk bir duvar yerine şık bir seperatör kullanılıyor ve bu da evin genel özelliklerine eşsiz bir dokunuş katıyor pek tabii ki. Altın renkli metal unsurların beyaz zarafeti ile bir araya geldiği seperatör bu tarz geçişler için ilham verici bir dekorasyon fikri olarak kalbimizi çalmayı başarıyor.
Salonda yorucu olmayan ve boğucu bir hava yaratmayan minimal ama şık bir dekorasyon stili bekliyor bizi. Bu tarzda şık ve özel dekorasyonlar yaratmanın püf noktası aslında alan kullanımı. Eğer daha şık bir görünüm meydana getirmek için mobilya kalabalığına sürüklenir ve sıkışık bir dizayn oluşturursanız mobilyalarınız ne kadar etkileyici olursa olsun genelde daha negatif bir etki yaratacaktır.
Duvar nişleri kullanıldıkları her dekorasyonda fark yaratan ve her tarza uyum sağlayabilen benzersiz ve nadir unsurlardır. Özellikle ışıklandırmalı duvar nişi uygulamaları ile evinizin her odasında büyüleyici bir estetik ve tarz yaratabilirsiniz. Şık aksesuar ise niş alanlarını değerlendirmenin en güzel yollarından biri elbette.
Sanat dokunduğu her yaşam alanını koşulsuz olarak güzelleştiren yegane şeylerden biri. Özellikle oturma odası gibi sosyal alanlarda mekana karizmatik ve sanatsal bir hava katan tablolar duvarlarınızı süslemek için en ideal seçenek.
Yemek odasında ise daha klasik bir tarz izlenmiş ve görkemli ve deyim yerindeyse
krallara layık bir yemek alanı oluşturulmuş. Salonun yanında konumlanan yemek odası geniş pencereler ve klasik tarzlı şık avizelerle aydınlık ve pırıl pırıl.
Kim demiş siyah mutfak olmaz diye? Sıra dışı ve ezber bozan bu harika mutfak daha ilk bakışta kendisine hayran bırakmayı başarıyor ve bunun en önemli nedenlerinden biri de tabii ki mat siyah mutfak dolapları…
Yatak odasında huzur dolu ve büyüleyici bir atmosfer hakim. Açık renk tonlarının birbirleriyle adeta dans ettiği yatak odasında yine geniş pencereler dikkat çekiyor ancak istenildiğinde maksimum gün ışığından faydalanılmasını sağlayan bu geniş pencereler kalın perdelerle destekleniyor. Konfor ve huzurun bir arada olduğu ışıl ışıl bir dekorasyon…
Bu evi beğendiyseniz Konfor ve gösterişin bir araya geldiği dekorasyon başlıklı yazımızda ziyaret ettiğimiz eve de bayılacağınıza eminiz.