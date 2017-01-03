Duvar boyarken yapabileceğiniz 14 hata

Dekorasyonunuzu yenilemek ve evinize canlılık ve ferahlık kazandırmak için uygulayabileceğiniz en etkili çözüm duvar boyasını yenilemek olabilir. İster renk değişikliği yapın, ister farklı boya ve yapıştırma uygulamaları deneyin, isterseniz aynı renk boyayı tazeleyin her şekilde evinize yeni ve taze bir hava kazandırabilirsiniz. Üstelik oldukça ekonomik bir dekorasyon yenileme yöntemidir. Doğru uygulandığında duvarlarınıza yepyeni bir görünüm kazandıracak boyama işlemi sırasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini ise bu yazımızda bulabilirsiniz. Birbirinden güzel duvar tasarım örnekleri ve yapılabilecek hatalara dair örneklerle hazırladığımız bu yazıya göz atmadan duvar boyama başlamayın. Ayrıca duvar boyarken gözden kaçırmamanız gereken birkaç detay için “Ev boyarken gözden kaçırmamanız gereken 8 detay” başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.
Duvar dekorasyonu için planınız ne olursa olsun sıkı bir hazırlık aşamasından önce işe başlamamanızı tavsiye ederiz. Yalnızca boya işleminden önce değil, duvar kağıdı, işleme ve rölyef, duvar yapıştırmaları uygulamadan önce de duvarı işleme hazır hale getirmeniz gerekecek. Her uygulamanın hazırlık aşaması farklı olacağından bir boya uzmanına danışmakta yarar var.
Boya işlemine başlamadan önce duvarın kusurlarını kapatmazsanız boya sırasında ya da sonrasında çok fazla sorunla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle boyadan önce duvarların soyulmuş, nemlenmiş ya da delinmiş kısımlarını onarmanız gerekir. Delikleri alçı ve sıva ile kapatarak, soyulan duvarları zımparalayıp, alçılayarak boyaya hazır hale getirebilirsiniz.
Duvarlarda boya üzerine yapılan kabartma ve işlemeler çok şık dekorasyonlar oluştursa da yersiz ve aşırı kullanıldığında boğucu bir görüntü oluşturabiliyor. Bu nedenle kabartma ve desen gibi ögeleri dekorasyon stilinize uygun olacak şekilde seçmenizde yarar var. Bu konuda bir dekoratörden fikir almanızı tavsiye ederiz.
Boya için seçtiğiniz rengin odaya uygun olması da son derece önemlidir. Bu dekorasyondaki gibi ahşapla bir araya geldiğinde son derece boğucu bir görüntü oluşturan bir renk seçmek sizi boya yaptığınıza pişman edebilir. Boya yapacağınız duvarın etrafındaki ögeleri ve dekorasyon özelliklerini renk seçimi sırasında mutlak göz önünde bulundurmalısınız.
Renk seçiminde yapabileceğiniz hatalar renk kombinasyonlarında da karşınıza çıkabilir. Duvarlar için renk kombinasyonu oluştururken öncelikle armonik bir kombinasyon mu yoksa kontrast bir denge mi oluşturacağınıza karar vermeli ve ona göre renk seçimi yapmalısınız.
Odadaki mobilya ve aksesuarlar farklı renk ve modeller ile odayı canlandıracağından genelde duvarların daha sade bir görünüme sahip olması gerekir. Hem duvarlarda dikkat çekici renk ve desenler kullanıp hem de göz alıcı mobilya ve aksesuarlar seçerseniz göz yoran bir ortam oluşturursunuz. Örneğin bu oturma odasına daha sade bir duvar çok daha uygun olabilirdi.
Duvarlarınızda tuğla, taş, beton ve ahşap gibi farklı uygulamalar varsa bu kısımları boyama işlemi sırasında korumanız gerekebilir. Aksi halde boya bittikten sonra bu kısımları temizlemekle uğraşabilirsiniz ya da evinizde hoş olmayan bir görüntü bırakır. Koruyucu bantlar boyanmaması gereken alanları kapatmak için oldukça iyi bir yöntemdir.
Odanın konumu ve mimari özellikleri gibi değiştirilemeyen ögeler odanın ışıklandırması üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Bu ögeleri değiştirmek mümkün olmadığından odanın aydınlanma özelliğine göre renk ve boya seçmeniz gerekebilir. Bu detaya dikkat etmezseniz odanız daha karanlık ve boğucu görünebilir.
Bir odanın ya da mekanın bütün duvarlarını aynı renk ile boyamak çoğu zaman sıkıcı bir görüntü oluşturabilir. Bu nedenle birkaç duvarda renk farklılığına gitmek iyi bir fikir olabilir. Özellikle doğru yapılmış renk kombinasyonları odanıza bambaşka bir hava katabilir.
Duvarlarda kullanacağınız desenli duvar kağıtlarını ve duvar yapıştırmalarını seçerken grafiklerinin iyi yapılmış olmasına ve desenlerin şık olmasına dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca uygulama sırasında bütün talimatları adım adım izlemeniz gerekecek. Aksi halde doğru uygulanmamış duvar kağıtları odanızı mahvedebilir.
Duvar kağıdı ve yapıştırma uygulayacaksanız oranlarına da dikkat etmeniz gerekir. Duvar önünde bulunan mobilya ve eşyalarla uyum sağlamayan yapıştırmalar ya da duvara tam oturmamış duvar kağıtları kötü bir sonuç verecektir.
Siyah duvarlar için oldukça riskli bir renktir. Eğer odanızın mimari ve aydınlatma özellikleri siyah dekorasyon için elverişli değilse ortaya çok karanlık ve kullanışsız bir ortam çıkabilir. Bu nedenle siyah rengi seçmeden önce odanın bütün özelliklerini göz önünde bulundurmalı ve ona göre seçim yapmalısınız.
Farklı boyama stillerini kullanırken abartıya kaçmamak lazım. Örneğin sünger tekniğini odanın bütün duvarlarında kullanmak hoş olmayan bir görüntü oluşturabilir. Bunun yerine diğer duvarları sade bir renge boyayıp bir duvarda ise sünger tekniğini kullanabilirsiniz.
Eğer bir çocuk odası dekorasyonu yapmıyorsanız kompozisyon oluşturan desenlerden uzak durmanızı tavsiye edeceğiz. Özellikle salon gibi daha şık olması makul kabul edilen odaların duvarlarında, hikaye anlatan desenlere ya da çizgi film kahramanlarına rastlamak hoş olmayabilir.