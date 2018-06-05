현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Böyle bir evi kim istemez?

Homify TR Homify TR
homify Kırsal Mutfak İşlenmiş Ahşap Bej
Loading admin actions …

İstanbul'da, Silivri'de yer alan bir evi ziyaret edeceğiz bu yazımızda. 405 metrekarelik geniş bir mimariye sahip olan bu ev herkesin hayallerini süsleyecek kadar incelikli bir dizayna sahip. Aykuthall Architectural Interiors tarafından dizayn edilen evin gerek mimarisi, gerek iç mimari unsurları ve yapılan dizayn tercihleri onu çok özel ve estetik kılıyor. Yaşam alanlarında kusursuz bir zarafet ve tarz bulunan böyle bir eve kim sahip olmak istemez ki? 

Giriş

Sunflower Sun modeli homify Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler İşlenmiş Ahşap Gri
homify

Sunflower Sun modeli

homify
homify
homify

Evin girişinde pürüzsüz bir tasarım karşılıyor bizleri. Gri duvar boyası üzeri beyaz renkte ahşap çıtalarla eşsiz bir doku oluşturulmuş ve böylelikle antre alanının evin klasik görüntüsünü yansıtması sağlanmış.Tavandaki yonca desenli alçı kabartmalar özel olarak tasarlanmış ve giriş alanında sıra dışı ve benzersiz bir etki yaratıyor. 

Merdivenler

Sunflower Sun modeli homify Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler Masif Ahşap Gri
homify

Sunflower Sun modeli

homify
homify
homify

Merdiven alanında ise geleneksel tarzın modern bir tasarımla harmanlandığını ve ortaya göz kamaştırıcı bir estetik çıktığına şahit oluyoruz. Korkuluklarda beyaz ve ceviz kaplama renkleri tercih edilmiş. 

Salon

Sunflower Sun modeli homify Kırsal Oturma Odası Taş Bej
homify

Sunflower Sun modeli

homify
homify
homify

Geniş bir alana sahip olan salon adeta büyüleyici değil mi? Parlak ahşap parkelerin koyu tonu diğer iç mimari unsurlardaki açık ve nötr tonlarla etkileyici bir kontrast oluşturuyor. 

Şömine

Sunflower Sun modeli homify Kırsal Oturma Odası Taş Bej
homify

Sunflower Sun modeli

homify
homify
homify

Salonda yer alan şöminenin arkasındaki cephede harika bir taş duvar kaplaması bulunuyor ve bu duvar dekorasyonu sayesinde salona doğal ve karizmatik bir atmosfer oluşturulmuş. 

Country tarzı mutfak

Sunflower Sun modeli homify Kırsal Mutfak Ahşap Beyaz
homify

Sunflower Sun modeli

homify
homify
homify

25 metrekarelik bir alana sahip olan mutfak dekorasyonunda ise beyaz ve country stili tercih edilmiş. Beyaz hakimiyeti olan mutfak dolaplarına yer yer siyah dokunuşlarla kontrast faktörü ve modern bir doku eklenmiş. 

Uzun ve fonksiyonel mutfak adası

Sunflower Sun modeli homify Kırsal Mutfak İşlenmiş Ahşap Bej
homify

Sunflower Sun modeli

homify
homify
homify

Mutfağın tasarımındaki en dikkat çekici unsurlardan biri de şüphesiz ki uzun yapısıyla öne çıkan mutfak adası. Alanın ortasına yerleştirilen mutfak adası hem iki yanındaki çekmece ve depolama alanlarıyla kullanışlı bir yapı sağlıyor, hem de yemek masası olarak da kullanılabiliyor. Gri sandalyeler ise siyah tezgah ve beyaz dolaplar arasında yumuşak bir geçiş sağlıyor. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Tezgah ve çalışma alanı

Sunflower Sun modeli homify Kırsal Mutfak İşlenmiş Ahşap Beyaz
homify

Sunflower Sun modeli

homify
homify
homify

Mutfağın ana çalışma alanı olan tezgah ve lavabonun yerleştirildiği bölgede de son derece fonksiyonel ve şık bir tasarımla karşılaşıyoruz. Pencerenin önündeki lavabo ikili bölmesi ile kullanım kolaylığı yaratıyor. 

Mutfak dolapları

Sunflower Sun modeli homify Kırsal Mutfak İşlenmiş Ahşap Beyaz
homify

Sunflower Sun modeli

homify
homify
homify

Country tarzın en başarılı ve şık örneklerinden biri diyebileceğimiz bu göz kamaştırıcı mutfak dekorasyonu dolap tercihleriyle de öne çıkıyor. Bembeyaz bir zarafet içinde cam kapaklarla da desteklenen sıra dışı ve etkileyici mutfak dolabı tasarımları mutfağın ana karakterini oluşturan unsurlardan. 

Banyo

Sunflower Sun modeli homify Kırsal Banyo Masif Ahşap Altın Sarısı
homify

Sunflower Sun modeli

homify
homify
homify

Evin banyosu da diğer sosyal ve özel yaşam alanları ile aynı incelikle dizayn edilmiş. Altın renkli ögelerin olabilecek en modern şekilde kullanıldığı banyo dekorasyonunda altın renkli aksesuarlar beyaz dolaplar, beyaz seramikler ve çizgili duvar kağıtları ile kombine edilmiş. 

Altın dokunuşlar

Sunflower Sun modeli homify Kırsal Banyo Altın Sarısı
homify

Sunflower Sun modeli

homify
homify
homify

Banyodaki küvet tasarımı ile çarpıcı ve sıra dışı bir etki yaratırken konfor açısından da ilham verici bir dizayn. Banyo dekorasyonlarında son yıllarda en çok kullanılan modellerden biri de bu örnekte de gördüğümüz gibi ihtişamıyla büyüleyen bağımsız küvetler. Lüks duygusu uyandıran bağımsız küvetler başlıklı yazımızda bu modern ve konforlu küvetlerin en iyi örneklerini derlemiştik. 

7 adımda balkonunuzu giyinme odasına çevirebilirsiniz
Bu ev projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler