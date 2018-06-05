Böyle bir evi kim istemez?

İstanbul'da, Silivri'de yer alan bir evi ziyaret edeceğiz bu yazımızda. 405 metrekarelik geniş bir mimariye sahip olan bu ev herkesin hayallerini süsleyecek kadar incelikli bir dizayna sahip. Aykuthall Architectural Interiors tarafından dizayn edilen evin gerek mimarisi, gerek iç mimari unsurları ve yapılan dizayn tercihleri onu çok özel ve estetik kılıyor. Yaşam alanlarında kusursuz bir zarafet ve tarz bulunan böyle bir eve kim sahip olmak istemez ki?
Evin girişinde pürüzsüz bir tasarım karşılıyor bizleri. Gri duvar boyası üzeri beyaz renkte ahşap çıtalarla eşsiz bir doku oluşturulmuş ve böylelikle antre alanının evin klasik görüntüsünü yansıtması sağlanmış.Tavandaki yonca desenli alçı kabartmalar özel olarak tasarlanmış ve giriş alanında sıra dışı ve benzersiz bir etki yaratıyor.
Merdiven alanında ise geleneksel tarzın modern bir tasarımla harmanlandığını ve ortaya göz kamaştırıcı bir estetik çıktığına şahit oluyoruz. Korkuluklarda beyaz ve ceviz kaplama renkleri tercih edilmiş.
Geniş bir alana sahip olan salon adeta büyüleyici değil mi? Parlak ahşap parkelerin koyu tonu diğer iç mimari unsurlardaki açık ve nötr tonlarla etkileyici bir kontrast oluşturuyor.
Salonda yer alan şöminenin arkasındaki cephede harika bir taş duvar kaplaması bulunuyor ve bu duvar dekorasyonu sayesinde salona doğal ve karizmatik bir atmosfer oluşturulmuş.
25 metrekarelik bir alana sahip olan mutfak dekorasyonunda ise beyaz ve country stili tercih edilmiş. Beyaz hakimiyeti olan mutfak dolaplarına yer yer siyah dokunuşlarla kontrast faktörü ve modern bir doku eklenmiş.
Mutfağın tasarımındaki en dikkat çekici unsurlardan biri de şüphesiz ki uzun yapısıyla öne çıkan mutfak adası. Alanın ortasına yerleştirilen mutfak adası hem iki yanındaki çekmece ve depolama alanlarıyla kullanışlı bir yapı sağlıyor, hem de yemek masası olarak da kullanılabiliyor. Gri sandalyeler ise siyah tezgah ve beyaz dolaplar arasında yumuşak bir geçiş sağlıyor.
Mutfağın ana çalışma alanı olan tezgah ve lavabonun yerleştirildiği bölgede de son derece fonksiyonel ve şık bir tasarımla karşılaşıyoruz. Pencerenin önündeki lavabo ikili bölmesi ile kullanım kolaylığı yaratıyor.
Country tarzın en başarılı ve şık örneklerinden biri diyebileceğimiz bu göz kamaştırıcı mutfak dekorasyonu dolap tercihleriyle de öne çıkıyor. Bembeyaz bir zarafet içinde cam kapaklarla da desteklenen sıra dışı ve etkileyici mutfak dolabı tasarımları mutfağın ana karakterini oluşturan unsurlardan.
Evin banyosu da diğer sosyal ve özel yaşam alanları ile aynı incelikle dizayn edilmiş. Altın renkli ögelerin olabilecek en modern şekilde kullanıldığı banyo dekorasyonunda altın renkli aksesuarlar beyaz dolaplar, beyaz seramikler ve çizgili duvar kağıtları ile kombine edilmiş.
Banyodaki küvet tasarımı ile çarpıcı ve sıra dışı bir etki yaratırken konfor açısından da ilham verici bir dizayn. Banyo dekorasyonlarında son yıllarda en çok kullanılan modellerden biri de bu örnekte de gördüğümüz gibi ihtişamıyla büyüleyen bağımsız küvetler. Lüks duygusu uyandıran bağımsız küvetler başlıklı yazımızda bu modern ve konforlu küvetlerin en iyi örneklerini derlemiştik.