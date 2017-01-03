현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Duvar boyarken yapabileceğiniz 14 hata

Homify Homify
Winchester, Studio Hooton Studio Hooton Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Loading admin actions …

Dekorasyonunuzu yenilemek ve evinize canlılık ve ferahlık kazandırmak için uygulayabileceğiniz en etkili çözüm duvar boyasını yenilemek olabilir. İster renk değişikliği yapın, ister farklı boya ve yapıştırma uygulamaları deneyin, isterseniz aynı renk boyayı tazeleyin her şekilde evinize yeni ve taze bir hava kazandırabilirsiniz. Üstelik oldukça ekonomik bir dekorasyon yenileme yöntemidir. Doğru uygulandığında duvarlarınıza yepyeni bir görünüm kazandıracak boyama işlemi sırasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini ise bu yazımızda bulabilirsiniz. Birbirinden güzel duvar tasarım örnekleri ve yapılabilecek hatalara dair örneklerle hazırladığımız bu yazıya göz atmadan duvar boyama başlamayın. Ayrıca duvar boyarken gözden kaçırmamanız gereken birkaç detay için “Ev boyarken gözden kaçırmamanız gereken 8 detay” başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.

1. Hazırlık aşamasını atlamak

BPM Painting and Decorating, BPM Painting & Decorating BPM Painting & Decorating Klasik Duvar & Zemin
BPM Painting &amp; Decorating

BPM Painting and Decorating

BPM Painting & Decorating
BPM Painting &amp; Decorating
BPM Painting & Decorating

Duvar dekorasyonu için planınız ne olursa olsun sıkı bir hazırlık aşamasından önce işe başlamamanızı tavsiye ederiz. Yalnızca boya işleminden önce değil, duvar kağıdı, işleme ve rölyef, duvar yapıştırmaları uygulamadan önce de duvarı işleme hazır hale getirmeniz gerekecek. Her uygulamanın hazırlık aşaması farklı olacağından bir boya uzmanına danışmakta yarar var.  

2. Delinmiş, soyulmuş ve nemlenmiş yüzeyleri çözmeden boyamaya başlamak.

Duplex - Altos del Suquía, ER Design. @eugeriveraERdesign ER Design. @eugeriveraERdesign Minimalist Duvar & Zemin
ER Design. @eugeriveraERdesign

ER Design. @eugeriveraERdesign
ER Design. @eugeriveraERdesign
ER Design. @eugeriveraERdesign

Boya işlemine başlamadan önce duvarın kusurlarını kapatmazsanız boya sırasında ya da sonrasında çok fazla sorunla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle boyadan önce duvarların soyulmuş, nemlenmiş ya da delinmiş kısımlarını onarmanız gerekir. Delikleri alçı ve sıva ile kapatarak, soyulan duvarları zımparalayıp, alçılayarak boyaya hazır hale getirebilirsiniz.

3. Çok fazla desen ya da kabartma kullanmak.

Piedra Spaccata, Pintur Arte Pintur Arte Modern Duvar & Zemin
Pintur Arte

Pintur Arte
Pintur Arte
Pintur Arte

Duvarlarda boya üzerine yapılan kabartma ve işlemeler çok şık dekorasyonlar oluştursa da yersiz ve aşırı kullanıldığında boğucu bir görüntü oluşturabiliyor. Bu nedenle kabartma ve desen gibi ögeleri dekorasyon stilinize uygun olacak şekilde seçmenizde yarar var. Bu konuda bir dekoratörden fikir almanızı tavsiye ederiz. 

4. Sıkıcı renkler

Vivienda VE, Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción Kırsal Duvar & Zemin
Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción

Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción
Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción
Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción

Boya için seçtiğiniz rengin odaya uygun olması da son derece önemlidir. Bu dekorasyondaki gibi ahşapla bir araya geldiğinde son derece boğucu bir görüntü oluşturan bir renk seçmek sizi boya yaptığınıza pişman edebilir. Boya yapacağınız duvarın etrafındaki ögeleri ve dekorasyon özelliklerini renk seçimi sırasında mutlak göz önünde bulundurmalısınız.

5. Uyumsuz renk kombinasyonları

Reforma Integral PH, Grupo PZ Grupo PZ Modern Duvar & Zemin
Grupo PZ

Grupo PZ
Grupo PZ
Grupo PZ

Renk seçiminde yapabileceğiniz hatalar renk kombinasyonlarında da karşınıza çıkabilir. Duvarlar için renk kombinasyonu oluştururken öncelikle armonik bir kombinasyon mu yoksa kontrast bir denge mi oluşturacağınıza karar vermeli ve ona göre renk seçimi yapmalısınız. 

6. Göz yoran çeşitlilik

Watercolor Spots Pixers Kolonyal Oturma Odası wall mural,wallpaper,painting,watercolor
Pixers

Watercolor Spots

Pixers
Pixers
Pixers

Odadaki mobilya ve aksesuarlar farklı renk ve modeller ile odayı canlandıracağından genelde duvarların daha sade bir görünüme sahip olması gerekir. Hem duvarlarda dikkat çekici renk ve desenler kullanıp hem de göz alıcı mobilya ve aksesuarlar seçerseniz göz yoran bir ortam oluşturursunuz. Örneğin bu oturma odasına daha sade bir duvar çok daha uygun olabilirdi.  

