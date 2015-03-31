Her türden mekana hayat katacak taze bir fikir: Yapay şelaleler

Evinizde, ofisinizde veya bahçenizde, her baktığınızda kendinizi iyi hissettirecek, mekanlarınızı benzerlerinden bir anda farklılaştıracak bir şey mi arıyorsunuz? O zaman tam yerine geldiniz. Yapay şelaleler uzun yıllardır özellikle geniş park alanlarında kullanılıyor olmakla birlikte, maalesef uygulamaları çok başarılı olmadığı için görsel sonuçları oldukça vasat kalmaktaydı. Fakat bugün tanıtacağımız mini şelaleler, her türlü iç ve dış mekanda kullanılabiliyor olmalarının yanı sıra her biri adeta birer sanat eseri niteliği taşıyor. Sonsuz çeşitlilikte malzemeden imal edilebilen ve yine aynı çeşitlilikte bir boyut ve tasarım yelpazesine sahip olan bu ürünler, kullanıldıkları mekana suyun ferahlığıyla adeta sihirli bir dokunuş gerçekleştiriyorlar. Bu birbirinden güzel şelaleleri tasarlayan ve uygulayan Damla Şelale'nin koleksiyonundan sizler için birkaç örnek seçtik.
Kurulumu kolay ve zahmetsiz, görüntüsü ise benzersiz olan mini bir bahçe şelalesinin sağlayacağı huzurlu ortamı bir düşünün. Sallanan sandalyenizde otururken veya çimlerinize uzanmış bir şeyler okurken, ya da ailenizle evinizin bahçesinde güzel bir piknik yaparken bir yanda su şırıltısı, diğer yanda akan suyun tadına bakmak için kimbilir nerelerden uçup gelen kuşların cıvıltısı, harika değil mi? Geleneksel toprak çömleklerle aynı malzemeden ve aynı yöntemle imal edilmiş doğal kaplardan oluşan bu mini bahçe şelalesi, bahçenize tahmin edeceğinizin çok üzerinde bir katkı yapabilir.
Yalnızca bakır ve doğal taşlar kullanılarak yapılan ve üzerinden akan sular olmadan bile adeta küçük bir sanat eseri gibi duran bu harika model ise özellikle ofisinizin havasını değiştirmek için son derece ideal bir ürün. Hem görüntüsüyle, hem de yaratacağı sakin sesiyle zorlu çalışma günlerinin stresini daha ofisten çıkmadan atmanıza yardımcı olabilir.
Burada da yine topraktan imal edilmiş ancak bu kez yeşil renkli ve sırlı bir bahçe şelalesi modeli görüyoruz. En alttaki en geniş parçanın içinde ise yine doğal taşlar bulunuyor. Bitkilerinizle güzel bir renk uyumu da yakalayacak bu sade fakat şıklıktan ödün vermeyen model bahçenizin havasını değiştirecek.
Bahçenize uygulayacağınız mini şelale modelinin taşınabilir değil sabit olmasını ve uzun yıllar aynı yerinde kalmasını istiyorsanız, daha geniş ve yerleşik olan bu uygulamayı tercih edebilirsiniz. Yontulmuş doğal taşlar, klasik kırmızı ateş tuğlası ve ortadaki havuzunda bulunan siyah doğal taşlarla mükemmel bir renk uyumu yakalayan bu modeldeki suyun akış biçimi ise seyrine doyum olmayacak bir manzara sunuyor. Çocuklarınız buna bayılacak.
Damla Şelale'nin tasarımı olan ve suyun doğallığında bulunan gücüyle teknolojinin imkanları biraraya getiren kabarcık duvarı uygulaması ise, özellikle ofis, alışveriş merkezi gibi geniş ticari alanların endüstriyel donukluğunu bir anda ortadan kaldırıp sıcacık bir ortam yaratacak bir potansiyel taşıyor. Burada görüldüğü gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilecek ekranlarla birlikte de uygulanabilen bu modeller, hızlı ve koşturmacalı kent yaşamında bir mola havası yaratacak.
Yine iç mekanlar için tasarlanmış bu mini model ise, toprak bir kap ve doğal bambu ağacının parçaları kullanılarak üretilmiş. Ülkemizde çok fazla bilinmemekle ve yaygın kullanılmamakla birlikte, bambu son derece dayanıklı ve uzun ömürlü bir malzeme. Uzak doğu esintileri de taşıyan bu model, evinize veya ofisinize bir zen rüzgarı taşıyabilir.
Ev dekorasyonu zaman zaman çetrefilli bir iş olabiliyor. Özellikle profesyonellerden yardım alınmadan yapılan projeler bazen birbiriyle uyumsuz parçalardan oluşan zayıf bir birliktelik doğurabilir. Bunun üstesinden gelmenin en kolay yolu işi ustasına bırakmaktır elbette. Fakat Damla Şelale'nin üretmekte olduğu bu mini şelale modelleri, pek çok aksesuar ve tasarım unsurunun aksine, her türlü mekana, her çeşit dekorasyon zevkine ve kombinasyonuna rahatlıkla hitap edebilecek ve konuldukları mekanın havasını kolaylıkla değiştirebilecek niteliklere sahipler. Yine geleneksel toprak çömlek tekniğiyle imal edilmiş olan bu modelin sade ve zarif havası, akla gelebilecek her türlü tarza kolaylıkla uyumlanabilecek kadar mükemmel.