Duvar boyarken yapabileceğiniz 14 hata

Dekorasyonunuzu yenilemek ve evinize canlılık ve ferahlık kazandırmak için uygulayabileceğiniz en etkili çözüm duvar boyasını yenilemek olabilir. İster renk değişikliği yapın, ister farklı boya ve yapıştırma uygulamaları deneyin, isterseniz aynı renk boyayı tazeleyin her şekilde evinize yeni ve taze bir hava kazandırabilirsiniz. Üstelik oldukça ekonomik bir dekorasyon yenileme yöntemidir. Doğru uygulandığında duvarlarınıza yepyeni bir görünüm kazandıracak boyama işlemi sırasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini ise bu yazımızda bulabilirsiniz. Birbirinden güzel duvar tasarım örnekleri ve yapılabilecek hatalara dair örneklerle hazırladığımız bu yazıya göz atmadan duvar boyama başlamayın. Ayrıca duvar boyarken gözden kaçırmamanız gereken birkaç detay için “Ev boyarken gözden kaçırmamanız gereken 8 detay” başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.