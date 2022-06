Türkiye'den güneş gibi parıldayan bir dekorasyon

Öyle evler vardır ki her köşesiyle, her odasıyla, her mobilyasıyla sizi büyülemeyi başarır. Büyük bir incelik ve ustalıkla dizayn edilen bu evlerden birine konuk olacağız bugün. Aykuthall Architectural Interiors tarafından büyüleyici bir tarzla hayata geçirilen bu dekorasyon projesi ayrıntıların ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatan ilham verici ve öne çıkan projelerden biri. İstanbul, Silivri'de yer alan bu ev geniş ve lüks bir iç mimari yapıya sahip. Bu geniş alandan olabilecek en iyi şekilde faydalanılarak oluşturulan dekorasyonda detaylara dikkat edilerek evdeki her bireyin tüm zevk ve ihtiyaçlarını karşılayacak tercihler dikkat çekiyor.