Böyle bir evi kim istemez?

İstanbul'da, Silivri'de yer alan bir evi ziyaret edeceğiz bu yazımızda. 405 metrekarelik geniş bir mimariye sahip olan bu ev herkesin hayallerini süsleyecek kadar incelikli bir dizayna sahip. Aykuthall Architectural Interiors tarafından dizayn edilen evin gerek mimarisi, gerek iç mimari unsurları ve yapılan dizayn tercihleri onu çok özel ve estetik kılıyor. Yaşam alanlarında kusursuz bir zarafet ve tarz bulunan böyle bir eve kim sahip olmak istemez ki?