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Boyanmaması gereken alanları iyi koruyamamak

Un Quincho Especial, Arq Andrea Mei - C O M E I - Arq Andrea Mei - C O M E I - Eklektik Duvar & Zemin
Arq Andrea Mei – C O M E I -

Arq Andrea Mei - C O M E I -
Arq Andrea Mei – C O M E I -
Arq Andrea Mei - C O M E I -

Duvarlarınızda tuğla, taş, beton ve ahşap gibi farklı uygulamalar varsa bu kısımları boyama işlemi sırasında korumanız gerekebilir. Aksi halde boya bittikten sonra bu kısımları temizlemekle uğraşabilirsiniz ya da evinizde hoş olmayan bir görüntü bırakır. Koruyucu bantlar boyanmaması gereken alanları kapatmak için oldukça iyi bir yöntemdir.  

8. Işık tekniklerini doğru kullanmamak

First Floor Landing Studio Hooton Modern Koridor, Hol & Merdivenler seating area,landing,cushions,bee fabric,flooring,rug,painting
Studio Hooton

First Floor Landing

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

Odanın konumu ve mimari özellikleri gibi değiştirilemeyen ögeler odanın ışıklandırması üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Bu ögeleri değiştirmek mümkün olmadığından odanın aydınlanma özelliğine göre renk ve boya seçmeniz gerekebilir. Bu detaya dikkat etmezseniz odanız daha karanlık ve boğucu görünebilir. 

9. Bütün duvarları aynı renge boyamak

CASA EN FINCAS DE IRAOLA, Estudio Sassi-Martinez Duarte Estudio Sassi-Martinez Duarte Klasik Duvar & Zemin
Estudio Sassi-Martinez Duarte

Estudio Sassi-Martinez Duarte
Estudio Sassi-Martinez Duarte
Estudio Sassi-Martinez Duarte

Bir odanın ya da mekanın bütün duvarlarını aynı renk ile boyamak çoğu zaman sıkıcı bir görüntü oluşturabilir. Bu nedenle birkaç duvarda renk farklılığına gitmek iyi bir fikir olabilir. Özellikle doğru yapılmış renk kombinasyonları odanıza bambaşka bir hava katabilir.   

10. Kötü grafikler ve doğru uygulanmamış duvar yapıştırmaları

Watercolor graphics Pixers İskandinav Oturma Odası wall mural,wallpaper,abstract,painting
Pixers

Watercolor graphics

Pixers
Pixers
Pixers

Duvarlarda kullanacağınız desenli duvar kağıtlarını ve duvar yapıştırmalarını seçerken grafiklerinin iyi yapılmış olmasına ve desenlerin şık olmasına dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca uygulama sırasında bütün talimatları adım adım izlemeniz gerekecek. Aksi halde doğru uygulanmamış duvar kağıtları odanızı mahvedebilir. 

11. Duvar kağıdı ve yapıştırmalarını doğru oranlayamama

homify Modern Duvar & Zemin
homify

homify
homify
homify

Duvar kağıdı ve yapıştırma uygulayacaksanız oranlarına da dikkat etmeniz gerekir. Duvar önünde bulunan mobilya ve eşyalarla uyum sağlamayan yapıştırmalar ya da duvara tam oturmamış duvar kağıtları kötü bir sonuç verecektir. 

12. Siyahın yanlış kullanımı

Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade Modern Duvar & Zemin
CUSTOMS handmade

Espacios decorados by Wallart

CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade

Siyah duvarlar için oldukça riskli bir renktir. Eğer odanızın mimari ve aydınlatma özellikleri siyah dekorasyon için elverişli değilse ortaya çok karanlık ve kullanışsız bir ortam çıkabilir. Bu nedenle siyah rengi seçmeden önce odanın bütün özelliklerini göz önünde bulundurmalı ve ona göre seçim yapmalısınız.  

13. Sünger tekniğini bütün duvara uygulamak

Studio Daido: Appartamento a Roma (Centro) , Dal Sasso Matteo Dal Sasso Matteo Modern Duvar & Zemin
Dal Sasso Matteo

Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo

Farklı boyama stillerini kullanırken abartıya kaçmamak lazım. Örneğin sünger tekniğini odanın bütün duvarlarında kullanmak hoş olmayan bir görüntü oluşturabilir. Bunun yerine diğer duvarları sade bir renge boyayıp bir duvarda ise sünger tekniğini kullanabilirsiniz.  

14. Kompozisyon oluşturan desenler ve çizgi film kahramanları

homify Asyatik Duvar & Zemin
homify

homify
homify
homify

Eğer bir çocuk odası dekorasyonu yapmıyorsanız kompozisyon oluşturan desenlerden uzak durmanızı tavsiye edeceğiz. Özellikle salon gibi daha şık olması makul kabul edilen odaların duvarlarında, hikaye anlatan desenlere ya da çizgi film kahramanlarına rastlamak hoş olmayabilir. 

Keyifli ve huzur dolu 10 mutfak tasarımı
Bu derlemedeki hatalardan siz de uzak duruyor musunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler